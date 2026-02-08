אצילי לא בסגל, יצחקי: לא מתרכז בשיח מבחוץ

רק נקודה מפרידה בין בית”ר ירושלים למקום הראשון בו נמצאת הפועל באר שבע. מחר (שני, 20:30) הקבוצה מהבירה תפגוש את היריבה בטרנר למשחק העונה. מאמן הירושלמים ברק יצחקי נערך למפגש במסיבת עיתונאים, אשר הועברה בשידור ישיר כאן באתר.

מה המצב של הקבוצה אחרי הגביע?

”לשחקנים הייתה אכזבה אחרי המשחק, זה כבר מאחורינו עם כל הצער, ויש צער כי אכזבנו הרבה אוהדים שהגיעו למשחק. לצערי עפנו מהגביע, אבל צריכים לעשות קאט ולהסתכל קדימה”.

יש מחשבות לעשות שינוי? טבארש בקישור?

”אני חושב שבכל מני משחקים יש שינויים כאלה ואחרים, לגבי המשחק הקרוב נחכה ונראה”.

מה עשיתם לא נכון מול בני יהודה?

”קודם כל מסתכל על עצמי ומה אני לא עשיתי טוב, אני לא מהמאמנים שמפילים על השחקנים, עושה בדק בית ובודק איפה שגיתי, הסקתי את המסקנות שלי והבהרתי לשחקנים בדיוק מה אני חושב, לא רוצה להתעסק בבני יהודה, מבחינתי זו היסטוריה”.

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

ידעתם בניגוד להרבה דעות להוכיח העונה אופי, זה מה שאתה מצפה מול ב”ש?

”עברנו רגעים פחות נעימים, גם ההדחה מאירופה, בכדורגל יש עוד משחק לתקן מיד. צריכים לעשות את זה, קבוצה שרוצה להישאר בצמרת ולדחוף את עצמה לקצה צריכה לבוא למשחקים גדולים ולהציג משחק טוב, ולהראות שאנחנו כאן. ב”ש כרגע ראשונה, אנחנו יוצאים למשחק חוץ קשה, הקהל שלנו לצערי לא יהיה, אבל נעשה הכל כדי לשמח אותו. נצטרך לבוא בשיא המוכנות ולעשות הכל כדי לנצח”.

יש אפשרות שעומר אצילי יהיה בסגל?

”לא”.

יהונתן עוזר ישחק, מה אתה חושב עליו?

“סומך עליו מאוד, לפעמים יש רגעים שאתה מקבל את ההזדמנות ולהביא כוחות שאתה לא יודע שיש לך. הוא מאוד שקט, ילד שבא ומתאמן בצורה מאוד מעוררת השראה והוא מחכה להזדמנות. לצערו זה הגיע אחרי הרחקה של מיגל, אבל צריך להיכנס לתפקיד ולהציג את היכולת הכי טובה שהוא יכול”.

יהונתן עוזר (בית"ר ירושלים)

אתם מבינים את חשיבות המשחק?

”כולם ידעו לפני בני יהודה שאם נפסיד נודח, עכשיו שמים הפרדה גדולה, מנתקים מה שהיה מול בני יהודה ומסתכלים על המשחק בב”ש. צריכים לבוא לשם ולשחק את הכדורגל שלנו נגד קבוצה עוצמתית, ניתן הרבה כבוד לב”ש, אבל נבוא ונרצה כמובן לנצח”.

לא הולך לכם לאחרונה.

”היו שתי תוצאות תיקו ואכזבה ענקית מהגביע, אבל תראו את הרצף שאנחנו נמצאים בו, זה משהו שלא היה הרבה זמן, משחק צמרת משמעותי בין הראשונה לשנייה. יש הרבה יוקרה, משחק משמעותי עבור הקהל ועבורנו כשחקנים וכצוות, אבל זה משחק אחד שנצטרך לבוא ולהציג את הכדורגל שאנחנו יודעים. לא משנה מה יקרה במשחק, שום דבר לא ייגמר. הכל עדיין יהיה פתוח”.

יש לכם אחוזי הצלחה שלא היו שנים, היית לוקח את המצב הנוכחי שלכם בטבלה?

”בוודאי, בטח אם היינו מדברים על זה בתחילת העונה. יש סגל טוב ושחקנים טובים, הקבוצה מוכשרת ועובדת, שצריכה לעבוד יותר קשה. מה שפגע בנו במשחקים האחרונים זה שהורדנו קצת מהקצב שלנו, גם עם הכדור ובמיוחד בלי. אלו דברים שאני שם עליהם דגש בצורה הכי חזקה, כי בסוף כשאתה רוצה להיות בצמרת אתה צריך להיות קבוצה אינטנסיבית שרצה גם בלי הכדור. זה לא רק ה-GPS, זה גם בעיניים, בסוף לא משנה איזו רמה של שחקן יבוא מולך, אם לא תלחץ אותו הוא ישחרר וידייק במסירה, ואם הוא יהיה תחת לחץ סיכוי פחות טוב שידייק. אלו דברים שהביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו ואם לא נחזור לדברים האלה, נהיה בבעיה”.

ברק יצחקי (שחר גרוס)

“יש כל הזמן יש שיח ודיבורים מסביב, הרבה פודקאסטים וטורי דעה, לחלקם גם מאזין בכיף. אני לא אחד שלא שומע תקשורת ומתנתק, אני רוצה לחיות את הכדורגל הישראלי מכל ההיבטים שלו. אני רואה שחקני עבר שמשתתפים וזה כיף לי, אבל לא אתייחס לכל שיח שיש עכשיו, מעדיף לשמור, לפעמים לחייך, לאהוב דברים או פחות לאהוב, זה היופי של הכדורגל, יותר מתרכז במה שנעשה במגרש מאשר במה שמדברים בחוץ”, סיכם המאמן.

ירדן כהן: “באים לנצח”

ירדן כהן אמר: “כמובן שאנחנו מאוכזבים מהתוצאה האחרונה בגביע, רצינו להתקדם ולשמח את הקהל והמועדון, מסתכלים קדימה, יש לנו משחק חשוב וזה מה שאנחנו מתמקדים בו כרגע.אנחנו לא מתמקדים בשחקן כזה או אחר, מסתכלים על ב”ש כקבוצה, כל שחקן יבוא לעשות את העבודה שלו”.

ירדן כהן (רדאד ג'בארה)

איך אתם מרימים את יהונתן עוזר?

”גם במשחקים שהיו, היה לו ביטחון והוא קיבל ביטחון, אנחנו סומכים עליו, כמו כל שחקן בקבוצה, אנחנו סומכים עליו במאה אחוז”.

משהו השתנה ביחס אליכם? ב”ש פייבוריטית?

”לא חושב, הם מצוינים, אבל מאמין בנו כקבוצה. כמו שבניצחונות לא יצאנו בהצהרות, ככה גם לא בתיקו והפסדים. באים לנצח”.

זה משחק שאם תפסידו בו תם הטקס?

”לא, מסתכלים ממשחק למשחק, נרצה לבוא לנצח ונקווה שיהיה בסדר. ברק והצוות מכינים אותנו לכל משחק בצורה טובה, תהיה אווירה טובה”.