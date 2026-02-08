יום ראשון, 08.02.2026 שעה 15:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"אריה גאון כדורגל, אבל מרגיש שהוא קצת מיצה"

העיתונאי חיים לוינסון, אוהד הפועל י-ם, ב"שיחת היום": "לקח לו זמן להתאים את עצמו למצב של הקבוצה. ניסו לשחק כדורגל, אבל הסגל לא מספיק איכותי"

|
זיו אריה (רדאד ג'בארה)
זיו אריה (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים ממשיכה במסע ההישרדות שלה בליגת העל. אמש (שבת) היא סיימה ב-1:1 נגד מכבי חיפה אחרי שהייתה בעשרה שחקנים מהדקה ה-22 ועלתה מעל הקו האדום. העיתונאי ואוהד הקבוצה, חיים לוינסון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום”.

חיים, אתה חוגג את הנקודה?
”בוודאי”.

אתה אוהב לחגוג על מכבי חיפה?
”על הפודקאסט של מכבי חיפה”.

זיו אריה החליט שהוא מפסיק לשחק בצורה שהוא לא יכול ואז התחיל להביא נקודות?
”ניסו לשחק כדורגל, אבל הסגל הזה פשוט לא מספיק איכותי. ההגנה לא יודעת להניע כדור, הקישור לא מוביל כדור, בהתקפה לא יודעים לעבור. אז עברנו לשחק על נקודות. זה לא אידיאלי לשחק בצורה כזאת של להעיף כדורים למעלה, לעמוד חזק בהגנה ולקוות שיסתדר. כשראיתי את מכבי חיפה שמחתימה במיליוני אירו שחקנים כמו סטיוארט, סדריק, קאני ועוד, נראים כמו שהם נראים, אז אתה יודע”.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

התנצלת בפני זיו? אמרת שהוא צריך ללכת.
”זיו גאון כדורגל. לקח לו הרבה זמן להתאים את עצמו למצב של הקבוצה. אני חושב שהוא קצת מיצה ומוצה”.

אז צריך להחליף אותו בסוף העונה?
”לא כי הוא מאמן רע, אלא כי הוא פה שבע שנים. לא יזיק לרענן. הפועל ירושלים לא צריכה להיות במצב הזה. יש גם שחקנים מסוימים שהרבה זמן בקבוצה ומיצו את עצמם במועדון”.

כמה כאוהד הקבוצה מדאיג אותך הצעד שחברי העמותה הודיעה שהמצב לא אידיאלי? לא הגיע הזמן להביא רוכש?
”לא מתרגש מזה. אני מכיר את שרצקי 25 שנה. הוא כמנהל כספים תמיד אומר שאין כסף. אין קבוצה שסך ההכנסות שלה עולה על ההוצאות. אין רווח תפעולי בכדורגל. איך מכסים על זה? או בכסף מהבית או במכירת שחקנים. הייתי שמח לבעלים פרטי, אבל קח דוגמה את הפועל חיפה. כמה האוהדים שלהם מרוצים?

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

“רוס קסטין או אייל סגל זה גם, יום הם מלכים ויום רוצים שילכו הביתה. הפערים להגיע למעלה הם עצומים. אורי אלון כשהבין איזה סכומים צריך להשקיע כדי להגיע למעלה, אמר שזה לא ריאלי. יש לך עכשיו ספרא בהפועל ת”א, אברמוב בבית”ר ירושלים, מיטש ויענקל’ה, מה התקרה של קבוצה כמו הפועל ירושלים? לגנוב פלייאוף? אין לי תשובה טובה לזה”.

מה יהיה מחר? בית”ר ירושלים או הפועל ב”ש?
“ב”ש בקלות. אין לבית”ר את אצילי”.

