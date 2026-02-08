אקוניס: אוהדי מכבי ת"א צריכים להוקיר את דייויד

בני הרצליה חווה עונה טובה, כאשר היא בחצי גמר גביע המדינה ואתמול גם ניצחה 76:87 את הפועל חולון. הקבוצה מהשרון בעיצומו של רצף של שמונה ניצחונות והיא שלישית בטבלה. היום (ראשון) יו”ר הקבוצה אלדד אקוניס התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המצב במועדון והתייחס כמובן גם למותו המצער של דייויד פדרמן.

ספר לנו על ההיכרות שלך איתו.

”דייויד הוא חבר אמת, כשהתחלתי את דרכי הוא לקח אותי תחת חסותו. הוא הזמין אותי אליו הביתה ומאז ועד היום אנחנו חברים טובים”.

יש פער גילאים ביניכם.

”הוא היה מורה דרך, למדתי ממנו הרבה. צנוע, מדבר תמיד בגובה העיניים. חכם בצורה בלתי רגילה, דיסקרטי. כל מה שאגיד עליו לא יספיק ולא יתאר איזה בן אדם הוא היה. חבר אמיתי, אבא שני שלימד אותי המון”.

דייויד פדרמן (משה חרמון)

תן לנו דוגמה, זיכרון חזק.

”חוכמה. הוא היה חכם בצורה נדירה. הוא ניהל את מכבי בצורה חכמה. ידע לעשות את הדברים בצורה דיסקרטית, בצניעות גדולה. כל עסקה שעשיתי איתו, זה תמיד מילה. לא צריך חוזה. עשינו לא מעט עסקים, ותמיד הוא רצה לעזור בכל מצב. לא יכול לשכוח לו את הדברים האלה”.

היית איתו בקשר בשנה האחרונה?

”ביקרתי אותו לפני ארבעה חודשים. בתחילת-אמצע המחאה. הוא לקח את זה קשה. ביקרתי אותו ודיברנו על הרבה. תמיד לאורך השנים הוא ידע לשלוח ברכה ומילה טובה, ידע לעודד. היינו בקשר טוב מאוד. גם בזמן שהוא היה חולה בבית הוא תמיד ידע אחרי ניצחונות גדולים והפסדים מרים לשלוח את ההודעה הנכונה”.

מה עבר עליו כשהוא ראה את האוהדים במחאה אחרי שהקדיש את חייו למועדון?

”מאוד כואב. לא רוצה להיכנס לזה כי זה רגיש. האוהדים צריכים להוקיר את מה שהוא עשה למועדון. הוא הוביל את המועדון הזה למקום שבו הוא נמצא. מכבי זה מכבי, גם היום כשהיא במקום לא הכי טוב ביורוליג, עדיין כולם רוצים לבוא לראות אותה. ככה הוא רוצה לראות את המועדון הזה. הרבה בזכותו מכבי היא מה שהיא”.