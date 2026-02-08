שער אדיר למסי ובישול מול ברצלונה האקוודורית

ליאו מסי ניצח את ברצלונה. לא, זו לא בדיחה. זו גם לא הברצלונה שאתם חושבים עליה. אלוף העולם כבש הלילה (בין שבת לראשון) שער אדיר במבצע אישי לאורך חצי מגרש וגם בישל במשחק ההכנה של אינטר מיאמי מול ברצלונה האקוודורית, שחילצה 2:2 לקראת הסיום.

שערו הראשון של מסי ב-2026 הגיע בדריבל אופייני: הוא לקח את הכדור קצת מעבר לקו מחצית המגרש, פתח מבערים, התקרב לרחבה, חתך שמאלה, חמק ממספר שחקנים ואז בעט בעוצמה לרשת בדקה ה-31.

ברצלונה השוותה משער של ז’ואאו רוחאס 10 דקות לאחר מכן, אך מיאמי חזרה להוביל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. את הבישול סיפק מסי עם מסירת רוחב מדויקת לחרמן ברטראמה, הרכש החדש שהצטרף ממונטריי תמורת כ-15 מיליון דולר. החלוץ כבש בנגיעה, בסיוע הסטה קלה, ורשם שער ראשון בהרכב הפותח של הקבוצה. מסי הוחלף מעט אחרי הדקה ה-60, כשלואיס סוארס נכנס במקומו בניסיון להכריע את המשחק.

ליאו מסי (IMAGO)

שער השוויון של ברצלונה

בדקה ה-87 הורחק המחליף דויד איילה בכרטיס אדום, וברצלונה ניצלה את היתרון המספרי. תומאס מרטינס כבש מקרוב וקבע 2:2, לשמחת הקהל המקומי בקיטו.

לאחר שלושה משחקי הכנה בדרום אמריקה, מיאמי עומדת על ניצחון אחד בלבד. קבוצתו של חאבייר מסצ’ראנו תמשיך במשחק ידידות נוסף מול אינדפנדיינטה דל ואיה בפוארטו ריקו, לפני פתיחת עונת 2026 ב-MLS במשחק מסקרן מול לוס אנג’לס ב-21 בפברואר.