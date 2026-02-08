הפועל חולון הודיעה על סיום דרכו של יואב שמיר

הפועל חולון הודיעה היום (ראשון) על סיום דרכו של יואב שמיר כמאמן הקבוצה. במועדון הוחלט למנות מאמן חדש לקבוצה עד לסיום העונה ויואב הודיע שאינו מעוניין לחזור לעמדת עוזר המאמן.

“אנו מבקשים להודות ליואב על תרומתו והתגייסותו למען המועדון בתקופה מורכבת ומאתגרת ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ובכלל”, נמסר מהפועל חולון.

הקבוצה אף הודיעה שב-24 השעות הקרובות היא תכריז על מינויו של מאמן חדש שיצטרף לקבוצה לנסיעה לבולגריה למשחק מול ריטאס וילנה במסגרת ליגת האלופות.

הקבוצה במצב רגיש

שמיר נפרד מהקבוצה פחות מחודשיים לאחר שמונה לתפקיד, בעקבות פיטוריו של דני פרנקו. המצב המקצועי של חולון מוסיף ללחץ, כאשר הקבוצה קרובה להדחה משלב הטופ 16 בליגת האלופות של פיב"א וכבר סיימה את דרכה בגביע המדינה.