הייז דייויס סיכם בהפועל, יבחר בינה לפנרבחצ'ה

הפועל תל אביב נמצאת במשבר גדול וכאשר קבוצה נמצאת במשבר גדול יש שתי אופציות מבחינת זעזוע: או לעשות מעשה על הקווים, או בסגל. בזמן שמעמדו של דימיטריס איטודיס מעורער, האדומים חושבים גם על חיזוק ועוד איזה חיזוק, כאשר השם החם הוא של נייג’ל הייז דייויס, אחד השחקנים הטובים ביותר באירופה בשנים האחרונות.

הפורוורד זכה בשנה שעברה באליפות אירופה עם פנרבחצ’ה ואז החליט לנסות את מזלו ב-NBA, אך אחרי שלא זכה ליותר מידי דקות בפיניקס הוא הועבר בטרייד למילווקי, שהודיעה על שחרורו ונתנה את הפתח לחזרה שלו ליורוליג. כעת, המרדף בשיאו, כאשר בהפועל תל אביב נמצאים חזק בתמונה כדי לצרף אותו לסגל של איטודיס.

המצב הוא כזה: נכון לכרגע, ההצעה של הפועל תל אביב עומדת על השולחן של הנציגים של הייז דייויס, אך השחקן מחזיק בהצעה גם מפנרבחצ’ה, כאשר גם דובאי בוחנת את המצב, אך עם סיכוי נמוך משמעותית להנחיתו. כעת הכדור בידיים של הייז דייויס והוא יצטרך לקבל את ההחלטה ולבחור בין הפועל תל אביב לפנרבחצ’ה.

נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

יאנקופולוס שלל מעבר שלו

גם פנאתינייקוס מאוד רצתה את השחקן, אבל הבעלים של הקבוצה דימיטריס ינאקפולוס העלה סטורי ובו בישר שהשחקן סירב להגיע אליהם. זה משאיר את האדומים ואת אלופת אירופה במאבק, כאשר בהפועל תל אביב מכחישים את הדיווחים שהם הציעו הכי הרבה, ולטענת ההצעה של פאו הייתה גבוהה בהרבה, אבל השחקן העדיף שלא לחתום בירוק.

כאמור, הייז דייויס זכה ביורוליג אשתקד עם פנר ואף נבחר ל-MVP של הפיינל פור. הוא זכה עם הטורקים גם פעמיים באליפות המקומית. הפורוורד (31, 2.01) שיחק גם בברצלונה וז’לגיריס, והוא מחזיק בשיא הנקודות אי פעם במשחק יורוליג בודד, כשתפר לא פחות מ-50 נקודות במדי פנר על אלבה ברלין ב-29 במרץ 2024.