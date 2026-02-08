למרות שחוגי סיכם בהפועל חיפה: סכנין תפנה אליו

ארבעה מחזורים לפני תום מועד הליגה הסדירה, בסיומה ניתן יהיה לדעת מי הקבוצות שיעפילו לפלייאוף העליון, ובבני סכנין התרחקו ממנו אתמול (שבת) אחרי הפסד סופר משמעותי 2:1 להפועל פ"ת. הוא מרחיק את הקבוצה עד כדי ארבע נקודות מהמקום השישי.

בגזרת הרכש בחלון העברות הנוכחי, הרי שבסכנין מתכוונים לפנות לדור חוגי מבית"ר ירושלים, אחריו מחזרת גם הפועל חיפה, שם חוגי סיכם עקרונית, אבל טרם שוחרר. הבלם איאד אבו עביד צפוי לעזוב עד סוף השבוע את הקבוצה. מספר קבוצות, ביניהן מכבי בני ריינה ומ.ס אשדוד, מחזרות אחרי הבלם וגם הפועל חיפה עשויה להצטרף למרוץ אחרי אבו עביד בעקבות פציעתו של הבלם שלה, ברונו רמירז.

מימר: עשינו עונה טובה עד עכשיו

ובחזרה למשחק. אמנם סכנין הייתה קרובה לכבוש בחלקים של המשחק, אבל ניכר שהיא חסרה מחץ בהתקפה. "עד ה-2:1 היינו במומנטום”, אמר המאמן שרון מימר, “המשחק הזה יכול היה ליפול לכל אחד מהכיוונים. סכנין בתחילת שנה כיוונה להישאר בליגה ולשמחתי גם הצוות וגם השחקנים עשו פה הרבה דברים טובים ולא היינו רגע אחד בסכנת ירידה.

מימר: "המשחק יכול היה ליפול לכאן או לשם"

"כנראה שהרמנו את הציפיות וזה בסדר. אנחנו נמשיך להתעסק בעשייה ולא בדיבורים מסביב. אהיה מאוכזב אם לא נעשה פלייאוף. נעשה את המקסימום בארבעה משחקים האחרונים שנותרו לנו. אהיה מאוכזב, אבל לא מעבר לזה כי בכל מקרה עשינו עונה טובה עד עכשיו בהתחשב בנתונים שאיתם פתחנו את העונה".