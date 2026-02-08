רוני דיילה על פיתוח שחקני מכבי: כמו להיות הורה

מכבי תל אביב תפגוש מחר (שני, 20:00) את מכבי בני ריינה, וזאת לאחר שהשיגה שני ניצחונות רצופים ומשכנעים תחת המאמן החדש רוני דיילה, 1:4 מול קריית שמונה בליגה ו-0:5 על מכבי יפו בגביע המדינה. המאמן נערך למפגש במסיבת עיתונאים וסיפר על מצב הסגל וההכנות, כשהוא אף שיתף את החזון שלו לפתח את שחקני הקבוצה. איתו דיבר עידו שחר, ששיתף על יעד השערים הפרטי והקשר המיוחד עם דור פרץ.

איך אתם מנסים לפתור מצבים בהם היריבה נסגרת מאחור?

”צריכים להיות סבלניים וישירים, לשחק מהר, עשינו את זה במשחקים האחרונים, כי אם לא אז מענישים במעברים. אנחנו עובדים על זה בכל יום, עם זאת, ברור שיש קבוצות שמגנות וזה אמור לתת לך ביטחון שאתה עושה משהו נכון וצריכים לנצל את זה”.

מה הכי אהבת ומה לדעתך צריך לשפר בקבוצה?

”אהבתי את המחויבות של הקבוצה, קבוצה צעירה, כולם רוצים לעשות מאמץ, הם חייבים להרוויח את הזכות לשחק, כל אחד צריך להגן, להיות אגרסיבי, וראיתי את זה בשחקנים. זה הבסיס למנטליות חדשה, משם זה יתפתח, צריכים להמשיך לשחק בקצב גבוה ולתקוף. אנחנו יכולים להשתפר בהתקפה ובחטיפות, בהתקפות מעבר, בארגון שלנו מאחורי הכדור, גם במצבים נייחים יש מקום לשיפור. כבשנו בנייחים וזה טוב, אבל נמשיך לעבוד על זה”.

דיילה: ״צריכים להיות סבלניים מול ריינה״

דוידה ובליץ’, מה מצבם?

”90% שבליץ’ יהיה כשיר, הוא ככל הנראה יוכל להצטרף לסגל. דוידה כשיר”.

המבחן האמיתי יהיה מול בית”ר.

”לא יודע מה היה במשחק הקודם מול בית”ר, צריכים לנצח כל קבוצה, כדי להשיג נקודות צריכים לנצח, נפגוש קבוצה שמעלינו בטבלה ולא יהיה קל. צריכים לעשות סוויץ’, האוהדים מאחורינו, זה השחקן ה-12 שלנו, הם צריכים להרגיש שלא משנה איזו קבוצה באה, אין מה להשיג אצלנו, ושהיריבה הולכת הביתה בלי כלום. זו האווירה, אנחנו מנסים ליצור אווירה כזו במשחק שלנו, להיות מחויבים למטלות שלנו במהלך המשחק ולהוציא אותן לפועל. זה לא משנה אם נפגוש את הראשונה או האחרונה, היינו עד כה מקצוענים, לוקחים את ריינה מאוד ברצינות”.

יש הרבה ספקולציות על שחקנים כמו סיסוקו, אנדרדה… הם יישארו?

”לא שמעתי שמישהו מהם עוזב, אופתע מאוד אם מישהו מהם יעזוב. כרגע זה שמועות, רוצים לשמור על הסגל שלנו. גם ריאל מדריד לרוב לא מוכרת שחקנים, אם זה קורה אז זה קורה. נשמור על הסגל שלנו, נראה אם משהו יקרה, אבל אין שום דבר קונקרטי. חשוב שנשמור על השחקנים שלנו”.

"לא שמעתי שמישהו עוזב". דיילה (חגי מיכאלי)

“אני חושב שיש שני דרכים לראות את הדברים, אני לא חושב שאשפר את דור פרץ ככדורגלן, אבל אוכל להוציא יותר ממנו. הוא מנהיג פנטסטי, הוא מדבר וגם מראה את זה במה שהוא עושה. יש גם שחקנים צעירים שהם 80% הקבוצה, הם צריכים להתפתח, בשביל זה אני פה, לפתח את הקבוצה. עליי לשפר את קבלת ההחלטות שלהם על המגרש ומחוצה לו, זה קצת כמו להיות הורה, להגיד להם מה לעשות ומה לא, אבל הם מנסים ולומדים מהדברים שלהם. ככה זה כשנותנים הזדמנות לצעירים, זו הדרך הטובה ביותר. נראה למי יש את היכולת ללמוד ולמי לא, כי אני לא אוהב ללכת סחור סחור. אם לשחקן יש בעיה ולי יש אז לכולנו יש. היכולת חשובה ואת זה נראה לאורך זמן”, הוסיף המאמן.

סייד אבו פרחי מתחת לרדאר, יש לו שמונה שערים וזה לא משהו שלרוב רואים. הכדורגל הישראלי לא לומד את הלקח שבנורבגיה כן למדו, לשים שחקנים בני 18 בהרכב. איך אתה רואה את זה כאדם שהיה בהרבה ליגות ומקומות – היכולת לקחת שחקן צעיר כמו אבו פרחי ולשים לו את המשקל על הכתפיים לספק את השערים?

