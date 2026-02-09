יום שני, 09.02.2026 שעה 10:47
דה יונג הבא בברצלונה: טומי מארקס הגשים חלום

בנו של שף מוכר בעיר, ילד רזה, פציעה קשה ואמונה שלא נשברת: כך הקשר שמזכיר את ההולנדי פילס את דרכו לדקות בבוגרים, כשפליק סמך עליו ופרגן בענק

|
טומי מארקס (IMAGO)
טומי מארקס (IMAGO)

7.2.26 הוא תאריך שטומי מארקס לא ישכח לעולם. בדקה ה-84, מול מיורקה, כשהניצחון כבר היה בכיס, קרא לו האנזי פליק מהספסל. תוך שניות הוא עבר מחימום בצד המגרש להחלפת בגדים, ונכנס לראשונה בקריירה שלו לדשא עם חולצת הקבוצה הבוגרת של ברצלונה. שש דקות ועוד תוספת זמן, שהפכו לשיא של מסע ארוך, איטי ולא תמיד פשוט.

“מה שאני מרגיש זה משהו בלתי נתפס, מדהים, זה חלום שמתגשם”, אמר אחרי המשחק, כשההתרגשות עדיין ניכרת בקולו. רגע לפני כן הוא עוד חגג את השער השלישי של מארק ברנאל מהצד, ואז הכל התהפך. “כשהשלישי נכנס פליק קרא לי, ולא היה לי אפילו זמן לחשוב. היום שלי הגיע”.

עבור שחקן בית, כזה שגדל בלה מאסיה, זהו רגע שמסכם חיים שלמים של הכנה. מרטי ריברולה תיאר זאת היטב כשערך בכורה אצל גווארדיולה ב-2011, אבל אצל מארקס התחושה הייתה אפילו עוצמתית יותר. “עברתי הרבה שלבים כדי להגיע לכאן. אני גאה מאוד במה שזה מסמל”.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

ילד רזה, פציעה קשה ואמונה שלא נשברת

טומי מארקס הגיע לברצלונה בגיל 8 בלבד, אחרי שהחל את דרכו באירופה. היום הוא בן 19, אבל הדרך לא הייתה קו ישר. “הוא היה ילד רזה”, מספרים מי שהכירו אותו בתחילת הדרך. כמו במקרה של פרמין לופס, גם אצלו הפריצה הגיעה מאוחר יחסית.

בגיל קדטים הגיע קפיצת הגדילה, ואיתה גם בעיות פיזיות לא פשוטות. פציעה קשה בברך עצרה את ההתקדמות והעמידה סימני שאלה. למרות זאת, במועדון לא ויתרו עליו. האמון הזה הוביל להחלטה להשאילו בעונתו הראשונה בנוער לדאם, מהלך שהתברר כמכריע.

בדאם הוא חזר ליהנות מכדורגל, חזר להרגיש שחקן, והחזיר לעצמו תחושות שאבדו. החזרה לברצלונה הגיעה אפילו מוקדם מהצפוי, כבר באמצע העונה, ומשם הדרך חזרה למסלול הייתה ברורה יותר.

התחלה לא פשוטה. טומי מארקס (IMAGO)התחלה לא פשוטה. טומי מארקס (IMAGO)

באפריל 2025 קיבל מארקס חותמת אמון משמעותית נוספת עם חוזה חדש לשלוש עונות, עד יוני 2028. מאז הוא הולך ומבסס את מקומו בקבוצת המילואים של ברצלונה תחת הדרכתו של בלטי, ושם גם החלו להבין שמדובר בשחקן אחר.

פליק מזהה, מחכה, ואז נותן את הרגע

דווקא דרך קבוצת המילואים הגיע השינוי הגדול. במחלקה המקצועית, דקו ובויאן סימנו אותו ככישרון מיוחד, כזה ש“יש לו משהו”. ההמלצה לפליק לא איחרה להגיע, והמאמן הגרמני, שהתאהב בסגנון של פרנקי דה יונג, ראה במארקס פרופיל שמדבר אליו.

