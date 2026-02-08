יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אלמגור ופרבר סומנו בהפועל, רוטמן יבקש לעזוב

האדומים מקווים לצרף שחקן ישראלי נוסף עד סיום חלון ההעברות והשחקנים של הפועל ירושלים והפועל חיפה סומנו. במועדון לא יעמדו בדרכו של לירן רוטמן

|
אוהד אלמגור (אורן בן חקון)
אוהד אלמגור (אורן בן חקון)

בהפועל תל אביב נערכים לישורת האחרונה של חלון ההעברות, שייסגר ביום רביעי, ומקווים לצרף לפחות שחקן אחד נוסף. המטרה המרכזית היא קשר שיכול לשחק גם בחלק ההתקפי. כזכור, רן בנימין נמכר ל-MLS תמורת כ-1.2 מיליון דולר, ובמועדון מחפשים שחקן שייכנס למשבצת שהתפנתה במקומו.

לא מעט שחקנים הוצעו להפועל תל אביב, וחלקם אף זוכים לעניין מצד הצוות המקצועי. בין השמות שעלו: סוף פודגוראנו ואיילון אלמוג, אך בשלב זה נראה שהפועל באר שבע ומכבי חיפה לא ימהרו לשחרר שחקנים להפועל תל אביב, על רקע המאבק הצפוי בפלייאוף העליון.

במועדון עדיין עוקבים אחרי מוחמד אבו רומי. אם השחקן יסכים בסופו של דבר להצעה של הפועל תל אביב, הנמוכה מזו שהוגשה לו על ידי הפועל באר שבע, הוא עשוי להצטרף. נכון לעכשיו, אבו רומי נוטה לבאר שבע, שכבר סיכמה איתו תנאים ותצטרך להגיע להסכמות גם עם עירוני קריית שמונה. שמות נוספים שנמצאים על הפרק לחלון הנוכחי או לקיץ הם יהונתן פרבר מהפועל חיפה ואוהד אלמגור מהפועל ירושלים.

יונתן פרבר (עמרי שטיין)יונתן פרבר (עמרי שטיין)

רוטמן יעזוב?

מי שעשוי לעזוב הוא לירן רוטמן. הקשר, שכבש תשעה שערים בעונה שעברה בליגה הלאומית, ראה ירידה משמעותית בדקות המשחק שלו העונה ורשם עד כה בישול אחד בלבד, בניצחון על הפועל באר שבע. בהפועל תל אביב לא צפויים לעמוד בדרכו, והוא יידרש למצוא קבוצה חדשה עד סגירת החלון, כאשר מספר קבוצות מליגת העל כבר הביעו בו עניין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */