יום ראשון, 08.02.2026 שעה 12:45
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים 10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

כחילה נשם לרווחה: שדרות ניצחה בדקה ה-85

המחזור ה-20 בליגה ב' צפון ודרום: אלדדה קבע 0:1 על שיכון המזרח והשאיר את קבוצתו במקום הראשון. לוד ומחנה חלקו נקודות, כך גם בני ג'ת וטירת כרמל

|
עמאר אלדדה חוגג (אורי גבאי - שדרונט)
עמאר אלדדה חוגג (אורי גבאי - שדרונט)

ברקע היעלמותה של מכבי באר יעקב, קבוצה במדיה שיחק הזמר אייל גולן, התקיים לו בסוף השבוע המחזור ה-20 בליגה ב’, במחוזות צפון א’ ו-ב’ ובדרום א’ ו-ב’. במוקד האירועים, ניצחון שדרות על שיכון המזרח והפסדה של בית שמש מול רמלה, חזרתה של לוד למאבק העלייה ושוויון נקודות בין בני ג’ת לטירת הכרמל. דליית אל כרמל התייצבה לאחר 0:0 מול איכסאל.

ליגה ב’ דרום א’

המוליכות: הפועל בני רגב לוד והפועל מחנה יהודה, כשלשתיהן 46 נקודות, 14 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ושני הפסדים. לוד אירחה בביתה את מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ורשמה כנגדה 0:1 משער של שלום אדרי (“מסי”, עפ”י אופיר רגב). מחנה יהודה נפרדה ב-1:1 עם בית”ר תל אביב חולון. שובל דומר מימי הבקיע לבית”ר, יניב מורדוב הבקיע לקבוצה מפתח תקווה.

לכפר קאסם ולבית דגן 14 נקודות כ”א, כששתיהן בחלק התחתון, עם שני ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. חולקות, יש לומר, את המקום הלפני האחרון. כפר קאסם נפרדה ב-2:2 על בית”ר רמת גן. מוהיב סרסור ומעאד עאמר הבקיעו לכפר קאסם, אביב חן ואלון ויספלד הביאו שוויון. בית דגן והכח רמת גן נפרדו ב-1:1, כשדניאל טסאו הבקיע למקומיים, עמית מור הישווה לסגולים.

הפועל הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

מכבי ע.כפר יונה רשמה 0:3 חלק על מ.ס בני יפו אורתודוכסים, משערים של תאודורוס בלאי, דניאל חקמון ואופק אוזן. הפועל קריית אונו הפכה 0:1 של בית”ר פתח תקווה (עידן מסיכה) לכדי 1:2 משערים של ניר שרון וחי טובול. הפועל הוד השרון רשמה 0:2 על א.ס לזרוס חולון, משערים של מאור יקותיאל ודור נחמני.

בני ג’לג’וליה, מהמקום האחרון, הפתיעה את בית”ר כפר סבא, שאירחה אותה, בזכות שערים של איתי בן אליהו ועומרי עזאם בדקות ה-77 וה-79. ניצחון שלישי בסך הכל לג’לג’וליה, לה תשע נקודות, חמש נקודות פחות מעירוני בית דגן והפועל כפר קאסם שנמצאות מעליה בתחתית. לבית”ר כפר סבא 26 נקודות, בדומה למ.ס בני יפו אורתודוכסים ובית”ר תל אביב חולון.

ליגה ב’ דרום ב’

המוליכה: מ.כ שדרות, כשלרשותה 47 נקודות, 14 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ואפס הפסדים. הקבוצה של אהוד כחילה יצאה למגרש הסינתטי בסופרלנד בראשון לציון, שם פגשו הם את שיכון המזרח ודורון ממן. לאחר 85 דקות משחק, עמאר אלדדה קבע 0:1 דרמטי וחשוב לשדרות, שחולמת על עלייה לליגה א’ מזה שנים ארוכות. שיכון עדיין בצמרת ועוד לא אמרה המילה האחרונה לעונה.

מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)

מי שאיבדה נקודות קריטיות זו עירוני בית שמש, שגם היא חולמת על העפלה לליגה א’ לאחר שהפסידה הקבוצה, בבית, בתוצאה 5:2, לא פחות, למ.ס רמלה. אלי אלבז התפוצץ עם שלושער, מתן ארביב סיפק צמד. מנגד, הבקיעו למקומיים, עומיר טראבין ואסף עזו, שגם בגיל 41 ממשיך לככב בקבוצה, כשעוד זכורים לו ימים יפים בהפועל ירושלים. שער ליגה ראשון לזכותו העונה.

