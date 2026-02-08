הפועל ת"א מול מכבי חיפה בשני, 2.3 ב-20:30

מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (ראשון) את מועדי המחזור ה-25 בליגת העל, בו תפגוש הפועל תל אביב את מכבי חיפה ביום שני 2.3 ב-20:30 בבלומפילד.

המחזור ייפתח עם משחק של בית"ר ירושלים בטדי מול עירוני טבריה ב-, בתאריך 28.215:00.

שלושה משחקים במקביל

באותו היום ב-17:30 מ.ס אשדוד תפגוש את מכבי נתניה. עירוני קריית שמונה תארח את בני סכנין באותה שבת ב-19:30, כאשר באותה השעה תפגוש בני ריינה את הפועל ירושלים באצטדיון בראל. ב-19:30 תשחק גם הפועל חיפה בסמי עופר מול מכבי תל אביב.

ביום ראשון 1.3 הפועל באר שבע תארח את הפועל פתח תקווה באצטדיון טרנר ב-20:15. המשחק שינעל את המחזור הוא כאמור בין הקבוצה של אליניב ברדה לזו של ברק בכר ב-2.3 ב-20:30.