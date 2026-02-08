מכבי ת"א מול מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה

הגרלת חצי גמר גביע המדינה נערכה היום (ראשון) וזימנה מפגש אדיר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה על הכרטיס הנכסף לשלב הגמר. בחצי הגמר המקביל, הפועל באר שבע תשחק מול בני יהודה המפתיעה. חצאי הגמר ישוחקו ב-17 וב-18 במרץ.

הפעם האחרונה שנפגשו הצהובים והירוקים בחצי גמר הגביע הייתה בחצי הגמר ב-2021, אז מכבי תל אביב ניצחה 0:2 מצמד של איתי שכטר. בינואר 2018 נפגשו הקבוצות בשמינית הגמר ואז הייתה זו הקבוצה מהכרמל שחגגה עם 0:3 משערים שהובקעו כולם במחצית השנייה.

נזכיר, בני יהודה היממה את בית”ר ירושלים ברבע הגמר, מכבי ת”א טיילה עם 0:5 על מכבי יפו, חיפה גברה 0:2 על מ.ס כפר קאסם והפועל ב”ש ניצחה ברבע הגמר 0:3 את מכבי בני ריינה.

חצי לוהט בהגרלת גביע המדינה בכדורגל

חצי גמר גביע המדינה

הפועל באר שבע – בני יהודה

מכבי חיפה – מכבי תל אביב

תדהים את הפועל באר שבע? בני יהודה (אורן בן חקון)

המשמעות במאבק על אירופה

נוסיף שלזהות הזוכה בגביע בסוף העונה תהיה השפעה במאבק על הכרטיס לאירופה, כאשר הראשונה מקבלת כרטיס למוקדמות הצ’מפיונס, השנייה והשלישית למוקדמות הקונפרנס והזוכה בגביע למוקדמות הליגה האירופית.

עם זאת, בסיטואציה שבה מחזיקת הגביע היא אחת מארבע הראשונות, גם הקבוצה הרביעית תעפיל למוקדמות הקונפרנס ליג, מה שנראה אפשרי במיוחד נכון לעכשיו.