יום ראשון, 08.02.2026 שעה 15:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הפועל חולון הודיעה על סיום דרכו של יואב שמיר

הסגולים החליטו להיפרד מהמאמן, שלא מעוניין לרדת לתפקיד העוזר. המועדון הודיע שב-24 השעות הקרובות ימונה מאמן חדש שיתחיל לעבוד כבר מול ריטאס

|
יואב שמיר (אורן בן חקון)
יואב שמיר (אורן בן חקון)

הפועל חולון הודיעה היום (ראשון) על סיום דרכו של יואב שמיר כמאמן הקבוצה. במועדון הוחלט למנות מאמן חדש לקבוצה עד לסיום העונה ויואב הודיע שאינו מעוניין לחזור לעמדת עוזר המאמן.

“אנו מבקשים להודות ליואב על תרומתו והתגייסותו למען המועדון בתקופה מורכבת ומאתגרת  ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ובכלל”, נמסר מהפועל חולון.

הקבוצה אף הודיעה שב-24 השעות הקרובות היא תכריז על מינויו של מאמן חדש שיצטרף לקבוצה לנסיעה לבולגריה למשחק מול ריטאס וילנה במסגרת ליגת האלופות.

הקבוצה במצב רגיש

שמיר נפרד מהקבוצה פחות מחודשיים לאחר שמונה לתפקיד, בעקבות פיטוריו של דני פרנקו. המצב המקצועי של חולון מוסיף ללחץ, כאשר הקבוצה קרובה להדחה משלב הטופ 16 בליגת האלופות של פיב"א וכבר סיימה את דרכה בגביע המדינה.

