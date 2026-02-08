קוז'וק: עוד לא החלטתי מי יפתח בשער מול בית"ר

מצד אחד הפועל ב”ש, מנגד בית”ר ירושלים – ושתיהן ייפגשו מחר (שני, 20:30) במשחק העונה הגדול בין מוליכת ליגת העל לסגניתה. מאמן הדרומיים, רן קוז’וק, דיבר היום (ראשון) לקראת המשחק המסקרן במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

“אנחנו במומנטום טוב אחרי תוצאות טובות בליגה ובגביע, אבל זה לא אומר כלום על מה שיהיה”, אמר רן קוז’וק בפתיחת דבריו.

אולי דווקא זה שבית”ר בלי אצילי ואחרי ההדחה מהגביע, אולי זה יוריד ממנה לחץ?

”אני לא חושב שבית”ר תבוא בלי לחץ כי בסוף זה משחק עונה, אני פשוט לא חושב שהתוצאות האחרונות משפיעות על המשחק הזה. אני זוכר את המשחק הקודם בטדי, הגענו לשם מעורערים אחרי שניצחנו בקושי את ריינה והם הגיעו אחרי שהרעיפו עליהם סופרלטיבים וזה היה ‘האם ב”ש תשרוד’ ובאנו וניצחנו. זה עכשיו נכון גם הפוך, בית”ר מצוינת, מוכשרת ומאומנת, לא סתם היא במקום שהיא נמצאת. משחק מאוד קשה, נצטרך להיות מאוד מדויקים ולהקפיד על הדברים הקטנים שהביאו אותנו עד לפה”.

בית”ר לא הפסידה 12 מחזורים, איך אתם באים למשחק?

”לא מסתכלים על זה, אלא מה שאנחנו צריכים לעשות. יודעים שיהיה קשה, יודעים איפה היתרונות שלהם ואיזה כדורגל אנחנו רוצים להציג. אם נקפיד על מה שנצטרך להקפיד מאמין שיהיה טוב”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

ג’יבריל דיופ כשיר?

”הוא התאמן וכשיר, יש כאב ראש גדול בהגנה, שמח שיש כאב ראש גדול”.

גיבשת החלטה מי יהיה השוער?

”לא. יש לי הרבה מחשבות בעניין, אני שמח כי המחשבות שלי הן ממקום חיובי. אופיר וניב מתאמנים, היכולת שלהם באימון והתשוקה שלהם גורמות לי להתלבט”.

ג’בון איסט התאמן, איך ההרגשה לראות אותו? מאוד רצית אותו וגם אבו רומי אמור להגיע. בזה ננעל החלון?

”תמיד מחפשים להתחזק עוד אם אפשר, אם נמצא מישהו שיחזק אותנו נביא, ואם לא אז סיימנו. עד שלא נגמר החלון ננסה להתחזק”.

ג'יבריל דיופ (חג'אג' רחאל)

לתורג’מן יש התלבטות, הוא כן שוקל להישאר כי הוא יודע שאתם רוצים וגם על הסיכוי לאליפות.

”הבאנו את ג’בון כי חשבנו שהוא שחקן התקפה שיכול להוסיף במאבק על התואר. לגבי אלון ואיגור וגם אילון, זה עוד שחקן לתחרות שלהם על חולצת ההרכב והסגל”.

איפה אתה רואה את איסט?

”אנחנו מאוד מגוונים בחלק הקדמי, רוב השחקנים שלנו הם כאלו שיכולים לשחק בכמה עמדות, גם דן, חמודי וזאהי משחקים בכמה עמדות. זה אחד היתרונות שלנו וזה נכון גם לגבי איסט”.

דן ביטון כשיר?

”הוא הרגיש קצת לא טוב, אבל הסגל שלנו מלא והוא כשיר”.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

כמות הזרים של היריבות, זה לא נותן להן יתרון עליכם?

”אלונה רצתה להגדיל את מספר הזרים, מבחינתי בצדק, היא דואגת לכדורגל הישראלי והשחקן הישראלי. זה מעלה את התחרות, מוריד את המחירים וזה עושה טוב לטווח הארוך, אין לי בכלל ספק, וזו אחת המטרות שלה. האליפות זה לא לזרים אלא לקבוצה הטובה ביותר. אנחנו מחזיקים היום בישראלים מהמובילים בליגה בטוח ואני מרגיש מאוד נוח עם הסגל שלנו. יש לנו אחריות להיאבק עד הסוף ובעזרת השם גם לזכות”.

אור בלוריאן יעזוב?

”אור בלוריאן שחקן של הפועל באר שבע ויישאר מבחינתי ומבחינתו כזה עד סיום העונה, זה לא עובר בראש שיעזוב”.

אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)

פרץ: המשחק מחר יהיה הרבה יותר קשה מהסיבוב הראשון

גם קשר הפועל באר שבע, אליאל פרץ, דיבר במסיבת העיתונאים.

משחק גדול מחר, שיכול לתת לכם עוד דחיפה במאבק האליפות. איך אתה רואה את המאצ’אפ הזה? בית”ר מגיעה בתור חיה פצועה וזה עשוי לעשות את הקושי עוד יותר גדול.

”יהיה משחק קשה, אבל מתרכזים בעצמנו, רוצים להמשיך את היכולת הטובה, להציג כדורגל טוב ושמח ולקחת 3 נקודות. לא יהיה פשוט, יש לנו יריבה לא פשוטה, ראינו למה הם מסוגלים, אבל נצטרך לעשות הכל”.

אתם רוצים לזכות באליפות. והיה וזה יקרה, איך תהיה ההרגשה שלך כשחקן דומיננטי? זו תהיה סגירת מעגל אחרי קפיצת המדרגה שאתה עושה בשנתיים האחרונות?

”תשאל אותי את זה בסוף השנה. בינתיים אני מנסה לעשות את הטוב ביותר עבור הקבוצה, ויש עוד דרך ארוכה”.

אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

איזה שוני אתה רואה בין המשחק בטדי לבין מה שצפוי להיות מחר?

”המשחק מחר יהיה הרבה יותר קשה, אנחנו צריכים לשחק את הכדורגל שלנו ולהבין מה אנחנו צריכים לעשות בדקות מסוימות, לנצל את דחיפת הקהל ולא לתת לבית”ר לעשות את הדברים שהם טובים בהם”.

תהיה מחר אווירה מטורפת, כמה זה תורם ודוחף?

”יש לזה משמעות אדירה כי אנחנו רואים מה הקהל של בית”ר עושה העונה ועצם זה שכל האצטדיון יהיה מלא בקהל אדום זה משמח אותנו השחקנים וננסה לקחת את האנרגיות האלה ולהתפוצץ על המגרש, לשחק במלוא האנרגיות”.

אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

אתמול היו אוהדים באימון שלכם, זה נתן לכם דחיפה?

”כן, אווירה טובה, אנרגיה טובה, בתור שחקנים כבר רצינו שהמשחק יתחיל. נצטרך לדעת לנתק את הרגש מהסיטואציה ולנצל את זה ליכולת טובה”.

מדברים על הדומיננטיות שלך העונה בשלישיית הקישור.

”גם בשנה שעברה וגם השנה אני לא מתמקד בזה, יש בינינו דינמיקה טובה, אחד משלים את האחר. אני לא מתרכז בזה, מתרכז בלעשות הכי טוב ויש לנו עוד דרך ארוכה”.