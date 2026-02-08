אלון זיו סיים רשמית את דרכו כמאמן נוף הגליל

זעזוע בהפועל נוף הגליל: לאחר ההפסד ביום שישי להפועל רמת גן 4:0, המאמן אלון זיו סיים הבוקר את תפקידו לאחר פגישה עם האיש החזק במועדון, גיל ברעם.

התבוסה מול האורדונים, מציבה את הקבוצה מהצפון, במקום האחרון בטבלת הליגה הלאומית, שמונה מחזורים לסיום העונה הסדירה. המאמן שיגיע במקומו של זיו, יהיה המאמן השלישי של העונה בנוף הגליל אחרי שאורי גוטמן פוטר בסיבוב הראשון.

“לא השגנו את התוצאות הרצויות”

"לא עשינו את התוצאות שרצינו והיינו חייבים לעשות שינוי", אמר ל-ONE ברעם לאחר הפגישה. נוף הגליל, נמצאת עם רצף של ארבעה משחקים ברציפות ללא הפסד, כאשר המשחק הבא של הקבוצה, יהיה משחק חוץ מול מ.ס כפר קאסם.

זיו מסיים את דרכו בפעם השנייה העונה, לאחר שסיים את דרכו במכבי יפו בשלב מוקדם יותר העונה. כעת, הוא ייצא לדרך חדשה.