שש-בש: הפועל ירושלים הביסה את הפועל ת"א

הפועל ירושלים אירחה את הפועל תל אביב הערב (ראשון) במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל. שתי הקבוצות היו זקוקות לניצחון, המארחים על מנת להמשיך לטפס בטבלה, ואילו האורחים כדי להתאושש מרצף ההפסדים לירושלמים ובכללי, אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד, מחזיקת היורוקאפ הובסה 105:91 על ידי קבוצתו של יונתן אלון והמשבר ממשיך להעמיק בצד האדום של תל אביב, שסופג הפסד שישי רצוף (ארבעה מהם העונה) לאדומים מהבירה.

המחצית הראשונה הייתה צמודה במשך כולה, הפועל תל אביב החלה טוב אך הירושלמים לא נתנו להם לברוח ונשארו צמוד. הרגע הביזארי של המשחק היה שלוש דקות לסיום המחצית, אז סטפאנוס דדאס, עוזר המאמן של האדומים מתל אביב, לפחות על פי טענת צוות השיפוט, נצפה עושה אצבע משולשת לעבר הקהל הביתי. השופט עומר אסטרון ראה זאת והרחיק מיד את עוזר המאמן מהפרקט. לאחר שהמארחים הצליחו כבר לעלות ליתרון, מחזיקת היורוקאפ הצליחה להיצמד והחצי נגמר בהפרש זעיר לזכות האדומים מהבירה.

המחצית השנייה התחילה צמוד אך מהר מאוד עברה לצד של המארחת, לא פחות מחמישה שחקנים של האדומים קלעו בספרות כפולות והתרומה מהספסל עשתה את ההבדל במשחק. חבורתו של איטודיס ניסתה לצמצם את ההפרש אך חניכיו של אלון לא הורידו את הרגל מהגז ורשמו ניצחון ענק נוסף בהתמודדות הבלתי נגמרת בין שתי הקבוצות.

דימיטריס איטודיס, עוד הפסד ליונתן אלון (רועי כפיר)

המשחק הבא של הירושלמים יהיה במסגרת היורוקאפ בחוץ נגד ונציה, כאשר האדומים יודעים שהבטיחו כבר את המקום הראשון. לעומת זאת משחק לאחר מכן הוא אחד מהמשחקים הכי חשובים של אלון וחבורתו, חצי גמר גביע המדינה נגד מכבי תל אביב. מנגד, חניכיו של איטודיס מתארחים אצל ז’לגיריס קובנה במסגרת היורוליג במטרה לחזור לנצח באירופה לאחר ארבעה הפסדים רצופים.

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר (23 נקודות), קאסיוס ווינסטון (18), קאדין קרינגטון (17), יובל זוסמן (14), אנתוני לאמב (11), אוסטין ווילי (7), רועי הובר וג’סטין סמית’ (6 כ”א) ונמרוד לוי (3).

קלעו להפועל תל אביב: אלייז’ה בראיינט (21 נקודות), אננטוניו בלייקני (20), ג’ונתן מוטלי(19), ים מדר (10), כריס ג’ונס (8), דן אוטורו (6), גיא פלטין (5) ובר טימור (2).

הפועל תל אביב בחימום, רוצה לנקום (רועי כפיר)

טקס לזכרו של דיוויד פדרמן (רועי כפיר)

יונתן אלון ודימיטריס איטודיס לפני המשחק (אורן בן חקון)

רבע ראשון: 20:24 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, נמרוד לוי ויובל זוסמן.

חמישיית הפועל תל אביב: ים מדר, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, דן אוטורו וג’ונתן מוטלי.