הגרמני צירף אותו לאימוני הקבוצה הבוגרת, ולאורך שבועות חיפש את הרגע הנכון. הוא רצה לתת לו בכורה עוד קודם, אפילו במשחק מול אלבסטה, אך פציעתו של אראוחו בדקות הסיום טרפה את הקלפים. לכן, כשהשער השלישי נכבש מול מיורקה, פליק לא היסס אפילו לרגע.

האנזי פליק וטומי מארקס (האתר הרשמי של ברצלונה)האנזי פליק וטומי מארקס (האתר הרשמי של ברצלונה)

“תהנה, תחיה את הרגע ותעשה את מה שאתה יודע”, זה כל מה שאמר לו המאמן לפני הכניסה. וזה הספיק. מארקס נכנס על חשבונו של פרמין לופס, בדקה ה-84, במשחק שהיה כבר גמור. למרות זאת, הוא לא נעלם. בשש דקות רשמיות ועוד שלוש של תוספת זמן הוא נגע בכדור 8 פעמים, מסר 6 מסירות מדויקות מ-6, שתיים מהן בחצי המגרש של היריבה, עם 100 אחוזי הצלחה.

מי אתה, טומי מארקס

מארקס לא מסתיר את ההשראות שלו. “מהקבוצה הבוגרת אני מאוד אוהב את פרנקי דה יונג. יש לו דברים שדומים לפרופיל שלי. ואם צריך לבחור מישהו מהעבר, אז בוסקטס הוא רפרנס”, אמר בכנות. העדינות, המשמעת הטקטית והאינטליגנציה במרכז השדה כבר משווים לו לא מעט מחמאות.

הוא מתנשא לגובה של 1.86 מטר, חזק פיזית, טוב באוויר ויצירתי עם הכדור. העונה רשם 11 הופעות במילואי ברצלונה בליגה השנייה, ובנבחרת עד גיל 19 כבר מכירים אותו היטב. מעבר לדשא, מדובר בבחור שקט, עם ערכים משפחתיים ברורים. אביו, קים מארקס, הוא שף מוכר בברצלונה, שמפעיל מסעדה מצליחה בשכונת גארסיה, עם תפריט בהשראת שנות ה-80. אחותו אף שותפה בניהול המקום. האם ואחת האחיות נכחו בקאמפ נואו וראו את הבכורה מקרוב, בעוד האב ואחות נוספת נאלצו להישאר בעבודה.

אוהב את דה יונג ושואב השראה מבוסקטס. טומי מארקס (IMAGO)אוהב את דה יונג ושואב השראה מבוסקטס. טומי מארקס (IMAGO)

למרות הפריצה, טומי שומר על רגליים על הקרקע. השנה הוא החל ללמוד חינוך גופני וספורט, וגם אחרי הבכורה הוא הזכיר שביום למחרת חיכה לו משחק עם קבוצת המילואים מול ברבאסטרו. “צריך לחגוג, אבל בלי להגזים”.

הקו של פליק והדור הבא

מארקס הוא לא מקרה בודד. מאז הגעתו, פליק שמר על קו ברור של אמון בלה מאסיה. בעונת 2024/25 הוא העניק בכורה למארק ברנאל, סרגי דומינגס, אנדראס קואנקה, טוני פרננדס ודני רודריגס, כשברנאל כבר התבסס בסגל הבכיר.

בעונת 2025/26 הצטרפו לרשימה גם ז’ופרה טורנטס ודרו פרננדס, למרות עזיבתו של האחרון בהמשך, מהלך שפגע במאמן שראה בו השקעה לעתיד. בנוסף, גם דני אולמו עם חזרתו, ג’רארד מרטין ופאו ויקטור רשמו הופעות רשמיות תחת הגרמני.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

פליק עצמו כבר אמר אחרי המשחק שמארקס “יכול להיות שחקן של הקבוצה הראשונה כבר בעונה הבאה”. עבור טומי, מדובר רק בתחילת הדרך. מוצר של לה מאסיה, שהתבשל לאט, עבר כאבים, פציעות וסיבובים, ופתאום מצא את עצמו על הבמה הגדולה ביותר. עכשיו נשאר לראות אם הסיפור הזה יהפוך לעוד שם ברשימה, או לפרק משמעותי בהיסטוריה של ברצלונה.

