יום ראשון, 08.02.2026 שעה 12:14
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

פלונטר בחצי הגמר, בחיפה שוקלים להציע הגרלה

הדשא באצטדיון טדי שמועמד לארח את המפגש בין מכבי ת"א לחיפה, במצב בעייתי, הירוקים שוקלים לפנות ליריבה ולהתאחדות, שצפויה לשוחח עם שתי הקבוצות

|
גביע המדינה (שחר גרוס)
גביע המדינה (שחר גרוס)

הגרלת חצי גמר גביע המדינה סידרה משחק גדול בין מכבי ת"א למכבי חיפה, בנוסף למפגש בין הפועל ב"ש לבני יהודה מהליגה הלאומית, אבל עדיין לא ברור היכן ייערכו המשחקים בדגש על זה שבין הצהובים לירוקים.

מכיוון שמדובר במשחק אטרקטיבי עם הרבה קהל, יש צורך באצטדיון גדול, אבל צריך לקחת בחשבון שאצטדיונה הביתי של מכבי ת"א הוא בלומפילד, ואצל חיפה מדובר בסמי עופר. זה משאיר בעצם את אצטדיון טדי, אבל הדשא שם במצב בעייתי.

בהתאחדות לכדורגל יצטרכו לעשות חושבים ולקבל החלטה בנושא. בינתיים, במכבי חיפה שוקלים לפנות להתאחדות ולמכבי ת”א, ולהציע לערוך הגרלה למגרש בו ישוחק חצי הגמר – בסמי עופר או בבלומפילד. בהתאחדות צפויים לשוחח עם שתי הקבוצות ולקבל החלטה.

בכל מקרה הנטייה היא שהמשחק בין בני יהודה להפועל ב"ש ייערך בבלומפילד, שכן אצטדיונם הביתי של הכתומים הוא שכונת התקווה.

אצטדיון טדי (ארנון בוסאני)אצטדיון טדי (ארנון בוסאני)

בכל מקרה, שני חצאי הגמר ייערכו יום אחרי יום ב-17 וב-18 בחודש מרץ. הם ייערכו בשעה 19:00, זאת אחרי שבהתאחדות לכדורגל קיבלו אישור לכך מאופ"א, שכן באותם תאריכים יתקיימו גם משחק הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות.

