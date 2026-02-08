הפועל הרצליה ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים, מוליכת הטבלה, במסגרת המחזור ה-18 בליגה הלאומית לנוער מחוז דרום – זאת לאחר שבסיבוב הראשון הובסה 9:0. מעיין נגב, המנהל המקצועי, ציין בפני ONE: “זו הייתה ההשפלה הכי גדולה שחוויתי ב־15 שנותיי בכדורגל”, והוסיף: “סיבוב שלם חיכיתי למשחק הזה, אחרי ה-9:0 שנתנו לנו”.

שחקניו של בר כהן עמדו איתן מול הקבוצה הטובה בליגה, הפועל ירושלים, שלא במקרה מובילה את הטבלה, בעוד יריבותיה לצמרת מאבדות נקודות פעם אחר פעם. דווקא במשחק הזה, שנערך במגרש ‘רן 1’ בהרצליה, חניכיו של אמיר סופר לא הצליחו להשיג ולו נקודה אחת. “ניצחון של אופי, מחויבות ויישום נכון של תוכנית המשחק”, ציין בפני ONE המאמן המנצח, בר כהן.

את המשחק הוביל רון לוי, השופט הראשי, יחד עם הקוונים שגיא סבט ואלון בכר. המחצית הראשונה הייתה שקולה למדי, ללא אירועים מיוחדים, מלבד כרטיס צהוב אחד שנשלף לעבר מאור בן שמעון, שחקנה של הפועל ירושלים. רק לאחר 53 דקות נפתח הסכר, כאשר המוליכה, הפועל ירושלים, עלתה ליתרון.

הפועל הרצליה (באדיבות המועדון)

ישראל דאפה, אחיו של דניאל דאפה המשחק בליגת העל במדי הפועל תל אביב, כבש את שערו השישי העונה בליגה וקבע 0:1 לאורחים. ישראל, בדומה לאחיו, נגע גם הוא כבר בתהילה, כאשר בתחילת העונה רשם 10 הופעות בקבוצת הבוגרים של הירושלמים בליגת העל. זהו משחק שלישי ברציפות שבו הוא מוצא את הרשת.

בדקה ה־69 הצביע רון לוי על הנקודה הלבנה והעניק בעיטת עונשין מ־11 מטרים להפועל הרצליה. רועי שקלים, שגדל בהפועל ניר רמת השרון ורשם שם מספרים מרשימים, ניגש אל הכדור מול עמית אזולאי. שקלים לא התבלבל והשווה ל־1:1, עם שערו השישי העונה בליגה. בעונה שעברה, כשחקן נוער בעונתו השנייה, רשם רק שתי הופעות – העונה הוא פורץ ומככב.

כשנדמה היה שהמשחק יסתיים בחלוקת נקודות, שרק רון לוי לבעיטת עונשין נוספת מ־11 מטרים לזכות הפועל הרצליה, לעיני שחקני הפועל ירושלים שלא האמינו למראה עיניהם, נוכח העיתוי – הדקה ה־95, ממש בסיום המשחק. גיא בנק, שנכנס כמחליף, ניגש אל הכדור והכניע גם הוא את עמית אזולאי, בדרך לניצחון 1:2 להפועל הרצליה.

זהו ניצחון שביעי העונה להפועל הרצליה, שמציב אותה במקום השמיני בטבלה עם 22 נקודות, אותן היא חולקת עם שמשון תל אביב וגדנ"ע תל אביב. הפועל ירושלים נותרה במקום הראשון עם מאזן של 17 ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים, יחס שערים מרשים של 10:60 ו־43 נקודות. הירושלמים ממשיכים להוביל את הטבלה בפער, מעל הפועל הוד השרון והפועל רמת גן.

בר כהן, מאמן הפועל הרצליה, הוסיף בפני ONE: “הגענו מוכנים למשחק. עשינו אסיפת וידאו טובה, זיהינו את סגנון המשחק של הפועל ירושלים – בידודים באגפים ואחד על אחד – ועבדנו כל השבוע על יצירת יתרון מספרי בהגנה ועל מעברים. התוכנית עבדה וירדנו למחצית ב־0:0”.

“ידעתי שבמחצית השנייה הם יעברו לשני חלוצים מול שני הבלמים, ואכן ספגנו את השער הראשון. משם הראינו אופי אדיר, המשכנו להאמין, היינו מסוכנים במעברים, סחטנו שני פנדלים והפכנו את המשחק. ניצחון של אופי, מחויבות ויישום נכון של תוכנית המשחק”.

מעיין נגב, המנהל המקצועי של הפועל הרצליה, הוסיף: “בסיבוב הראשון הובסנו בירושלים 9:0 – ההשפלה הכי גדולה שחוויתי ב־15 שנותיי בכדורגל. ידעתי שהשחקנים יבואו להחזיר את הכבוד, יעשו הכול כדי לנצח, בהקרבה ובכדורגל. לשמחתי כך היה, ועוד בדקה ה־90 ואחרי פיגור – אין מתוק מזה”.

“בקבוצת הנוער ובכלל במחלקה, אנחנו לא מסתפקים במועט. אנחנו שואפים תמיד להתקדם ולהיות טובים וחזקים יותר. קבוצות נערים א’ ונערים ב’ שלנו במקום הראשון, שתי קבוצות נערים ג’ במקום השני, וגם בחטיבה הצעירה אנחנו מספקים תנאים מצוינים לשחקנים שמתקדמים מיום ליום”.

הרכב הפועל הרצליה: ברק שוורצמן, איתי חיים חמו, רועי שקלים, יהלי מוראדיאן, איתי אשד, גור אבידר, דור אביגזר, רותם שני, יובל גלברט, רז קדם ואיליי ממרובסקי.

הרכב הפועל ירושלים: עמית אזולאי, יהונתן צאיג, יונתן סורקין, ג’ניה אונישצ’וק, איתמר יחזקיה, מאור בן שמעון, נתנאל שפראו, ישראל דאפאאה, אבישי צוריאל, בן ברוך כהן, יוסף דיאב.

