"ניצחון על הפועל חיפה ונהיה רגל וחצי בפלייאוף"

העונה הקסומה של הפועל פתח תקווה המשיכה אתמול (שבת) כאשר החבורה של עומר פרץ צלחה עוד משחק קשה, חזרה עם ניצחון 1:2 מאצטדיון דוחא מול בני סכנין ועשתה צעד משמעותי לקראת העפלה לפלייאוף העליון בקרב ישיר.

המלאבסים נהנו מצמד של מארק קוסטה, אחד מסיפורי הסינדרלה של העונה, כאשר החלוץ ההונגרי כבר היה רגל וחצי בחוץ עד לפני חודשיים ומאז הרשית לא פחות משמונה פעמים, כאשר גם עומר כץ, שזכה ללא מעט הרמות גבה בתחילת העונה, הוכיח שוב כמה הוא חשוב עם סדרת הצלות.

במועדון לא אהבו את הפנדל שנשרק לטובת סכנין וטענו כי לא היה צריך להישרק. "אנחנו מתקרבים לפלייאוף. ניצחון על הפועל חיפה במחזור הבא ונהיה עם רגל וחצי. אם להגיד את האמת, זה מגיע לנו", אמרו במועדון, שם ינסו לצאת במבצע לקראת האוהדים במטרה להביא כמה שיותר אוהדים למשחק החשוב.

פרץ: "התבגרנו בסיבוב השני"

האוהדים טוענים לאבנים שהושלכו

אלא שלצד הניצחון, היו גם רגעים פחות נעימים בסיום המשחק: חלק מאוהדי הקבוצה, התלוננו על כך שאבנים הושלכו באיזור היציאה מהעיר וניפצו שמשות של מספר רכבים. "זה היה כמו לינץ", אמרו כמה מהם, שביקשו מהנהלת המועדון לפעול בנושא.

נדב נידם, שרק חזר מפציעה, נפצע בשריר הארבע ראשי וצפוי להיבדק, כאשר במועדון חוששים מקרע. אלכס מוסונדה, עבר בסוף השבוע בדיקת MRI לאחר שלא עבר לחלוטין את הבדיקות הרפואיות והיום צפויות להגיע התוצאות הסופיות שיכריעו אם יוחתם במועדון.

נדב נידם (לילך וויס-רוזנברג)

"אנחנו עושים עונה ענקית ונקווה שנסיים אותה בטעם מצוין. עומר מאמן ברמה גבוהה, הוא דורש מאיתנו דברים ואנחנו מבצעים את זה. אם חלמנו על זה שנהיה על סף הפלייאוף העליון? חלומות תמיד יש. אם לא נחלום לא נגשים כלום. אנחנו עושים עונה נפלאה, אבל נצטרך להמשיך כי אם לא נהיה שם לא נהיה בפלייאוף העליון", סיכם הבלם אוראל דגני בסיום.