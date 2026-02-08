היחסים למשחק בין הפועל ירושלים להפועל ת"א

אחרי שבת נהדרת של ספורט, גם היום (ראשון) נזכה לקבל משחקים לוהטים ומסקרנים. במוקד – הפועל ירושלים תארח את הפועל תל אביב בליגת ווינר סל. בכדורגל, ריאל מדריד תתארח אצל ולנסיה, ליברפול תפגוש את מנצ’סטר סיטי ופאריס סן ז’רמן תתמודד נגד מארסיי.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

ליגת ווינר סל עם עוד מפגש ענק בצמרת, כששתי הקבוצות שנפגשו ברבע גמר גביע המדינה לפני קצת יותר משבוע נפגשות שוב, כשהפועל ירושלים תארח את הפועל תל אביב. על פי המועצה, הקבוצה מהבירה פייבוריטית במעט, כשניצחון שלה או הפסד מתחת לשתי נקודות יהיה שווה פי 1.80. כל תוצאה אחרת תקבל את אותו היחס בדיוק, מלבד הפסד של הפועל ת”א בשתי נקודות בדיוק, שיהיה שווה פי 9.00 על הכסף.

בליגה הספרדית, ריאל מדריד תנסה להדביק את הפער מברצלונה נגד ולנסיה. הבלאנקוס פייבוריטים ברורים עם יחס של פי 1.45 לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.30. הפתעה בדמות ניצחון לעטלפים יהיה שווה פי 5.30.

באנגליה, נקבל מפגש ענקיות כשליברפול תארח את מנצ’סטר סיטי. למרות הכושר הירוד, האדומים עדיפים עם יחס של פי 2.15 לניצחון. ניצחון של התכולים יהיה שווה פי 2.75, בעוד תיקו בין השתיים יהיה שווה פי 3.55.

בליגה הצרפתית, פ.ס.ז’ תארח את מארסיי ותנסה לחזור לפסגה. אלופת אירופה פייבוריטית עם יחס של פי 1.40 לניצחון, בעוד תיקו יהיה שווה פי 4.60. ניצחון חוץ של מארסיי יהיה שווה פי 5.40.