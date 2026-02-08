יום ראשון, 08.02.2026 שעה 17:34
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5625-6421פ.ס.וו. איינדהובן1
4232-5222פיינורד2
4135-5621ניימיכן3
3929-4222אייאקס4
3636-2922ספרטה רוטרדם5
3424-3622טוונטה אנסחדה6
3336-3722אלקמאר7
3126-2821כרונינגן8
2638-3322פורטונה סיטארד9
2637-2422אקסלסיור רוטרדם10
2645-3122זוולה11
2536-3221הירנביין12
2428-3021אוטרכט13
2335-3221גו אהד איגלס14
2137-2422וולנדם15
1738-2622טלסטאר16
1757-3122הראקלס אלמלו17
1636-2322נאק ברדה18

גלוך עלה מהספסל: אייאקס חילצה 1:1 באלקמאר

הישראלי נכנס בדקה ה-76. המארחת עלתה ראשונה על הלוח בזכות ווטר גוס (52'), אך לא הצליחה לשמור על היתרון וספגה בתוספת הזמן מנגיחה של פיטס ג'ין

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

לאחר התיקו המאכזב במשחק הליגה הקודם, בו אייאקס שמטה יתרון כפול וסיימה ב-2:2 מול אקסלסיור, חניכיו של פרד גרים מתארחים בשעה זו אצל אלקאמר, מהמקום השביעי בטבלה, במסגרת המחזור ה-22 של הליגה ההולנדית.

האורחת שסיימה את דרכה באירופה באופן רשמי, תנסה להתרכז כעת בליגה המקומית. אייאקס סובלת מחוסר יציבות בחודש האחרון כשמתוך ששת משחקיה האחרונים היא הפסידה פעמיים, ניצחה פעמיים וסיימה בשתי תוצאות תיקו.

הקבוצה מאמסטרדם יודעת שעכשיו עליה ליצור מומנטום חיובי ולהידבק אל הצמרת במידה והיא רוצה לסיים במקום השני שמוביל לליגת האלופות, בו נמצאת ניימיכן של אלי דסה וצ’ארון שרי עם פער של 3 נקודות.

מבחינת המארחת, מדובר בהזדמנות טובה להגדיל את הפער מהמקום התשיעי ולהתקרב עוד צעד להבטחת השתתפותה בקונפרנס ליג בעונה הבאה. בנוסף, אלקמאר תגיע עם רוח גבית חזקה, לאחר הניצחון הענק 0:6 על אייאקס במסגרת הגביע לפני פחות מחודש.

