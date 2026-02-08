יום ראשון, 08.02.2026 שעה 09:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

היחסים למשחק בין הפועל ירושלים להפועל ת"א

ב-Winner קבעו שהקבוצה מהבירה פייבוריטית במעט, כשניצחון או הפסד שלה בפחות מ-2 נק' שווה פי 1.80. וגם: ליברפול נגד סיטי וריאל מדריד אצל ולנסיה

|
קאדין קרינגטון (חגי מיכאלי)
קאדין קרינגטון (חגי מיכאלי)

אחרי שבת נהדרת של ספורט, גם היום (ראשון) נזכה לקבל משחקים לוהטים ומסקרנים. במוקד – הפועל ירושלים תארח את הפועל תל אביב בליגת ווינר סל. בכדורגל, ריאל מדריד תתארח אצל ולנסיה, ליברפול תפגוש את מנצ’סטר סיטי ופאריס סן ז’רמן תתמודד נגד מארסיי. 

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן

ליגת ווינר סל עם עוד מפגש ענק בצמרת, כששתי הקבוצות שנפגשו ברבע גמר גביע המדינה לפני קצת יותר משבוע נפגשות שוב, כשהפועל ירושלים תארח את הפועל תל אביב. על פי המועצה, הקבוצה מהבירה פייבוריטית במעט, כשניצחון שלה או הפסד מתחת לשתי נקודות יהיה שווה פי 1.80. כל תוצאה אחרת תקבל את אותו היחס בדיוק, מלבד הפסד של הפועל ת”א בשתי נקודות בדיוק, שיהיה שווה פי 9.00 על הכסף.

בליגה הספרדית, ריאל מדריד תנסה להדביק את הפער מברצלונה נגד ולנסיה. הבלאנקוס פייבוריטים ברורים עם יחס של פי 1.45 לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.30. הפתעה בדמות ניצחון לעטלפים יהיה שווה פי 5.30.

באנגליה, נקבל מפגש ענקיות כשליברפול תארח את מנצ’סטר סיטי. למרות הכושר הירוד, האדומים עדיפים עם יחס של פי 2.15 לניצחון. ניצחון של התכולים יהיה שווה פי 2.75, בעוד תיקו בין השתיים יהיה שווה פי 3.55.

בליגה הצרפתית, פ.ס.ז’ תארח את מארסיי ותנסה לחזור לפסגה. אלופת אירופה פייבוריטית עם יחס של פי 1.40 לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.60. ניצחון חוץ של מארסיי יהיה שווה פי 5.40.

