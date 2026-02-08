רבע 2, 10:00: הפועל העמק - עירוני ר"ג 24:30

הפועל העמק מארחת בשעה זו את מכבי עירוני רמת גן במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. החבורה של שרון אברהמי רוצה להמשיך את המסע הנהדר שלהם בזירה המקומית, לאחר שהעפילה לראשונה אי פעם לחצי גמר הגביע, כשמנגד האורחת רוצה לנקום על ההפסד הביתי מהסיבוב הקודם.

הצפוניים מגיעים למשחק לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ונחשבים לאחת ההפתעות של העונה, עם ממוצע ספיגה של פחות מ-77 נקודות למשחק. לאחרונה גם ההתקפה במגמת שיפור, כשבניצחונות האחרונים קלעו 92.7 נקודות בממוצע למשחק.

מן העבר השני, החבורה של שמוליק ברנר מייצגת את המושג “חוסר יציבות” בצורה מושלמת, כשעוד לא ניצחו שני משחקים ליגה עוקבים, אבל מצד שני הם גם כמעט ולא חוו אף מומנטום שלילים, כאשר אחרי כל ניצחון מגיע הפסד ולהפך.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל העמק: ניב משגב, ניק אונגנדה, רועי נציה אלייז’ה צ’יילדס וקיילר אדוארדס.

חמישיית עירוני רמת גן: דרו קרופורד, אדם אריאל, רונאלדו סגו, דריון אטקינס וגיל בני.

10:00-05:00: משגב פתח עם סל ועבירה ויתרון 3 למארחת, אונגנדה השאיר את היתרון בעינו עם דאנק נפלא אחרי שאטקינס צימק. סלים משני הצדדים הותירו את היתרון אצל העמק, כאשר נציה צלף מרחוק וקבע 6:11. קרופורד הגיב עם שלשה משלו, ושתי הקבוצות המשיכו לרדוף זו אחר זו, עד שנקודות של גולדנברג ואדוארדס נתנו לעמק יתרון 6.

10:00-05:00: אטיאס נכנס מצוין למשחק וצימק עד ל-3, כשאטקינס הוסיף 2 משלו ופתח מחדש את המשחק כשהפער עומק על נקודה בלבד. נויוביץ’ הרגיע עם שלשה אדומה, הנרי הוסיף והחזיר את הפער ל-6, אך סגו ואטקינס עם 5 מהירות החזירו לנקודה.