המשחק בין הפועל ירוחם להפועל שגב שלום לא התקיים כי לא הגיעו מאבטחים למשחק. הפועל אשקלון מחצה 0:4 את איחוד צעירי אבו גוש, משערים של בנצי מושל, ירדן אבוחצירה, אוהד עטיה ורועי אללוף. בני אילת ניצחה את מכבי באר שבע 1:2 משערים של סרגיי קוריק ואיוואן כבת. ראם אביטבול הישווה זמנית. מכבי ע. נתיבות הסתפקה ב-0:1 על מ.כ ערד, משער של מאור כהן (94’).

המשחק שנעל את המחזור היה המפגש בין הפועל אשדוד למכבי שעריים ,מהמקום הראשון, שהתחזקה באחרונה בלא מעט שחקנים ועדיין נראית כצל של עצמה, כאשר גם לאחר משחק זה נשארת לה במקום האחרון בהפסד ליגה 17 העונה. הפעם, הפסידה 0:1 לאחר שער של בן אל אדרי בדקה ה-60 (פנדל). לשעריים נקודה אחת, 105 שערי חובה.

מ.ס. בני ממבמ.ס. בני ממב'ע הגולן והגליל (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ צפון א’

המוליכה: בית”ר נהריה, כשלרשותה 53 נקודות, 17 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד ליגה אחד בלבד. הקבוצה הצפונית, שיצאה לכאוכב, רשמה 0:2 על הפועל המקומית, זאת בזכות צמד שערים של מריק שמחייב. אליאור סיידר רשם 72 דקות משחק. הפער ממכבי בני ג’דיידה מכר עומד כעת על שבע נקודות, כשלג’דיידה משחק חסר.

בני מג’אר ומ.כ שפרעם נפרדו בלא שערים (0:0) ובחלקות נקודות. הפועל דיר חנא הסתפקה ב-0:1 על מכבי איחוד בני אבטין, משער של ויאם מוסא. אחווה כפר מנדא והפועל בני ג’דיידה מכר נפרדו ב-1:1. עידו ארפי הבקיע לכפר מנדא, אורי רביבו הישווה לג’דיידה. הפועל איחוד בני סמיע רשמו 0:2 על מכבי בני אבו סנאן, משערים של יונאן סלימאן וראג’ח עבדאללה.

מ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל ניצחה בבוקעתא 0:2 את הפועל בני בענה, כשלאחר 82 דקות משחק, הצליחה לפרוץ את הסכר של בענה, משערים של עידן בנימין ונאג’י אבו ג’בל.
הועמדו לוג’די קיש שבעה מחליפים, אלא שהעדיף לא להשתמש בהם. מכבי אחווה שעב הפתיעה את הפועל בני עין מאהל עם 1:2, בזכות צמד שערים מאוחרים של עובאדיה רפאעי. יזאן אבו ליל הבקיע ראשון.

הפועל איחוד בני גהפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

ליגה ב’ צפון ב’

המוליכות: מ.ס טירת הכרמל והפועל איחוד בני ג’ת, כשלשתיהן 48 נקודות, 15 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים. טירת הכרמל, שיצאה לנתניה, נפרדה ב-1:1 מול מ.ס המקומית. יובל פורמה הבקיע לטירת הכרמל (עצמי), גיא סולומון הבקיע למקומיים. ג’ת רשמה 1:4 על צופי חיפה, משערים של מוחמד זחאלקה (צמד), אמין מחאג’נה ומוחמד נאטור. דניאל סהלה הבקיע לחיפה.

הפועל דליית אל כרמל התייצבה, לאחר 0:0 עם מכבי אחי איכסאל. עם זאת, משחק שלישי ברציפות שלא כובשת הקבוצה. איחוד בני באקה ועומר מוואסי ממשיכים לככב יחדיו, כשהפעם רשמו 1:2 על מ.כ כבביר, משערים של ויקטור מרעי, הבלתי נגמר ואחמד שומלי. מנתסר פחמאוי הישווה זמנית.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

אור עקיבא ניצחה 1:2 את צעירי חיפה, משערים של אסף ויצמן, מלך שערי הקבוצה ואופק מרום. עבד מורג’אן צימק. בית”ר חיפה הביסה 1:4 את הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של נדב דטנר (צמד), מוחמד גבהה ורוני פיליצ’נקו. אילי עמר הישווה זמנית. צעירי כפר כנא ובני ערערה עארה נפרדו ב-2:2. עומר סעיד וראזי שיח אחמד הבקיעו לכפר כנא, אליאור דסטה וראם ג’והג’אה הישוו.

מ.ס כדורגל משהד לא התקשתה כלל מול האחרונה בטבלה, הפועל יפיע, כשרשמה כנגדה 1:3 בזכות צמד שערים של סאמי עבאס ושער של אביהוא סבתי, שהחל העונה בהפועל מגדל העמק, בליגה א’ צפון וירד לליגה ב’ ולרשותו כבר צמד שערים העונה. ליפיע צימק התוצאה חוסאם בוטו, זאת בדקה ה-95, על הבאזר של ההתמודדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */