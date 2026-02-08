יום ראשון, 08.02.2026 שעה 12:12
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א מול מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה

ההגרלה זימנה מפגש אדיר בין הצהובים לירוקים על הכרטיס לגמר המפעל, כשהפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה בחצי הגמר המקביל. המשחקים ב-17-18 במרץ

|
אגבה ואנדרדה (עמרי שטיין)
אגבה ואנדרדה (עמרי שטיין)

הגרלת חצי גמר גביע המדינה נערכה היום (ראשון) וזימנה מפגש אדיר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה על הכרטיס הנכסף לשלב הגמר. בחצי הגמר המקביל, הפועל באר שבע תשחק מול בני יהודה המפתיעה. חצאי הגמר ישוחקו ב-17 וב-18 במרץ.

הפעם האחרונה שנפגשו הצהובים והירוקים בחצי גמר הגביע הייתה בחצי הגמר ב-2021, אז מכבי תל אביב ניצחה 0:2 מצמד של איתי שכטר. בינואר 2018 נפגשו הקבוצות בשמינית הגמר ואז הייתה זו הקבוצה מהכרמל שחגגה עם 0:3 משערים שהובקעו כולם במחצית השנייה.

נזכיר, בני יהודה היממה את בית”ר ירושלים ברבע הגמר, מכבי ת”א טיילה עם 0:5 על מכבי יפו, חיפה גברה 0:2 על מ.ס כפר קאסם והפועל ב”ש ניצחה ברבע הגמר 0:3 את מכבי בני ריינה.

חצי לוהט בהגרלת גביע המדינה בכדורגל

חצי גמר גביע המדינה

הפועל באר שבע – בני יהודה
מכבי חיפה – מכבי תל אביב

תדהים את הפועל באר שבע? בני יהודה (אורן בן חקון)תדהים את הפועל באר שבע? בני יהודה (אורן בן חקון)

המשמעות במאבק על אירופה

נוסיף שלזהות הזוכה בגביע בסוף העונה תהיה השפעה במאבק על הכרטיס לאירופה, כאשר הראשונה מקבלת כרטיס למוקדמות הצ’מפיונס, השנייה והשלישית למוקדמות הקונפרנס והזוכה בגביע למוקדמות הליגה האירופית.

עם זאת, בסיטואציה שבה מחזיקת הגביע היא אחת מארבע הראשונות, גם הקבוצה הרביעית תעפיל למוקדמות הקונפרנס ליג, מה שנראה אפשרי במיוחד נכון לעכשיו.

