כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"לדייויד היה קשה עם המחאה, זה לא מכובד"

מנכ"ל מכבי ת"א לשעבר, אלי דריקס, נפרד מפדרמן ב"שיחת היום" ("לא היה ראוי למחאות") והוסיף: "לא בטוח שאם יבוא אוליגרך בלי רגש, יהיה יותר טוב"

|
אלי דריקס ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)
אלי דריקס ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

יום לא קל עובר על הספורט הישראלי, שהתבשר הבוקר (ראשון) על דבר מותו של דייויד פדרמן, מבעלי מכבי ת”א בכדורסל. בין האנשים הרבים ששיתפו פעולה אצל הצהובים לאורך השנים יש גם את אלי דריקס – חלוץ עבר אגדי בקבוצת הכדורגל, אבל גם מנכ”ל מכבי בכדורסל בעברו, והוא דיבר על פדרמן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

“דייויד פדרמן לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה”, אמר דריקס, “משייכים אותו לקבוצת הכדורסל, אבל הוא היה קשוב גם לכדורגל. בשנה שזכינו באליפות עם ניר קלינגר והייתה בעיה תקציבית עם ליגת האלופות, הוא הראשון שפנינו אליו והוא היה שם לעזור. באותה שנה גם עלינו לאלופות.

“הוא גם השושבין של הבעלים החדשים, לא הרבה יודעים. הבן אדם שהגה את הכל ופעל מאחורי הקלעים להביא את המועדון ליורוליג, והביא את המועדון הזה לאחד המותגים הגדולים באירופה. זה לא היה ביזנס בשבילו, אלא הכל. לא הייתה פה מחשבה על ביזנס, רק אהבה והשקעה של כספים וזמן.

“עצוב שזה נגמר ככה. הוא לא היה ראוי למחאות האלה. מגיע לאדם כמוהו הרבה יותר. הייתה לנו שיחה לפני כמה שנים כשנסענו להלוויה של בעלי פנאתינייקוס ויצא לנו לשבת שם באתונה. אמרתי לו בשביל מה הוא צריך את זה, למה שלא ייקח אחורה ויהיה עם הנכדים והמשפחה. הוא אמר לי שמכבי זו המשפחה שלו”.

אלי דריקס ודייויד פדרמן (משה חרמון)אלי דריקס ודייויד פדרמן (משה חרמון)

כל פעם שהיה צרות הייתם מרימים לו טלפון והוא היה פותר?
”בכל בעיה הייתי נוסע אליו הביתה והוא היה פותר הכל. גם כשהוא לא היה הבעלים. הכל בצניעות והכל מתוך אהבה. לכל האגודה הזאת של מכבי תל אביב. הוא ושמעון מזרחי אלה אנשים שבשבילם מכבי תל אביב זה משהו שאי אפשר להסביר במילים”.

יצא לכם לדבר לאחרונה?
“היינו מדברים בערך אחת לחודש. היה לו קשה עם המחאה. יש לו כבוד. לא חושב שזה מכבד עבור משפחות כמו מזרחי, פדרמן, רקאנטי, אנשים שנותנים הכל למועדון. היו פה שנים קשות של קורונה ומלחמה, ואנשים באו בטענות. אם יבוא איזה אוליגרך בלי רגש לא יודע אם יעשה תוצאות יותר טובות. הכדורגל לא חזר לארץ והכדורסל חזר רק בזכות הכוח של מכבי תל אביב. בלי השם של המועדון הזה זה לא היה קורה”.

