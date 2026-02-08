יום ראשון, 08.02.2026 שעה 15:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

כעת: הלווייתו של פדרמן נערכת בכפר שמריהו

אחד מבעלי מכבי תל אביב, מהדמויות המשפיעות במועדון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בכפר שמריהו, לאחר שהלך לעולמו בגיל 81 בתום מאבק במחלה

|
דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)
דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

דייויד פדרמן, מבעלי מכבי ת”א, הלך לעולמו בגיל 81 לאחר מאבק במחלה. פדרמן היה מדמויות המפתח של המועדון ונמנה עם האנשים שהשפעתם הייתה מכרעת בעיצוב דרכה של מכבי ת”א ובהפיכתה למה שהיא כיום. הלווייתו מתקיימת בשעה זו בבית העלמין בכפר שמריהו.

במשך שנים רבות נחשב פדרמן לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות במכבי ת”א, אדם שהיה שותף לעיצוב זהותו של המועדון בעשורים האחרונים, הן בזירה המקצועית והן מחוצה לה.

פדרמן החזיק ב-29% ממניות מועדון הכדורסל, שימש כחבר בדירקטוריון ובעבר אף כיהן כסגן יו”ר. הוא נחשב לאחד מקובעי הטון מאחורי הקלעים, היה מעורב בהחלטות גורליות בתקופות של הצלחות אירופיות לצד רגעים מורכבים, ונטל חלק משמעותי בשימור מעמדה של מכבי ת”א כמותג ספורט מוביל בישראל ובאירופה. בעברו היה שותף גם לניהול קבוצת הכדורגל של המועדון.

הגיע ללוות אותו בדרכו האחרונה דייויד בסן, ארי שטינברג, ניר קלינגר, לירן שטראובר, עומרי כספי, אודי ושי רקנאטי, שמעון מזרחי, כלל שחקני מכבי תל אביב והצוות, פיני גרשון, צביקה שרף, ליאור אליהו, אורן אהרוני, אלון בן זקן, אלדד אקוניס, מוטי דניאל, יותם הלפרין, טל בורשטיין, גל מקל, דן שמיר, יאיר שבח, דורון שפר, גור שלף, יו”ר הוועד המקצועית של איגוד השופטים משה ביטון ועוד.

יותם הלפרין אמר: “אנחנו נפרדים היום מאיש שבנה סוג של אימפריה, דרך. אני הצטרפתי למכבי בגיל 18 ופגשתי את דייויד לראשונה בגיל 18. אני מבין שיש פה הרבה מאוד אנשים שעברו איתו דרך של המון המון המון המון שנים. מן הסתם נפרדים היום מבן אדם שזה, שוב אני אומר, זה לא משנה אם אתה מכבי הפועל, אוהב ספורט, לא אוהב ספורט, כדורגל, כדורסל, נפרדים היום מבן אדם שתרם המון לדבר הזה שנקרא ספורט במדינת ישראל. עצוב, יום עצוב”.

