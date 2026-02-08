אלמגור ופרבר סומנו בהפועל, רוטמן יבקש לעזוב

בהפועל תל אביב נערכים לישורת האחרונה של חלון ההעברות, שייסגר ביום רביעי, ומקווים לצרף לפחות שחקן אחד נוסף. המטרה המרכזית היא קשר שיכול לשחק גם בחלק ההתקפי. כזכור, רן בנימין נמכר ל-MLS תמורת כ-1.2 מיליון דולר, ובמועדון מחפשים שחקן שייכנס למשבצת שהתפנתה במקומו.

לא מעט שחקנים הוצעו להפועל תל אביב, וחלקם אף זוכים לעניין מצד הצוות המקצועי. בין השמות שעלו: סוף פודגוראנו ואיילון אלמוג, אך בשלב זה נראה שהפועל באר שבע ומכבי חיפה לא ימהרו לשחרר שחקנים להפועל תל אביב, על רקע המאבק הצפוי בפלייאוף העליון.

במועדון עדיין עוקבים אחרי מוחמד אבו רומי. אם השחקן יסכים בסופו של דבר להצעה של הפועל תל אביב, הנמוכה מזו שהוגשה לו על ידי הפועל באר שבע, הוא עשוי להצטרף. נכון לעכשיו, אבו רומי נוטה לבאר שבע, שכבר סיכמה איתו תנאים ותצטרך להגיע להסכמות גם עם עירוני קריית שמונה. שמות נוספים שנמצאים על הפרק לחלון הנוכחי או לקיץ הם יהונתן פרבר מהפועל חיפה ואוהד אלמגור מהפועל ירושלים.

יונתן פרבר (עמרי שטיין)

רוטמן יעזוב?

מי שעשוי לעזוב הוא לירן רוטמן. הקשר, שכבש תשעה שערים בעונה שעברה בליגה הלאומית, ראה ירידה משמעותית בדקות המשחק שלו העונה ורשם עד כה בישול אחד בלבד, בניצחון על הפועל באר שבע. בהפועל תל אביב לא צפויים לעמוד בדרכו, והוא יידרש למצוא קבוצה חדשה עד סגירת החלון, כאשר מספר קבוצות מליגת העל כבר הביעו בו עניין.