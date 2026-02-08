"הנהגתו ותרומתו של דייויד פדרמן ייזכרו לעד"

מכבי תל אביב מודיעה הבוקר (שני) בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81.

מהמועדון הצהוב נמסר: “פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים. הוא ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם”.

‏במכבי ת”א בכדורגל אמרו: “המועדון, הבעלים מיץ’ גולדהאר, ההנהלה, השחקנים והעובדים משתתפים בצער משפחת פדרמן ומועדון הכדורסל מכבי תל אביב עם היוודע דבר מותו של דייויד פדרמן, בגיל 81. ‏פדרמן היה מכביסט אמיתי וכבעלי מועדון הכדורסל שותף משמעותי להישגים רבים בארץ ובאירופה. בנוסף, שימש כחלק מקבוצת הבעלות של מועדון הכדורגל במהלך שנות ה-90. יהי זכרו ברוך”.

“תרומתו והנהגתו ייזכרו לעד”

“הנהגתו ותרומתו האדירה למכבי תל אביב ולקהילת הספורט הישראלי תיזכר לעד. מכבי תל אביב משתתפת בצערה הכבד של משפחת פדרמן ומביע תנחומים מעומק הלב, יהי זכרו ברוך”, הוסיפו במועדון.

שמעון מזרחי ודייויד פדרמן (חגי מיכאלי)

שמעון מזרחי ספד: "דייויד היה שותף לדרך במשך 50 שנה, היה אדם עם חוש עסקי מאוד מפותח, הכדורסל היה חלק בתי נפרד מחייו, הוא תרם הרבה מאוד למועדון, היה חלק מייצוג ביורוליג, הוא מאוד יחסר לנו".

מארגון השחקנים נמסר: “ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל מביע צער עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז”ל, דמות מרכזית וחשובה בעולם הספורט הישראלי, אשר הלך לעולמו בגיל 81. פדרמן פעל במשך עשרות שנים במסירות ובחזון לקידום הספורט הישראלי, ובראשם ענף הכדורסל, שם היה ממובילי הדרך של מועדון מכבי תל אביב”.

דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

“תרומתו ניכרה גם בכדורגל הישראלי, מתוך תפיסת עולם רחבה של חיזוק כלל ענפי הספורט והקהילות שסביבם. מעבר לעשייה הארגונית והניהולית, הוא היה אדם ערכי, אוהב אדם, פטריוט אמיתי ומי שתמיד האמין בכוחו של הספורט לקרב בין אנשים וקהילות. אנו שולחים תנחומים כנים למשפחתו, ולמועדון הכדורסל של מכבי תל אביב. יהיה זכרו ברוך”, הוסיפו.

כלפון: “איש חזון”. זוהר: “פעל במסירות וענווה”

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון ספד: “קיבלתי בצער עמוק את הבשורה המרה על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל. דייויד היה איש חזון, עמוד תווך בספורט ובכלכלה הישראלית ואדם שתרם רבות להפיכת הכדורסל הישראלי לשם דבר בעולם. החותם שהשאיר על מכבי תל אביב ועל הספורט בישראל יישאר לעד. אנו שולחים תנחומים כנים למשפחת פדרמן ולכל בית מכבי. יהי זכרו ברוך".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף: “עולם הספורט נפרד היום מדייויד פדרמן. דייויד היה אדם עם לב רחב, תשוקה אמיתית לספורט הישראלי ואמונה עמוקה באנשים ובדרך שלהם. לאורך שנים הוא פעל במסירות ובענווה והיה לי הכבוד לעבוד מולו באינספור הזדמנויות. אין ספק כי השפעתו ניכרת היטב בהישגים ובערכים שהביא אותו לעולם הספורט הישראלי שאיבד היום חבר ואדם יקר מאוד. יהי זכרו ברוך”.

דייויד פדרמן ומיקי זוהר (שחר גרוס)

דני אבדיה ספד לפדרמן בסטורי: “נוח על משכבך בשלום, תמיד נזכור אותך”. באולימפיאקוס כתבו: “אנחנו רוצים להביע את תנחומינו למכבי ת"א ולמשפחתו ולקרוביו של דייויד פדרמן, אחד הבעלים של המועדון הישראלי. נוח על משכבך בשלום".

באיגוד הכדורסל הוסיפו: “מרכינים ראש על לכתו בטרם עת של דייויד פדרמן, מבעלי מכבי תל אביב. פדרמן שימש במשך שנים רבות כספונסר הראשי של מכבי תל אביב, ולאחר מכן החזיק באחוזים מבעלות הקבוצה. פדרמן היה שותף בהצלחת הקבוצה לאורך השנים. איגוד הכדורסל משתתף בצער משפחת פדרמן ומחזק את ידי המשפחה בשעה קשה זו”.

במנהלת הליגה ספדו: “ליגת ווינר סל וקהילת הכדורסל כולה משתתפות בצערה של משפחת פדרמן עם היוודע דבר פטירתו של דייויד פדרמן ז״ל, מבעלי מועדון מכבי תל אביב ואחד האנשים המשפיעים והמשמעותיים בתולדות הכדורסל הישראלי, שהלך לעולמו בגיל 81”.

דייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

“פדרמן היה מדמויות המפתח שבנו ועיצבו את הכדורסל בישראל לאורך עשרות שנים. תרומתו רבת השנים למכבי תל אביב בכדורסל, כבעלים, כספונסר ראשי וכחלק בלתי נפרד מקבוצת הניהול, הותירה חותם עמוק על המועדון ועל הליגה כולה. פדרמן פעל לאורך השנים לקידום הספורט הישראלי ברוח של מצוינות, מחויבות ואהבה לספורט”, הוסיפו.

יו״ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: “דייויד פדרמן היה הרבה מעבר לבעלים ומנהל. אדם שראה בספורט שליחות, והשקיע בו מתוך אמונה עמוקה, אחריות ואהבה אמיתית למשחק. תרומתו העצומה לליגה, למכבי תל אביב ולקהילת הכדורסל בישראל ובאירופה כולה תיזכר עוד שנים רבות. ליגת ווינר סל מרכינה ראש ומשתתפת בצער המשפחה”.

מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, אמר: "מצער מאוד, דייויד היה מהחלוצים בעידן הבעלות במועדוני הספורט הישראלי. הוא היווה דוגמא למקצוענות ניהולית, ערכים ואנושיות. הוא היה מבין הדמויות החשובות שהובילו את מכבי ת"א לשיאים מעוררי השראה. דייויד, כמו שותפיו במועדון שיבדלו לחיים ארוכים, הוא בעיני שמורת טבע בתפארתה בספורט הישראלי. זהו יום עצוב, יהי זכרו ברוך".