הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: נפרדים מדייויד פדרמן, העתיד של ברק בכר והאם הפועל ת״א יכולה לקחת אליפות? גידי ליפקין ורז אמיר | 08/02/2026 13:00 ג'בון איסט וליסב עיסאת (רדאד ג'בארה) נפרדים מבעלי מכבי ת”א, דייויד פדרמן, העתיד של ברק בכר והאם הפועל ת״א יכולה לקחת אליפות? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש