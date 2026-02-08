כחילה נשם לרווחה: שדרות ניצחה בדקה ה-85

ברקע היעלמותה של מכבי באר יעקב, קבוצה במדיה שיחק הזמר אייל גולן, התקיים לו בסוף השבוע המחזור ה-20 בליגה ב’, במחוזות צפון א’ ו-ב’ ובדרום א’ ו-ב’. במוקד האירועים, ניצחון שדרות על שיכון המזרח והפסדה של בית שמש מול רמלה, חזרתה של לוד למאבק העלייה ושוויון נקודות בין בני ג’ת לטירת הכרמל. דליית אל כרמל התייצבה לאחר 0:0 מול איכסאל.

ליגה ב’ דרום א’

המוליכות: הפועל בני רגב לוד והפועל מחנה יהודה, כשלשתיהן 46 נקודות, 14 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ושני הפסדים. לוד אירחה בביתה את מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ורשמה כנגדה 0:1 משער של שלום אדרי (“מסי”, עפ”י אופיר רגב). מחנה יהודה נפרדה ב-1:1 עם בית”ר תל אביב חולון. שובל דומר מימי הבקיע לבית”ר, יניב מורדוב הבקיע לקבוצה מפתח תקווה.

לכפר קאסם ולבית דגן 14 נקודות כ”א, כששתיהן בחלק התחתון, עם שני ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. חולקות, יש לומר, את המקום הלפני האחרון. כפר קאסם נפרדה ב-2:2 על בית”ר רמת גן. מוהיב סרסור ומעאד עאמר הבקיעו לכפר קאסם, אביב חן ואלון ויספלד הביאו שוויון. בית דגן והכח רמת גן נפרדו ב-1:1, כשדניאל טסאו הבקיע למקומיים, עמית מור הישווה לסגולים.

הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

מכבי ע.כפר יונה רשמה 0:3 חלק על מ.ס בני יפו אורתודוכסים, משערים של תאודורוס בלאי, דניאל חקמון ואופק אוזן. הפועל קריית אונו הפכה 0:1 של בית”ר פתח תקווה (עידן מסיכה) לכדי 1:2 משערים של ניר שרון וחי טובול. הפועל הוד השרון רשמה 0:2 על א.ס לזרוס חולון, משערים של מאור יקותיאל ודור נחמני.

בני ג’לג’וליה, מהמקום האחרון, הפתיעה את בית”ר כפר סבא, שאירחה אותה, בזכות שערים של איתי בן אליהו ועומרי עזאם בדקות ה-77 וה-79. ניצחון שלישי בסך הכל לג’לג’וליה, לה תשע נקודות, חמש נקודות פחות מעירוני בית דגן והפועל כפר קאסם שנמצאות מעליה בתחתית. לבית”ר כפר סבא 26 נקודות, בדומה למ.ס בני יפו אורתודוכסים ובית”ר תל אביב חולון.

ליגה ב’ דרום ב’

המוליכה: מ.כ שדרות, כשלרשותה 47 נקודות, 14 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ואפס הפסדים. הקבוצה של אהוד כחילה יצאה למגרש הסינתטי בסופרלנד בראשון לציון, שם פגשו הם את שיכון המזרח ודורון ממן. לאחר 85 דקות משחק, עמאר אלדדה קבע 0:1 דרמטי וחשוב לשדרות, שחולמת על עלייה לליגה א’ מזה שנים ארוכות. שיכון עדיין בצמרת ועוד לא אמרה המילה האחרונה לעונה.

מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)

מי שאיבדה נקודות קריטיות זו עירוני בית שמש, שגם היא חולמת על העפלה לליגה א’ לאחר שהפסידה הקבוצה, בבית, בתוצאה 5:2, לא פחות, למ.ס רמלה. אלי אלבז התפוצץ עם שלושער, מתן ארביב סיפק צמד. מנגד, הבקיעו למקומיים, עומיר טראבין ואסף עזו, שגם בגיל 41 ממשיך לככב בקבוצה, כשעוד זכורים לו ימים יפים בהפועל ירושלים. שער ליגה ראשון לזכותו העונה.

המשחק בין הפועל ירוחם להפועל שגב שלום לא התקיים כי לא הגיעו מאבטחים למשחק. הפועל אשקלון מחצה 0:4 את איחוד צעירי אבו גוש, משערים של בנצי מושל, ירדן אבוחצירה, אוהד עטיה ורועי אללוף. בני אילת ניצחה את מכבי באר שבע 1:2 משערים של סרגיי קוריק ואיוואן כבת. ראם אביטבול הישווה זמנית. מכבי ע. נתיבות הסתפקה ב-0:1 על מ.כ ערד, משער של מאור כהן (94’).

המשחק שנעל את המחזור היה המפגש בין הפועל אשדוד למכבי שעריים ,מהמקום הראשון, שהתחזקה באחרונה בלא מעט שחקנים ועדיין נראית כצל של עצמה, כאשר גם לאחר משחק זה נשארת לה במקום האחרון בהפסד ליגה 17 העונה. הפעם, הפסידה 0:1 לאחר שער של בן אל אדרי בדקה ה-60 (פנדל). לשעריים נקודה אחת, 105 שערי חובה.

מ.ס. בני ממב'ע הגולן והגליל (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ צפון א’

המוליכה: בית”ר נהריה, כשלרשותה 53 נקודות, 17 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד ליגה אחד בלבד. הקבוצה הצפונית, שיצאה לכאוכב, רשמה 0:2 על הפועל המקומית, זאת בזכות צמד שערים של מריק שמחייב. אליאור סיידר רשם 72 דקות משחק. הפער ממכבי בני ג’דיידה מכר עומד כעת על שבע נקודות, כשלג’דיידה משחק חסר.

בני מג’אר ומ.כ שפרעם נפרדו בלא שערים (0:0) ובחלקות נקודות. הפועל דיר חנא הסתפקה ב-0:1 על מכבי איחוד בני אבטין, משער של ויאם מוסא. אחווה כפר מנדא והפועל בני ג’דיידה מכר נפרדו ב-1:1. עידו ארפי הבקיע לכפר מנדא, אורי רביבו הישווה לג’דיידה. הפועל איחוד בני סמיע רשמו 0:2 על מכבי בני אבו סנאן, משערים של יונאן סלימאן וראג’ח עבדאללה.

מ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל ניצחה בבוקעתא 0:2 את הפועל בני בענה, כשלאחר 82 דקות משחק, הצליחה לפרוץ את הסכר של בענה, משערים של עידן בנימין ונאג’י אבו ג’בל.

הועמדו לוג’די קיש שבעה מחליפים, אלא שהעדיף לא להשתמש בהם. מכבי אחווה שעב הפתיעה את הפועל בני עין מאהל עם 1:2, בזכות צמד שערים מאוחרים של עובאדיה רפאעי. יזאן אבו ליל הבקיע ראשון.

הפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ צפון ב’

המוליכות: מ.ס טירת הכרמל והפועל איחוד בני ג’ת, כשלשתיהן 48 נקודות, 15 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים. טירת הכרמל, שיצאה לנתניה, נפרדה ב-1:1 מול מ.ס המקומית. יובל פורמה הבקיע לטירת הכרמל (עצמי), גיא סולומון הבקיע למקומיים. ג’ת רשמה 1:4 על צופי חיפה, משערים של מוחמד זחאלקה (צמד), אמין מחאג’נה ומוחמד נאטור. דניאל סהלה הבקיע לחיפה.

הפועל דליית אל כרמל התייצבה, לאחר 0:0 עם מכבי אחי איכסאל. עם זאת, משחק שלישי ברציפות שלא כובשת הקבוצה. איחוד בני באקה ועומר מוואסי ממשיכים לככב יחדיו, כשהפעם רשמו 1:2 על מ.כ כבביר, משערים של ויקטור מרעי, הבלתי נגמר ואחמד שומלי. מנתסר פחמאוי הישווה זמנית.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

אור עקיבא ניצחה 1:2 את צעירי חיפה, משערים של אסף ויצמן, מלך שערי הקבוצה ואופק מרום. עבד מורג’אן צימק. בית”ר חיפה הביסה 1:4 את הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של נדב דטנר (צמד), מוחמד גבהה ורוני פיליצ’נקו. אילי עמר הישווה זמנית. צעירי כפר כנא ובני ערערה עארה נפרדו ב-2:2. עומר סעיד וראזי שיח אחמד הבקיעו לכפר כנא, אליאור דסטה וראם ג’והג’אה הישוו.

מ.ס כדורגל משהד לא התקשתה כלל מול האחרונה בטבלה, הפועל יפיע, כשרשמה כנגדה 1:3 בזכות צמד שערים של סאמי עבאס ושער של אביהוא סבתי, שהחל העונה בהפועל מגדל העמק, בליגה א’ צפון וירד לליגה ב’ ולרשותו כבר צמד שערים העונה. ליפיע צימק התוצאה חוסאם בוטו, זאת בדקה ה-95, על הבאזר של ההתמודדות.