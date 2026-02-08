"סיכול ממוקד כדי להוריד את טבריה ליגה"

"ההתנהלות האחרונה של הבקרה התקציבית חצתה קו אדום מסוכן לכדורגל הישראלי", כך אומרים בעירוני טבריה. בקבוצה הצפונית הוציאו הבוקר (ראשון) הודעה תקיפה על רקע הסערה והאירועים האחרונים שסובבים את המועדון.

"בעוד קבוצות ליגת העל מתחזקות באופן חופשי במהלך חלון ההעברות, עירוני טבריה נבלמת בהחלטה חסרת היגיון, נטולת בסיס מקצועי, ומעוררת סימני שאלה קשים באשר למניעים שמאחוריה.

"לאחר שהמועדון העביר לבקרה דו"חות כלכליים ומשפטיים מלאים המעידים על קיומם של ביטחונות ואף עודף ביטחונות, לפתע, ובאורח תמוה, “נעלמו” הביטחונות בעיני הבקרה והפכו להיות חלק "מהתקציב". העיתוי אינו מקרי.

“מדהים לראות שברגע שעירוני טבריה העזה להציב מראה מול עבודה לא מקצועית של הבקרה, החלה פגיעה ישירה במועדון. מדובר בסיכול ממוקד ובניסיון ברור להוריד את עירוני טבריה ליגה לא דרך המגרש, לא דרך בית הדין אלא דרך משרדים ממוזגים. זו אינה בקרה, זו התערבות בוטה בתחרות הספורטיבית”.

הרקע להודעה

כזכור, הרשות לבקרת התקציבים הודיעה לטבריה שהיא לא תוכל להתחזק בחלון ההעברות הנוכחי. זה מגיע אחרי שהקבוצה עמדה לדין בפרשת החוזים הכפולים ועל הפרק עונשים כבדים, ביניהם הפחתת 30 נקודות והשעיית בכירים במועדון.