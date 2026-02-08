סילבס: זה מצב חירום, כעסתי על הרחקת חטואל

בהפועל חיפה כבר מבינים יותר מתמיד אחרי מחזור המשחקים אתמול (שבת) שהם בסכנה מוחשית לירידת ליגה, ואם הם לא יתעשתו ויעצרו את כדור השלג - הקבוצה תאלץ להכיר בעונה הבאה מקומות בארץ שהייתה מעדיפה לוותר עליהם.

חיים סילבס ניתח את מה שקרה בהפסד 2:0 למ.ס אשדוד: "במחצית הראשונה גם כשהבאנו את הכדור לאזורים המסוכנים הרי שמתבקשת פעולה אחרונה. לצערי הייתה חסרה חדות ואיכות, וברור שבמשחק כזה פעולה אחת טובה לאחת הקבוצות תקבע את התוצאה והיה צריך סבלנות.

"זה משחק תחתית. זה משחק שהיינו צריכים לעשות בו פעולה אחת טובה לפתוח את המשחק ומה שקרה היה הפוך. הקבוצה כרגע במצב חירום. אנחנו מסובכים מאוד בתחתית ואין ספק בכלל שצריך לעבוד קשה, להתחזק גם מבחוץ וגם מבפנים. הכל נקבע בסוף במאי ולא עכשיו. אם נוריד את הראש ונחשוב שהרגע הלא נוח הזה הוא זה שיקבע את הלך הרוח במועדון אז יהיו לנו עוד הרבה רגעים כאלה. הקבוצה צריכה להתחזק, אין שאלה בכלל".

שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

על ההרחקה של חטואל אמר המאמן: "מאוד כעסתי על הפעולה של רותם. אדם צריך לדעת לכבוש את התסכול שלו גם ברגעים קשים".

רותם חטואל יורד לחדר ההלבשה (עמרי שטיין)

הרכש על הפרק

מול אשדוד שוב הוכח שהאיכות של הפועל חיפה אינה מספיקה ואם לא יהיו חיזוקים משמעותיים עד תום מועד ההעברות, בטח אחרי שנכנסו 600 אלף השקלים על ג'בון איסט, יהיה קשה לשרוד.

לשם כך ינסו בקבוצה לסגור מול בית"ר ירושלים את עסקת העברתו של דור חוגי.כרגע הכדור בידיים של בית"ר שתקבל החלטה בעניינו של החלוץ רק לאחר משחקה מחר מול הפועל ב"ש. בלי קשר לחוגי, הקבוצה רוצה לצרף עוד שלושה שחקנים ושם בודקים את כדאיות העסקה ובאיזה כושר נמצא ג'ורג'ה יובאנוביץ', וצירוף שחקן כנף ובלם במקומו של ברונו רמירז שייעדר בתקופה הקרובה.