רשמית: אושר מינוי קורצקי למאמן נבחרת הנשים

לאחר תקופה לא פשוטה סביב נבחרת ישראל בכדורגל נשים, שכללה את ניסו אביטן שעזב את תפקידו לטובת הפועל חדרה, אושר היום רשמית פה אחד מינויו של מנחם קורצקי למאמן הנבחרת. קורצקי, כדורגלן עבר ששיחק בעמדת השוער ומאמן ותיק בכדורגל הישראלי, מקבל כעת את האתגר להוביל את נבחרת הנשים הלאומית, בתקווה לייצר יציבות מקצועית ולהצעיד אותה קדימה בשנים הקרובות. עוזרות המאמן תהיינה דנה כרם וסילבי ז'אן. סילבי ז’אן תאמן את הנבחרת עד גיל 19.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל, אמר: ״אני מבקש לאחל הצלחה למנחם קורצקי, שיוביל את נבחרת הנשים יחד עם דנה כרם וסילבי ז׳אן. כבר בחודש הבא יחל טורניר ליגת האומות, שבמסגרתו כל משחקי הבית והחוץ ייערכו בהונגריה, והיכולות המוכחות שמביא עמו מנחם הן בהחלט כאלה שיעזרו לנו להמשיך את התקדמות הנבחרת הבוגרת. סילבי ראויה להבעת האמון בה ולהתקדמות המקצועית שלה והיא דוגמה מצוינת לשחקנית עבר מובילה שבוחרת לתרום בכל דרך לקידום הענף שכולנו מכירים בפוטנציאל הגדול שלו״.

מנחם קורצקי הוסיף: ״אני נרגש לקבל את האמון ולהוביל את נבחרת הנשים של ישראל. יש כאן פוטנציאל גדול ואנחנו יוצאים לדרך חדשה לקראת האתגרים שמצפים לנו בקמפיין שיחל במרץ״.

מנחם קורצקי (שחר גרוס)

סילבי ז׳אן: "אני נרגשת לקבל את המינוי לאימון נבחרת הנערות עד גיל 19, לאחר תקופה משמעותית בה אימנתי את נבחרת הנערות עד גיל 16. כבר בעבודה עם השחקניות הצעירות נחשפתי לכישרון רב, מחויבות ופוטנציאל גבוה ואני בטוחה שהדור הזה יוכל להביא את הנבחרת להופעות מכובדות והישגיות. נמשיך לעבוד בצורה מקצועית, סבלנית וממוקדת, מתוך מטרה לקדם את השחקניות ולייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי״.

דרך ארוכה על הקווים

לאחר הפרישה מונה קורצקי למנהל הפועל רמת השרון ובהמשך שימש כעוזר מאמן. בעונת 2012/2013 קיבל לראשונה את מושכות האימון כמאמן ראשי, והוביל את רמת השרון לעונה מפתיעה שבסיומה העפילה לפלייאוף העליון. בהמשך דרכו אימן שורה ארוכה של קבוצות, בהן הפועל רעננה, בית"ר ירושלים, הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה והפועל תל אביב, לעיתים במצבים מורכבים של מאבקי תחתית ואף הליכי פירוק.

מנחם קורצקי (ראובן שוורץ)

במהלך השנים רשם קדנציות נוספות בהפועל רמת השרון, הפועל רעננה, הפועל ראשון לציון והפועל חדרה, וכן אימן גם בעירוני קריית שמונה, הפועל רמת גן גבעתיים והפועל עכו. התחנות הרבות הללו עיצבו את קורצקי כמאמן שהתמודד לא פעם עם לחץ, משברים מקצועיים ואתגרים ניהוליים לא פשוטים.

התחנה האחרונה שלו בכדורגל הגברים הייתה בבני סכנין, אליה מונה במרץ 2025 והוביל אותה לסיום במקום העשירי בליגת העל, לפני שפוטר ביוני אותה שנה. כעת, עם מינויו הרשמי למאמן נבחרת ישראל בכדורגל נשים, נפתח עבורו פרק חדש ושונה בקריירה, כזה שמביא איתו ציפיות רבות ותקווה להתחלה יציבה ומוצלחת לנבחרת.