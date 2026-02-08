היורש של בוסקטס בברצלונה חוגג שער ראשון

מארק ברנאל הפגין אתמול קור רוח מופתי כאשר כבש את שערו הראשון במדי ברצלונה. הוא נשלח קדימה במסירת עומק נהדרת של פרמין לופס, והאופציה הברורה ביותר הייתה לבעוט ברגל ימין אחרי הכניסה לרחבה. לברנאל היה אינסטינקט שונה בתכלית. הוא ביצע הטעיה מושלמת, השכיב את מגן מיורקה פאבלו מפאו (באופן משעשע מדובר בבוגר אספניול) על ישבנו, ואז סיים את המהלך דווקא בשמאל. הביצוע היה כה אלגנטי כאילו ברנאל רגיל לעשות זאת על בסיס שבועי, אך הוא בסך הכל חגג שער בכורה בגיל 18, וההתרגשות הייתה גדולה.

ברוב המועדונים, הבחור שנולד במאי 2007 היה הכובש הכי צעיר בסגל. בברצלונה המצב שונה בתכלית, וברנאל הוא רק השלישי בדירוג. לאמין ימאל, הצעיר ממנו בחודש וחצי, הוא כבר כוכב "ותיק", שהספיק להיות דומיננטי מאוד בדרך לזכייה של ספרד ביורו 2024. פאו קוברסי, המבוגר ממנו ב-4 חודשים, סוגר כבר שנתיים כבאנקר בהרכב אחרי שפרץ לתודעה עוד בהדרכת צ'אבי. בהשוואה אליהם, ברנאל רק עושה את הצעדים הראשונים, אבל גם הוא אמר היה לזהור במלוא הדרו עוד ב-2024. לפחות זו הייתה התוכנית המקורית של האנזי פליק.

כאשר הגיע המאמן הגרמני לבירת קטלוניה לפני שנה וחצי, סברה ההנהלה כי יש צורך להחתים קשר מרכזי חדש. מבט על ברנאל גרם לפליק לקבוע כי זה ממש לא חיוני, בוודאי אם לוקחים בחשבון את המצב הכלכלי הבעייתי של המועדון. ברנאל, שהצטיין בעונת 2023/24 בקבוצת המילואים, שולב במשחקי ההכנה והותיר רושם פנומנלי. בלה מאסיה, האקדמיה המפורסמת אליה התקבל בגיל 7, ייעדו לו את תפקיד היורש של סרחיו בוסקטס, וזה בדיוק מה שהוא עשה ללא קושי ברגע שקודם לסגל הראשון.

החל כפליימייקר, העריץ את אינייסטה

למעשה, לקח למאמני הנוער זמן למצוא עבורו את המשבצת הזו. ברנאל החל כפליימייקר, כבש לא מעט, ואף העריץ יותר מכל את אנדרס אינייסטה בילדותו. לאחר מכן, הוא החל לנדוד בין תפקידים שונים, כולל מגן שמאלי. בשלב מסוים הוחלט לנסות אותו כקשר נסוג שמנווט את המשחק מאחור, וזה היה בינגו. ההקבלה לבוסקטס היתה לחלוטין בלתי נמנעת. ברנאל הוא כדורגלן גבוה, שצמח בסופו של דבר ל-193 סנטימטרים, ויש לו נוכחות פיזית לא מבוטלת. עם זאת, כמו בוסקטס הוא ממש לא מחפש את המגע עם שחקני היריב אלא בורח ממנו. הוא משתדל להקדים את כולם בזכות המיקום, לשחק בנגיעה או שתיים, למצוא את הפתרונות הפשוטים והטבעיים ביותר, ולהניע את המהלכים באלגנטיות. בדומה לבוסקטס, הוא שולט בלי לבלוט ובלי למשוך תשומת לב.

מאידך, אי אפשר להישאר בצל כאשר אתה נער בן 17 שמקבל את המושכות בהרכב הראשון של הבלאוגרנה. אמנם בקטלוניה התרגלו לקסמים של לאמין ימאל וקובארסי, אבל גם ברנאל הצית את הדמיון כאשר פתח במחזור הראשון בעונה שעברה במסטאייה. הוא סיפק הצגה ב-1:2 על ולנסיה, קיבל אשראי גם ב-1:2 הביתי מול בילבאו, ועשה עבודה נהדרת גם ב-1:2 במדריד על ואיו וייקאנו. ואולם, שם המתין לו האסון הספורטיבי. ממש לפני שריקת הסיום, ביצע ברנאל תיקול לא מוצלח על איסי פלאסון וקרע רצועות בברכו השמאלית. העונה שהבטיחה כה רבות נגמרה אחרי 3 הופעות בלבד.

