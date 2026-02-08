יום ראשון, 08.02.2026 שעה 15:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

האדיה תירגל בריינה 3 בלמים לקראת מכבי ת"א

המאמן מתכנן להעלות את סטיבאנוביץ', חבשי וברמי במרכז ההגנה מחר ב-20:00, חוטבא יירד לספסל. תאג'י, אבו עביד ושני זרים, בלם וקשר אחורי, על הפרק

|
אדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)
אדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)

במכבי בני ריינה עובדים בשני מישורים: הכנות למשחק מול מכבי ת"א (שני, 20:00) והרכש. המאמן אדהם האדיה תירגל מערך של שלושה בלמים שכולל את מילאדין סטיבאנוביץ', עאיד חבשי ומור ברמי שחוזר מהרחקה. מי שיפנה את מקומו יהיה איאד חוטבא.

באגפים יהיו מוחמד שכר ועבדאללה ג'אבר שינסו לנצל את המהירות שלהם כדי להפתיע את היריבה. עמנואל בנדה ועילאי אלמקייס ישחקו בקישור כאשר בחוד ההתקפה ישחקו זה טורבו ו-ויטלי דמאשקן. למשחק תגיע ריינה מהמקום האחרון במרחק תשע נקודות מחוף מבטחים.

הרכש על הפרק

בתוך כך, חלון ההעברות ייסגר ביום רביעי כאשר על הפרק יש את סאהר תאג'י ואיאד אבו עביד בנוסף לשני זרים בתפקיד הבלם והקשר האחורי. בכל מה שנוגע לנושא הרכש, יש רצון גדול מאד להתחזק מתוך ידיעה שללא שחקנים שישדרגו את הקבוצה יהיה קשה השנה לשרוד את מאבקי התחתית.

סאהר תאגסאהר תאג'י פורץ (חג'אג' רחאל)

עד כה ריינה שיחררה מספר זרים כמו אווסו קואבנה ואלקסה פיץ', מה שמאפשר לקבוצה להביא שני זרים אחרים.

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, מוחמד שכר, מילאדין סטיבאנוביץ', עאיד חבשי, מור ברמי, עבדאאלה ג'אבר, עילאי אלמקייס, עמנואל בנדה, איאד חלאילי, זה טורבו ו-ויטלי דמאשקן.

אסור לפספס
