פליק שוקל להתפטר אם לאפורטה יפסיד בבחירות

הבחירות הקרבות לנשיאות ברצלונה שייערכו ב-15 במרץ, מטלטלות את המועדון לא רק בזירה הניהולית, אלא גם במישור המקצועי. על הפרק גם עתידם של המאמן האנזי פליק והמנהל הספורטיבי, דקו - צמד שמזוהה כיום עם הפרויקט של ז’ואן לאפורטה, אך עלול להתפרק אם תתחלף ההנהגה בקאמפ נואו.

לפי דיווח ב’מארקה’, פליק שוקל ברצינות לעזוב את תפקידו בתום העונה אם בבחירות ייבחר נשיא שאינו לאפורטה. המאמן הגרמני רואה עצמו חלק בלתי נפרד מהחזון הנוכחי של המועדון, כזה שנבנה יחד עם דקו, ומביע שביעות רצון רבה מהעבודה המשותפת ביניהם. צריך לקחת בחשבון שזה חלק מקמפיין שכן הזירה הפוליטית בברצלונה כבר עמוק בתוך הבחירות.

מי שמציב איום ישיר על הסטטוס קוו הוא ויקטור פונט, יריבו המרכזי של לאפורטה בבחירות. פונט הבהיר בצורה חד-משמעית: אם ייבחר לנשיא - דקו לא ימשיך בתפקידו. “דקו לא יהיה המנהל הספורטיבי שלי. נבנה מבנה מקצועי שמתאים להאנזי פליק. לא ניתן שמות, כי יש חוזים, ולא יהיו אנשים שאין להם קשר ישיר למבנה הספורטיבי”, אמר בראיון ל-RAC1.

ויקטור פונט (רויטרס)

הביקורת של פונט על דקו אינה חדשה. אחד המקרים הבולטים הוא עסקת ויטור רוקה, שבמסגרתה שילמה ברצלונה כ-30 מיליון אירו על החלוץ שלא הצליח להשתלב ונשלח בהשאלה לבטיס. עם זאת, בדיעבד העסקה קיבלה תפנית חיובית כשברצלונה מכרה אותו לפלמייראס תמורת 25 מיליון אירו בתוספת בונוסים ושמרה לעצמה 20% ממכירה עתידית. רוקה עצמו מוערך כיום בכ-40 מיליון אירו.

נושא נוסף שגרר ביקורת מצד פונט הוא עזיבתו של איניגו מרטינס בקיץ האחרון לערב הסעודית ללא תמורה כספית. לטענתו, מדובר במכה מקצועית שהשפעתה ניכרת בהגנה של ברצלונה, שאיבדה מיציבותה. במועדון טענו מנגד כי היה סיכום מוקדם עם השחקן, שאפשר לו לעזוב במקרה של הצעה מסוג זה.

העמדה של פליק

פליק עצמו מציג עמדה הפוכה לחלוטין מזו של פונט. המאמן הגרמני לא הסתיר את שביעות רצונו מהעבודה עם דקו: “אני מאוד מרוצה מהמצב הנוכחי עם דקו. יש בינינו אמון הדדי, אנחנו מאמינים אחד בשני וזה מאוד חיובי. אנחנו מחפשים את אותם שחקנים כי יש לנו אותה פילוסופיה. מעולם לא חוויתי דבר כזה”, אמר.

לפליק נותרה עוד שנה אחת בחוזהו, ופונט אף הצהיר כי הוא מעוניין שימשיך גם אם ייבחר. עם זאת, מאחורי הקלעים ההערכה היא שאם לאפורטה יפסיד - פליק יעדיף לוותר על שנת החוזה ולא להמשיך בפרויקט שאינו רואה עצמו חלק ממנו.

לעומת זאת, אם לאפורטה ייבחר מחדש, פליק צפוי להישאר ואף להאריך את חוזהו. השניים כבר שוחחו על כך, אך סיכמו שלא לבצע מהלך רשמי לפני 1 ביולי - המועד שבו לאפורטה ייכנס רשמית לתפקידו אם ינצח בבחירות.