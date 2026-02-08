מכבי ת"א פתחה פער של 10 נקודות ממכבי פ"ת

סוף השבוע הביא עמו את המחזור ה-21 בפלייאוף העליון ואת המחזור ה-22 בפלייאוף התחתון בליגת נערים ג’ – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011. מכבי תל אביב פתחה פער של 10 נקודות ממכבי פתח תקווה, שסיימה ב-0:0 מול מכבי נתניה. הפועל כפר סבא הפתיעה את הפועל תל אביב עם ניצחון 1:2, ואילו הפועל פתח תקווה גברה 2:4 על בית”ר ירושלים.

מכבי תל אביב – מכבי חיפה 1:4

לאחר שבועיים בלעדיו, דניאל פרץ חזר לעניינים. חלוץ מכבי תל אביב שב להרכב הפותח של עידן ביטון והתכבד בצמד שערים, שהעלה את מאזנו האישי ל־30 שערים בכל המסגרות, מתוכם 25 בליגה. מוחמד שיח’ עיסה ועומר דכה הוסיפו שערים לצהובים, בעוד ג’ואד עלי רק צימק עבור הירוקים מהכרמל. זהו ניצחון הליגה ה־20 של מכבי תל אביב העונה, בעוד חיפה סופגת הפסד ליגה חמישי.

הפועל פתח תקווה – בית”ר ירושלים 2:4

שחקניו של משה אשכנזי סיפקו הופעה מרשימה בסירקין ולקחו את מלוא הנקודות, בזכות שלושער (!) של רום זהבי ושער נוסף של הקפטן ליאב אלבז. מנגד, איתי אלון, שנכנס כמחליף, כבש צמד שערים וצימק את התוצאה. הפועל פתח תקווה רשמה ניצחון שביעי העונה והגיעה ל־27 נקודות – נקודה אחת פחות מבית”ר, שסופגת את הפסד הליגה ה־11 שלה, הגבוה ביותר בפלייאוף העליון.

הפועל פתח תקווה לאחר הניצחון (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה – מכבי נתניה 0:0

ללא הכרעה וללא שערים. שתי הקבוצות, שמנסות בדרך זו או אחרת לצמצם את הפער ממכבי תל אביב שבפסגה, נפרדו בחלוקת נקודות שמשרתת את המוליכה. הפער בין מכבי תל אביב למכבי פתח תקווה עומד כעת על 10 נקודות, בעוד מכבי נתניה מרוחקת 13 נקודות מצלחת האליפות. אור שניידר, שוער פתח תקווה, רשם משחק 13 העונה עם רשת נקייה.

הפועל כפר סבא – הפועל תל אביב 1:2

האדומים של איתי עוזרי עלו ליתרון בדקה ה־36 משערו ה־11 העונה של ליאם לוי בכל המסגרות, אך במחצית השנייה התעוררה המארחת והשלימה מהפך. שערים של ניב סארוגטי, הקפטן, וליאם רועי העניקו להפועל כפר סבא ניצחון גדול. לכפר סבא, בית”ר ירושלים והפועל תל אביב 28 נקודות, כאשר לבית”ר ולהפועל תל אביב מאזן הפסדים גבוה יותר (11).

הפועל כפר סבא נערים ג (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – הפועל קריית שמונה 0:3

האדומים מבירת הנגב ממשיכים לטפס בטבלה ולהתרחק מהתחתית הבוערת, אליה היו צמודים עד לא מזמן. ניצחון הליגה השישי העונה הושג בזכות צמד של אביב חסון ושער נוסף של אביתר בן שמול מול נועלת הטבלה. רמי ג’ורנו יכול בהחלט להיות מרוצה מחניכיו הצעירים, בוודאי לאחר ההפסד להפועל חדרה במחזור הקודם.

הפועל באר שבע (באדיבות המדיה של הפועל באר שבע)

הפועל רעננה – מ.ס. אשדוד 1:2

אחמד שעבאן, שהחל את דרכו בירכא, ממשיך בעבודה הטובה עם קבוצת נערים ג’ של הפועל רעננה. הקבוצה רשמה ניצחון חמישי העונה, דווקא על מוליכת הפלייאוף התחתון. לרעננה 30 שערי זכות – מהקבוצות הפוריות בפלייאוף. איתי דרי ואיל ויינברג כבשו למארחת, איתן כהן צימק.

מ.כ נווה יוסף – הפועל ירושלים 2:1

הפועל ירושלים שומרת על מיקום גבוה בצמרת הפלייאוף התחתון, כשהיא חולקת את המקום התשיעי (והראשון בפלייאוף זה) עם 31 נקודות. לירושלמים מספר הניצחונות הגבוה ביותר בפלייאוף התחתון – תשעה עד כה. עבדאללה מרדאוי העלה ל־0:1, דניאל חלבי השווה, ורפאל מורדכייב קבע בדקה ה־81 את תוצאת המשחק – 1:2 לירושלים.

הפועל ראשון לציון – הפועל חדרה 1:1

תיקו שמותיר את שתי הקבוצות קרובות הן לתחתית הבוערת והן לפסגת הפלייאוף התחתון. אביאם גטה העלה את חדרה ליתרון בבעיטת עונשין מדויקת, ואילו שגיא בסל, שלוש דקות לאחר שנכנס כמחליף, קבע שוויון דרמטי בדקה ה־76.

בני יהודה ת”א – בני סכנין (09/02, אימונים 1 בת ים, 20:30).

למי שפספס, אלו תוצאות המחזור ה־21 בפלייאוף התחתון, שנערך בין התאריכים 31/01–03/02: בני סכנין – הפועל ראשון לציון 3:1, מ.ס. אשדוד – מ.כ נווה יוסף 0:2, הפועל חדרה – הפועל באר שבע 1:2, הפועל קריית שמונה – הפועל רעננה 3:1, הפועל ירושלים – בני יהודה ת”א 0:1.