מארק ברנאל שבור (רויטרס)

פליק עשה את המקסימום על מנת לעודד את חניכו בשעתו הקשה. המאמן הגיע בתדירות גבוהה לבית החולים לפני ואחרי הניתוח, הבהיר לברנאל שהכל עדיין לפניו, ושהוא יהיה בתוכניותיו בתום תהליך ההחלמה הממושך. הוא אפילו הביא לו ספר על שימור מוביטבציה במצבי משבר. ברנאל צפה מהצד כיצד ברצלונה זכתה בדאבל, עבד קשה בחדר הכושר והכין את עצמו לקאמבק בידיעה ברורה כי יהיה קשה מאוד לפלס את דרכו חזרה להרכב.

פוטנציאל להפוך לאחד הטובים בתפקידו

בעונה שעברה, עזרה הטרגדיה הספורטיבית של ברנאל למארק קסאדו להוכיח את עצמו מעל ומעבר בקישור הבלאוגרנה. פרנקי דה יונג, שסבל מפציעה לפני שנה, חזר למיטבו והיה מצוין בסיבוב השני. על מעמדו של פדרי מיותר להרחיב את הדיבור. גם פרמין לופס יודע לספק את הסחורה בקישור המרכזי, ובנסיבות מסוימות גם הבלם אריק גארסיה מהווה אלטרנטיבה במרכז המגרש. ובכל זאת, לברנאל יש איכויות שלא דומות לאחרים. אין עוררין על כך שהוא הכי דומה לבוסקטס, ויש במועדון נוסטלגיה לימיו הגדולים של המאסטרו. פליק טוען כי יש לו פוטנציאל להפוך לאחד הטובים בתפקידו, והוא מוכן לתת לו גיבוי בלתי מוגבל.

מארק ברנאל (IMAGO)

לקראת סוף תהליך ההחלמה העיד ברנאל: "יש אווירה מצוינת בחדר ההלבשה, ואני מעריך מאוד את כל הקשרים הנפלאים בסגל שלנו. אני צריך להילחם, להאמין בעצמי, להמתין להזדמנות ולקחת אותה בשתי הידיים". היה גם ברור כי ההדרגתיות חשובה מאוד. באמצע ספטמבר, קצת יותר משנה אחרי שנפצע, חזר ברנאל למגרש כמחליף מאוחר במשחק הביתי מול ולנסיה, ומיד בישל לרוברט לבנדובסקי, אבל פליק החל להשתמש בו באופן קבוע רק בנובמבר. ההופעה הארוכה ביותר עד כה בליגה ארכה 45 דקות, כאשר הקשר הצעיר פתח בפעם היחידה בהרכב. כמו כן, הוא פתח במשחקי הגביע שקיימה ברצלונה עד כה. לפני שבוע וחצי הוא אף קיבל מחצית שלמה בליגת האלופות מול קופנהאגן, והצטיין כאשר בארסה מחקה פיגור וניצחה 1:4. ואז הגיע הרגע המרגש אתמול.

ברנאל נכנס באמצע המחצית השנייה, הפגין שקט נפשי אופייני בניהול המשחק, ואז הימר על משהו שבוסקטס לא נטה לעשות. הוא פרץ קדימה לשטח פנוי, ומשם כבר היה צורך בכישורים שהזכירו יותר את אלילו אינייסטה. "זו תחושה נהדרת. אחרי שהבקעתי, חשבתי על כך מה שעבר עלי אחרי הפציעה. זה מוקדש גם למשפחה שלי שתמכה בי. ידעתי שאני אשתפר בהדרגה. אני בכושר טוב יותר עכשיו. לאט ובזהירות, אני מקבל יותר דקות משחק ומשתדל להפיק מהן את המקסימום", הוא אמר.

הייתכן שיש ליורשו של בוסקטס גם חוש מפותח לכניסה לרחבה? נצטרך להמתין ולראות, אבל אחרי העיכוב המצער ברנאל תופס תאוצה, ולברצלונה יש 3 כוכבים ילידי 2007 שצמחו באקדמיה. לאמין ימאל אתמול שער אדיר, מספר 15 שלו בכל המסגרת העונה ומספר 40 בקריירה במדי בארסה, אבל הרגע הכי מיוחד היה השער הראשון של ברנאל.