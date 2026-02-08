יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בהפועל חוגגים: אין לדעת לאן העונה תיקח אותנו

בקבוצה מרוצים מה-0:2 על טבריה: "עונה מטורפת, לא רוצים לעצור". המועדון פועל להאריך את החוזה של ברדה. אלקוקיו ולמקין קיבלו מחמאות, קרייב ייבדק

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים בבלומפילד, הפועל תל אביב רצתה להוכיח שהיא יודעת לנצח גם מחוץ לבית ועמדה במשימה. הקבוצה של אליניב ברדה המשיכה את התקופה הטובה שלה עם ניצחון קל 0:2 על עירוני טבריה, וזה היה הניצחון הרביעי ברציפות של האדומים. בעקבות התוצאה, הפועל תל אביב נמצאת במרחק של שבע נקודות בלבד מהמקום הראשון ומתחילה לפזול גם לצמרת הגבוהה.

בסיום המשחק נרשמו חגיגות גדולות, כשכ־4,000 אוהדי הפועל תל אביב הגיעו לגרין בשיירה אדומה ומרשימה, ועודדו את השחקנים מהדקה הראשונה ועד הסיום. "זאת עונה מטורפת עד כה, אין לדעת לאין היא תיקח אותנו", אמרו בחודורוב, "אנחנו לא רוצים לעצור, רוצים להגיע לפלייאוף עם כמה שיותר נקודות ואז נהיה יותר חכמים. אליפות? אנחנו כרגע לא חושבים על כלום חוץ מהפועל ירושלים".

במועדון המשיכו להחמיא למאמן אליניב ברדה, שמוביל את הקבוצה למרות לא מעט פציעות בסגל. חוזהו של ברדה מסתיים בקיץ 2027, ובהפועל כבר פועלים להאריך את ההתקשרות בעונה נוספת. בקבוצה רואים בו אחד האנשים המרכזיים בתהליך החזרה של המועדון לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי. בתקופה הקרובה הוא צפוי ליהנות מסגל רחב יותר, עם חזרתם של מור בוסקילה ופרננד מאיימבו.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

המחמאות לשחקנים והדאגה מקרייב

מחמאות קיבלו גם שחקני הבית רועי אלקוקין ועמית למקין, שכבשו את השערים. למקין ממשיך להיות האס מהספסל של ברדה, לאחר שכבר כבש שערי ניצחון מול הפועל באר שבע ומכבי נתניה, וגם הפעם הכריע את המשחק.

בקבוצה היו מרוצים גם מהיכולת של שאנדה סילבה, שנכנס כמחליף והוסיף אנרגיה, וכן מהחזרה של סתיו טוריאל מפציעה, שהפך את משחק ההתקפה של הפועל למסוכן יותר. טוריאל ושחר פיבן חזרו לסגל, בעוד דורון ליידנר נסע עם הקבוצה אך נופה לבסוף ברגע האחרון. ברדה שוחח עם ליידנר והבהיר לו שבמשחק הבא הוא צפוי לחזור לסגל ואף להשתלב. בהפועל התעודדו במיוחד מחזרתו של שחר פיבן, שיוכל לשמש את ברדה גם כבלם וגם כמגן.

הדאגה היחידה מהמשחק נוגעת לאנדריאן קרייב, שנאלץ לצאת בעקבות מתיחה. הקשר הוא אחד השחקנים שמקבלים הכי הרבה דקות בקבוצה, ובמועדון חוששים שייעדר כשבועיים. בימים הקרובים הוא יעבור בדיקות שיקבעו את חומרת הפציעה.