קהל הפועל ירושלים (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני וקאדין קרינגטון (רועי כפיר)

אלייז'ה בראיינט עם הכדור (רועי כפיר)

המשחק נפתח עם דקת דומייה לדיוויד פדרמן, אחד מבעלי מכבי תל אביב, שהלך היום לעולמו בגיל 81. לאחר התחלת משחק מנומנמת, מאבק בין ג’ונתן מוטלי לנמרוד לוי נגמר עם דחיפה של שחקן הפועל תל אביב, אך השופטים החליטו להתעלם ולהמשיך. למרות עיבוי הגבוהים בחמישיות, שתי הקבוצות החליטו בפתיחה ללכת דווקא יותר לזריקות מבחוץ ואחרי שלוש דקות הפועל תל אביב הובילה 5:9. מחזיקת היורוקאפ פתחה טוב מהשלוש, אבל המארחת לא נתנה להם לברוח. ג’ארד הארפר ירד מהפרקט לאחר שקיבל את העבירה השנייה שלו תוך 7 דקות בלבד. סיום הרבע היה בסימן סלים מהצבע והסתיים ביתרון 4 לאורחים.

קאדין קרינגטון עם הדאנק (רועי כפיר)

ג'ונתן מוטלי ואנטוני לאמב (רועי כפיר)

וסיליה מיציץ', לא נרשם היום (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני עולה לסל (רועי כפיר)

רבע שני: 40:43 להפועל ירושלים

מוטלי המשיך במשחק הטוב שלו מהרבע הראשון, אך צליפה ראשונה של לוי ומהלך יפה של קרינגטון השאיר את המארחים בתמונה. הרבה החטאות מתחת לסל של האדומים מהבירה גרמו לחניכיו של יונתן אלון להישאר בפיגור מינימלי. הזריקות של ירושלים משלוש התחילו להיכנס וכשש דקות בתוך הרבע השני המשחק בשוויון 34:34. שלוש דקות לסיום הרבע, עוזר המאמן של הפועל תל אביב, סטפנוס דדאס עשה אצבע משולשת לקהל, למרות שלטענתו הוא גירד בראש. בכל אופן דדאס הורחק על ידי צוות השיפוט. עוד עבירה טכנית לאדומים מתל אביב אפשרה לירושלים לעלות ליתרון השיא שלהם עד כה. בלייקני עם סל בשנייה האחרונה השאיר לירושלים יתרון מזערי בסיום המחצית.

בר טימור עם הכדור (רועי כפיר)

השופט עומר אסטרון מסביר לדדאס מה עשה (רועי כפיר)

דדאס לא מבין (רועי כפיר)

רבע שלישי: 62:76 להפועל ירושלים

המחצית השנייה המשיכה להיות מעניינת וצמודה, אך לאמב עם שתי שלשות רצוף וצליפה נוספת של זוסמן פתחו פער של 8 נקודות לזכות המארחת. ההפרש המשיך לצמוח במהלך הרבע בעיקר בזכות התרומה מהספסל, אשר עמדה בנקודה זו על 2:32 לזכות חניכיו של יונתן אלון, ווינסטון ולאמב הובילו מהספסל עם דאבל פינגרס כבר ברבע הנוכחי. הצגת השלשות של ירושלים המשיכה והיתרון עלה בשיאו כבר ל-18 הפרש לזכות אלון וחבורתו. לאחר ההובלה המרשימה, האדומים מתל אביב הצליחו לצמצם את ההפרש בזכות ריצת 0:9 בשתי הדקות האחרונות. תוצאת הרבע הסתיימה ביתרון 14 לזכות הירושלמים בזכות שלשת קלאץ’ של קרינגטון שסגרה רבע מרשים של האדומים עם שמונה שלשות ברבע השלישי!

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

קהל הפועל תל אביב, חזר מאוכזב (רועי כפיר)

יובל זוסמן חוגג (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר, האיש למאני טיים (רועי כפיר)

רבע רביעי: 91:105 להפועל ירושלים

הרבע האחרון נפתח בצורה טובה עבור האורחים, שלשה של גיא פלטין צימקה את ההפרש לחד ספרתי בלבד שתי דקות בתוך הרבע. לאחר 21 זריקות עונשין מדויקות של שתי הקבוצות, ירושלים החטיאה לראשונה אך ההפרש עלה חזרה ל-10 נקודות. המארחים המשיכו לשלוט במשחק הרבה בזכות הארפר שהשתלט על הרבע האחרון כהרגלו במשחקים נגד הפועל תל אביב והתוצאה בסיום הייתה 91:105 לזכות הפועל ירושלים.