”הגיל הוא שום דבר בשבילי, מה שחשוב זה אם אתה טוב או לא. הוא היה טוב מאוד, יש לו מוסר עבודה נהדר, הוא חזק, יכול לתקוף שטח ובעל סיומת טובה. יש לו מה לפתח, אבל נחמד לראות כישרון צעיר כזה. איגור טיאגו משחק בברנטפורד, אני רואה דברים דומים בסייד, זה תלוי בו, הוא צריך להתפתח, אבל מאוד אהבתי מה שראיתי ממנו”.

סייד אבו פרחי בטירוף (רועי כפיר)

שחר: “לאזטיץ’ אמר שאם לא אכבוש 15 זה כישלון”

עידו שחר אמר: “אני רוצה להביע תנחומים למשפחת פדרמן, לכל השחקנים ואנשי המועדון. יש לנו מאמן חדש, כל מאמן בה עם פילוסופיה, דרך משחק ודגשים, צריכים להסתגל לזה כמה שיותר מהר ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר. עשינו את זה טוב בשני המשחקים האחרונים ויש לנו משחק שהוא כמו גמר גביע ובאים בשיא המוכנות”.

דיילה מעיד על עצמו שהוא דוגל בכדורגל התקפי ודרישות ללחץ ואינטנסיביות. איך אתם מתאימים את עצמכם לבקשות החדשות של המאמן?

”הוא דוגל בסגנון התקפי, יש לנו אסיפות וידאו איתו, הוא מראה לנו מה הוא רוצה ומבקש ואיך לעשות ומה לעשות, מנסים לבצע את זה על הצד הכי טוב שאפשר”.

רוני דיילה ועידו שחר (חגי מיכאלי)

אתה יכול להסביר את ההשפעה של מאמן שבא ומגיע עם דרישות אחרות ודברים אחרים? זה לא רק אווירה.

”אווירה זה חלק, אבל אני פחות רוצה להתייחס למאמן הקודם. לכל אחד יש את השיטה שלו. דיילה מתאים את עצמו לקבוצה הכי טוב שיש, השחקנים מנסים לעשות הכל כדי שזה ייצא כמה שיותר טוב ונבקיע כמה שיותר שערים. אני שמח שזה הצליח במשחקים האחרונים, אבל חייבים המשכיות”.

אתם אחרי שני משחקים טובים ועכשיו ריינה. המבחן האמיתי יהיה אחר כך מול בית”ר?

”אני לא חושב ולא מסכים, ריינה משחק חשוב מאוד וגם נגד בית”ר שהיא מתחרה ישירה על התואר, אבל בסוף זה רק 3 נקודות, אם לא נעשה את העבודה מול ריינה לא משנה מה יקרה בבית”ר”.

כמה אתה ודור פרץ בתחרות על מלכות השערים?

”אנחנו בקשר טוב, אני אוהב אותו ומעריך אותו, לומד ממנו המון במגרש ומחוצה לו, שמח בשבילו על כל שער ובישול, כל מה שהוא מביא לקבוצה, רק שימשיך ככה”.

עידו שחר (חגי מיכאלי)

מה היעד שהצבת לעצמך? כרגע אתה על 9 שערים.

”אספר סיפור קטן, חלק אומרים שלא האמנתי בעצמי שלא אגיע למספרים האלה, אבל לפני המחזור הראשון בליגה לאזטיץ’ והצוות קראו לי לשיחה ואמרו לי שישבו ביחד ורוצים להציב לי רף של 15 שערים. אמרתי להם שאני מאמין שאני יכול לעשות את זה. אמרו לי שאם לא אעשה את זה זה כישלון, הם מאוד האמינו בי ואני מקווה להגיע למטרה הזו”.

אמיר סהיטי ניגש אליך, נראה במשחק שיש לך חיבור מיוחד.

”אנחנו כשחקנים מנסים כמה שיותר לקבל בחום את הזרים שמגיעים לפה, במיוחד בתקופת זמן שכזו. דיברתי איתו לפני המשחק וגם תוך כדי, בסוף זה המשחק הראשון איתנו, דובר על תיאום ציפיות, שנחפש אחד את השני ונעזור זה לזה, אמרתי לו שאני בגב לשו ושיהיה עם ביטחון, זה הכל”.

אמיר סהיטי ועידו שחר חוגגים (רדאד ג'בארה)

ריינה תנסה לעשות מה שהפועל ירושלים עשתה. היו פתרונות התקפיים למאמן, אבל מה הלקחים שלמדתם משלבים מוקדמים יותר של העונה?

”לא פשוט לפרוץ קבוצה שממש באה ומסתגרת אחורה, כמו שראיתם עם מכבי חיפה. צריכים להיות דינמיים, לעשות הרבה תנועות ולהזיז את הכדור מהר, זה יהיה הפתרון. מקווה שניתן גול מוקדם כי זה יעזור, אבל גם אם לא נמשיך בדרך שלנו עד שנשיג את המטרה”.