כסף גדול: כך נבחרה GIVOVA להלבשת השופטים

אחרי שפרסמנו לראשונה ב-ONE כי חברת GIVOVA (באמצעות "ספורט גום") נבחרה להיות המלבישה הרשמית של איגוד השופטים לעונות הקרובות, כעת נחשפים הפרטים המלאים מאחורי הקלעים של המכרז. מהפרוטוקול של ועדת המכרזים מה-21.1.2026 עולה תמונה ברורה של קרב צמוד, בו הכריעו לבסוף הכסף, האיכות וזמני האספקה.

ההתאחדות לכדורגל, שחיפשה ספק לציוד והלבשה לעונות 2026/27 ו-2027/28 (עם אופציה לשנתיים נוספות), קיבלה ארבע הצעות לשולחן: "טים ספורט" עם המותגים נייקי ו-AND1 "אינטרמקס" (יומברו), "אלפא אייר אתלטיקס" (קלמה) ו"ספורט גום" (ג'יבובה).

הקרב על הכיס: ההצעה הכספית שניצחה

בשלב הסופי של המשא ומתן נותרו במירוץ שתי ענקיות: יומברו וג'יבובה (לאחר שחברת אלפא אייר סירבה לשפר את הצעתה). בעוד שעלות הציוד עצמו הייתה די דומה (כ-1.47 מיליון ש"ח אצל ג'יבובה מול כ-1.45 מיליון ש"ח אצל יומברו), הפער המשמעותי נפתח בסעיף החסות (Sponsorship) שהחברות ישלמו לאיגוד:

GIVOVA ספורט גום הציעה דמי חסות של 400,000 ש " ח לעונה, עם מנגנון צמיחה של 10% בכל עונה עוקבת.

UMBRO אינטרמקס): הציעה 350,000 ש"ח לעונה, גם כן עם עלייה של 10%.

הפער הכספי לטובת ההתאחדות, בשילוב עם איכות המוצרים, היטה את הכף.

"מוניטין בינלאומי": למה דווקא איטליה?

מעבר למספרים, ועדת המכרזים שמה דגש עצום על האיכות והתפעול. בדו"ח ההחלטה צוין יתרון מובהק למותג האיטלקי בכל הנוגע למוכנות הציוד. בעוד שיומברו הציעה לייצר את הציוד במפעלים בסין, ג'יבובה הציגה ייצור באיטליה ומוצרים זמינים "מהמדף".

אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד ג'בארה)

בנימוקי הוועדה נכתב במפורש: "מדובר במוצרי מדף מוכנים שנבחנו בפועל על-ידי סגל השופטים ונמצאו לשביעות רצונם, ללא צורך בעיצוב חדש או בייצור ייעודי". עוד הודגש היתרון הלוגיסטי: "זמני אספקה קצרים ומהירים באופן יחסי, תוך היערכות מלאה לאספקת הציוד במועדים שנקבעו".

כמו כן, ההתאחדות לא התעלמה מהיוקרה. ההחלטה הדגישה כי למותג "מוניטין מקצועי בינלאומי מוכח, והוא משמש את סגל השופטים באיטליה , מדינה הנמנית עם המובילות באירופה בתחום הכדורגל והשיפוט".

מבחן השטח והבונוס של אדידס

לפני קבלת ההחלטה, סגל שופטים מדד את הציוד בפועל. על פי הדיווח, השופטים הביעו "שביעות רצון גבוהה, ובפרט מסטי השיפוט".

נקודה מעניינת נוספת שהכריעה את הכף הייתה סוגיית הנעליים. בעוד שבהצעה של יומברו הוצעו נעלי ספורט של המותג עצמו, ג'יבובה (ספורט גום) הציגה פתרון מקיף הכולל "היצע רחב של נעלי ספורט מתוצרת ADIDAS המתאימות לכלל סוגי הפעילות הנדרשים", מה שנתן להם נקודות זכות נוספות אצל מקבלי ההחלטות.

השורה התחתונה

ועדת המכרזים סיכמה את החלטתה בצורה חד משמעית: "לאחר בחינה מקיפה של כלל ההיבטים המקצועיים, האיכותיים, התפעוליים והמסחריים ועדת המכרזים אישרה כי הצעת ספורט גום (GIVOVA) היא ההצעה המיטבית עבור ההתאחדות". השופטים יחלו ללבוש את המדים החדשים, המיוצרים באיטליה, החל מעונת 2026/27, וההתאחדות תהנה מהכנסה שנתית שתלך ותגדל.