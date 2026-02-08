יום ראשון, 08.02.2026 שעה 17:18
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

זה וואו: הכירו את צי רכבי העל של משטרת דובאי

במדינה בה הכול אמור לשבור שיאים, גם רכבי המשטרה אינם "רגילים". לצד בוגאטי, פרארי ולמבורגיני ניתן למצוא שם גם את הסייברטראק החשמלי של טסלה

|
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

בעוד שמרבית משטרות העולם מסתפקות בניידות משפחתיות, ג’יפים וטנדרים קשוחים, משטרת דובאי בחרה במשך השנים בדרך אחרת לגמרי. בעיר שבה הכול מכוון לשבור שיאים ולהדהים מבקרים (בין היתר המגדל גבוה בעולם), גם צי הרכב המשטרתי הפך לסמל סטטוס. במקום חניון אפרורי, מתקבלת תצוגה שנראית כמו תערוכת מכוניות על בינלאומית – עם סירנות ואורות כחולים.

בדובאי, הניידות הן חלק מהחוויה העירונית. מיליוני תיירים פוגשים את השוטרים בעיקר באזורים תיירותיים, בטיילות ובקניונים, וכשהניידת היא מכונית-על אקזוטית – המפגש הופך מיד לאירוע מצולם. עבור המשטרה זו אסטרטגיה חכמה: גם נוכחות מרתיעה, גם יחסי ציבור ויראליים.

אחת המכוניות המזוהות ביותר עם הצי היא Bugatti Veyron, מכונית על עם יותר מ־1,000 כוחות סוס ומהירויות קצה שחוצות את רף ה־400 קמ״ש. זו לא מכונית שנועדה לרדוף אחרי גנבי ארנקים, אלא הצהרה מתגלגלת על עוצמה טכנולוגית. כשהיא חונה ברחוב, כולם מבינים שמדובר במשטרה שלא מתפשרת על שום דבר.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

לצדה פועלות גם האיטלקיות הקלאסיות: Lamborghini Aventador מציעה מנוע V12 רועם ותאוצה מסחררת, בעוד שה-Ferrari FF משלבת ביצועים של פרארי עם ארבעה מושבים והנעה כפולה – שילוב שמאפשר גם סיור מהיר וגם שימושיות יומיומית יותר.

הרשימה ממשיכה עם מכוניות נדירות במיוחד כמו Aston Martin One-77 שיוצרה בכמויות בודדות בלבד, ו־McLaren 570S הקלילה והמדויקת. כל דגם כזה מוסיף עוד שכבה של יוקרה וייחוד, וממחיש שהצי לא נבנה רק משיקולים מבצעיים אלא גם מתוך רצון להרשים.

בשנים האחרונות נכנס לתמונה גם העתיד החשמלי, ובראשו Tesla Cybertruck של Tesla. הטנדר הזוויתי, עם מרכב הנירוסטה והעיצוב שנראה כמו חללית על גלגלים, מביא יתרון כפול: גם נראות יוצאת דופן וגם פרקטיות אמיתית. הוא מציע תא מטען גדול, יכולת שטח וטווח חשמלי ארוך – מושלם לעיר שמוקפת מדבר.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

אבל החידושים האחרונים בצי מגיעים דווקא מעולם השדרוגים הקיצוניים. המשטרה צירפה גרסה מיוחדת של Ferrari Purosangue שעברה התאמות יוקרה וביצועים אצל Mansory. התוצאה היא קרוסאובר־על עם מנוע V12, עיצוב אגרסיבי וחבילת קוסמטיקה ייחודית, שמטשטש לחלוטין את הגבול בין רכב משפחתי למכונית על.

לצד הגרסה המיוחדת של פרארי התווסף גם Rolls‑Royce Cullinan שעבר אף הוא טיפול של Mansory. כאן הדגש הוא פחות מהירות ויותר נוכחות ופאר: תא נוסעים מפואר במיוחד, מנוע V12 חזק ומראה מלכותי שמרגיש מתאים לשיירת אח"מים לא פחות מאשר לניידת סיור. זו הוכחה שבדובאי גם רכב משטרתי יכול להיראות כמו לימוזינה של מיליארדר.

בסופו של דבר, צי הרכב של משטרת דובאי הוא הרבה מעבר לכלי עבודה. זהו שילוב של שיווק עירוני, טכנולוגיה מתקדמת וחזון תדמיתי. בין בוגאטי ולמבורגיני, סייברטראק חשמלי, פרארי משודרגת ורולס־רויס מפוארת – המסר חד וברור: גם אכיפת חוק יכולה להיראות כמו תערוכת רכב עתידנית על גלגלים.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */