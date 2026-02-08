יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סילבס: זה מצב חירום, כעסתי על הרחקת חטואל

מאמן הפועל חיפה אחרי ההפסד 2:0 לאשדוד: "צריך להתחזק, אין שאלה בכלל". ניסיונות לסגור את עסקת חוגי מול בית"ר, בקבוצה רוצים בנוסף עוד 3 שחקנים

|
חיים סילבס (עמרי שטיין)
חיים סילבס (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה כבר מבינים יותר מתמיד אחרי מחזור המשחקים אתמול (שבת) שהם בסכנה מוחשית לירידת ליגה, ואם הם לא יתעשתו ויעצרו את כדור השלג - הקבוצה תאלץ להכיר בעונה הבאה מקומות בארץ שהייתה מעדיפה לוותר עליהם.

חיים סילבס ניתח את מה שקרה בהפסד 2:0 למ.ס אשדוד: "במחצית הראשונה גם כשהבאנו את הכדור לאזורים המסוכנים הרי שמתבקשת פעולה אחרונה. לצערי הייתה חסרה חדות ואיכות, וברור שבמשחק כזה פעולה אחת טובה לאחת הקבוצות תקבע את התוצאה והיה צריך סבלנות.

"זה משחק תחתית. זה משחק שהיינו צריכים לעשות בו פעולה אחת טובה לפתוח את המשחק ומה שקרה היה הפוך. הקבוצה כרגע במצב חירום. אנחנו מסובכים מאוד בתחתית ואין ספק בכלל שצריך לעבוד קשה, להתחזק גם מבחוץ וגם מבפנים. הכל נקבע בסוף במאי ולא עכשיו. אם נוריד את הראש ונחשוב שהרגע הלא נוח הזה הוא זה שיקבע את הלך הרוח במועדון אז יהיו לנו עוד הרבה רגעים כאלה. הקבוצה צריכה להתחזק, אין שאלה בכלל".

שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

על ההרחקה של חטואל אמר המאמן: "מאוד כעסתי על הפעולה של רותם. אדם צריך לדעת לכבוש את התסכול שלו גם ברגעים קשים".

רותם חטואל יורד לחדר ההלבשה (עמרי שטיין)רותם חטואל יורד לחדר ההלבשה (עמרי שטיין)

הרכש על הפרק

מול אשדוד שוב הוכח שהאיכות של הפועל חיפה אינה מספיקה ואם לא יהיו חיזוקים משמעותיים עד תום מועד ההעברות, בטח אחרי שנכנסו 600 אלף השקלים על ג'בון איסט, יהיה קשה לשרוד.

חיים סילבס: "הקבוצה במצב חירום"

לשם כך ינסו בקבוצה לסגור מול בית"ר ירושלים את עסקת העברתו של דור חוגי.כרגע הכדור בידיים של בית"ר שתקבל החלטה בעניינו של החלוץ רק לאחר משחקה מחר מול הפועל ב"ש. בלי קשר לחוגי, הקבוצה רוצה לצרף עוד שלושה שחקנים ושם בודקים את כדאיות העסקה ובאיזה כושר נמצא ג'ורג'ה יובאנוביץ', וצירוף שחקן כנף ובלם במקומו של ברונו רמירז שייעדר בתקופה הקרובה.

