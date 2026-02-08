יום ראשון, 08.02.2026 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סולומון ועתיד רוטמן, תורג'מן ואלמוג: קצב מדבר

סוכן השחקנים לשיחת היום: "הולך למנור טוב, לא משנה איפה המאמן שם אותו". וגם: רוטמן ("אמור למצוא בית חדש"), הביקוש לאלמוג ועתיד שחר במכבי ת"א

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון הבקיע את שערו השני ברציפות במדי פיורנטינה, שסיימה ב-2:2 עם טורינו. הישראלי גרף מחמאות רבות באיטליה וסוכן השחקנים גלעד קצב התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” על ההשתלבות של הקיצוני בפירנצה.

מנור עשה אתמול גול ענק והוא צומח שם מתוך קושי. הוא לא בעמדה הטבעית שלו ועדיין מביא מספרים.
”זה שהוא פותח כל משחק זה מה שמשמח אותי, איפה שהמאמן שם אותו זה לא עניין. אנחנו שמחים בשבילו, אין תלונות”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בפיורנטינה?
”זה עוד מוקדם מדי, בינתיים הולך לו טוב ואני מקווה שימשיך ככה”.

יותר טוב מאשר ויאריאל?
”הוא משחק ומבקיע וזה משמח”.

חבל: שער ענק למנור, טורינו השוותה בתוספת

רוטמן, תורג’מן ואלמוג

אנחנו בימים האחרונים של חלון ההעברות, מה עוד צפוי לנו?
”יהיו עוד כמה דברים. לירן רוטמן ימצא בית חדש לפי דעתי. יש כמה קבוצות שרוצות אותו, השידוך עם הפועל היה מצוין בעונה שעברה והוא צריך להמשיך הלאה”.

מה עוד? מה עם תורג’מן?
”זה מצחיק, יש שם שני חלוצים לפניו אבל מאוד אוהדים אותו בב”ש. גם הוא וגם איילון אלמוג צריכים לשחק כדורגל. נחכה לאחרי המשחק נגד בית”ר ונבין. דברים משתנים בשנייה, בטח בכדורגל. יש גם את חוגי שצריך לשחק יותר”.

הוא סגור בהפועל חיפה.
”הוא לא סגור, בית”ר לא שחררה אותו. הפועל חיפה המועמדת הבכירה”.

דור חוגי (חגי מיכאלי)דור חוגי (חגי מיכאלי)

ולגבי איילון אלמוג?
”יש כמה קבוצות שרוצות אותו, נראה מה יהיה”.

עידו שחר עושה עונה מצוינת, מה לגבי העתיד?
”פחות מתרכזים בזה כרגע, אנחנו שואפים להישאר במכבי תל אביב”.

הפועל ב”ש רוצה את וולף, איך זה מסתדר עם הארכת החוזה של אליאסי?
”אין קשר, כל מועדון גדול רוצה שני שוערים טובים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
