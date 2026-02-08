גלוך עלה מהספסל: אייאקס חילצה 1:1 באלקמאר

לאחר התיקו המאכזב במשחק הליגה הקודם, בו אייאקס שמטה יתרון כפול וסיימה ב-2:2 מול אקסלסיור, חניכיו של פרד גרים מתארחים בשעה זו אצל אלקאמר, מהמקום השביעי בטבלה, במסגרת המחזור ה-22 של הליגה ההולנדית.

האורחת שסיימה את דרכה באירופה באופן רשמי, תנסה להתרכז כעת בליגה המקומית. אייאקס סובלת מחוסר יציבות בחודש האחרון כשמתוך ששת משחקיה האחרונים היא הפסידה פעמיים, ניצחה פעמיים וסיימה בשתי תוצאות תיקו.

הקבוצה מאמסטרדם יודעת שעכשיו עליה ליצור מומנטום חיובי ולהידבק אל הצמרת במידה והיא רוצה לסיים במקום השני שמוביל לליגת האלופות, בו נמצאת ניימיכן של אלי דסה וצ’ארון שרי עם פער של 3 נקודות.

מבחינת המארחת, מדובר בהזדמנות טובה להגדיל את הפער מהמקום התשיעי ולהתקרב עוד צעד להבטחת השתתפותה בקונפרנס ליג בעונה הבאה. בנוסף, אלקמאר תגיע עם רוח גבית חזקה, לאחר הניצחון הענק 0:6 על אייאקס במסגרת הגביע לפני פחות מחודש.