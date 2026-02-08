יום ראשון, 08.02.2026 שעה 10:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"סיכול ממוקד כדי להוריד את טבריה ליגה"

טבריה בהודעה חריפה נגד הבקרה: "התנהלותה חצתה קו אדום מסוכן לכדורגל הישראלי. נבלמנו בהחלטה מעוררת סימני שאלה קשים. זו התערבות בוטה בספורט"

|
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

"ההתנהלות האחרונה של הבקרה התקציבית חצתה קו אדום מסוכן לכדורגל הישראלי", כך אומרים בעירוני טבריה. בקבוצה הצפונית הוציאו הבוקר (ראשון) הודעה תקיפה על רקע הסערה והאירועים האחרונים שסובבים את המועדון.

"בעוד קבוצות ליגת העל מתחזקות באופן חופשי במהלך חלון ההעברות, עירוני טבריה נבלמת בהחלטה חסרת היגיון, נטולת בסיס מקצועי, ומעוררת סימני שאלה קשים באשר למניעים שמאחוריה.

"לאחר שהמועדון העביר לבקרה דו"חות כלכליים ומשפטיים מלאים המעידים על קיומם של ביטחונות ואף עודף ביטחונות, לפתע, ובאורח תמוה, “נעלמו” הביטחונות בעיני הבקרה והפכו להיות חלק "מהתקציב". העיתוי אינו מקרי.

“מדהים לראות שברגע שעירוני טבריה העזה להציב מראה מול עבודה לא מקצועית של הבקרה, החלה פגיעה ישירה במועדון. מדובר בסיכול ממוקד ובניסיון ברור להוריד את עירוני טבריה ליגה לא דרך המגרש, לא דרך בית הדין אלא דרך משרדים ממוזגים. זו אינה בקרה, זו התערבות בוטה בתחרות הספורטיבית”.

הרקע להודעה

כזכור, הרשות לבקרת התקציבים הודיעה לטבריה שהיא לא תוכל להתחזק בחלון ההעברות הנוכחי. זה מגיע אחרי שהקבוצה עמדה לדין בפרשת החוזים הכפולים ועל הפרק עונשים כבדים, ביניהם הפחתת 30 נקודות והשעיית בכירים במועדון.

