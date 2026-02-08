"תכשיט אמיתי", "סוחב את הקבוצה על הכתפיים"

מנור סולומון סיפק הופעה משמעותית נוספת במדי פיורנטינה, עם שער חשוב, מעורבות ישירה בשער נוסף ונוכחות בולטת לאורך דקות רבות ב-2:2 עם טורינו. כלי התקשורת המקומיים היו תמימי דעים בנוגע להשפעתו על המשחק, ורובם העניקו לו ציונים גבוהים מאוד.

ב-'firenzeviola' ניתן לישראלי הציון 7.5 ונכתב: “פתיחה מורגשת כבר אחרי דקות ראשונות, גם אם ההרמה הראשונה שלו לא הייתה מדויקת. הוא נשאר מסוכן כשהלך על השומר שלו, אך היציבות שלו במחצית הראשונה הייתה לא אחידה, כשהוא מסיים בצד שמאל. שבע דקות לאחר החזרה למחצית השנייה הוא איזן עם בעיטה מדהימה, שהעניקה לו שער שני ברציפות במדי פיורנטינה. לאחר מכן גם היה שותף לבניית המהלך שהוביל לשער של קין. זמן קצר אחר כך גרם גם לצהוב של מריאנוצ’י, וסגר ערב מכריע”.

ב-'spaceviola' קיבל סולומון ציון 7 ונכתב: “הוא פתח עם רעיונות טובים, הלך אחד על אחד והגיע לקו הרוחב. היה טוב גם בירידה לאחור ובעבודה ההגנתית. בתחילת המחצית השנייה המציא בעיטת סיבוב יוצאת דופן שאיזנה את המשחק עם כדור מושלם לפינה השמאלית. הוא גם פתח את המהלך שהוביל לשער ה-2:1”.

חבל: שער ענק למנור, טורינו השוותה בתוספת

“סוחב את הקבוצה על הכתפיים”

ב-'violanews' העניקו לו ציון 7.5 וכתבו: “הבזקים של חיות כבר מהפתיחה, תמיד טוב בלנצח את השומר שלו. הוא נותן תחושה שהוא תמיד יכול לייצר משהו. והשער שלו בדקה ה-51 הוא תכשיט אמיתי, יפה ומכריע. הוא גם פותח את המהלך שמכפיל את היתרון של פיורנטינה עם מסירה להריסון. הוא מנסה לסחוב את הקבוצה על הכתפיים ברגע הקשה ביותר. ואז ואנולי מוציא אותו”.

ב-'firenzepost' הסתפקו בציון 7, אך הדגישו את תרומתו: “הרגע החשוך מפנה מקום לאור. גודמונדסון יוצא, הריסון עובר לימין, וסולומון עובר לאגף שמאל, עמדה שהוא בבירור מעדיף, וזה נראה כמעט מיד. בדקה החמישית מנדראגורה חוטף כדור בצורה, מוסר בדיוק לסולומון, שמכוון ושולח ברגל ‘כירורגית’, כמו אזמל, אל החיבורים. 1:1. זה השער השני של מנור אחרי נאפולי”.

ב-'fiorentinauno' העניקו לו ציון 7 והכתירו אותו כאיש המשחק: “איש המשחק. במחצית הראשונה הוא יצר את מרב הסכנה, כמעט תמיד השתחרר במצבי אחד על אחד ואף ניסה לבעוט לשער. במחצית השנייה כבש שער גדול אחרי בישול של מנדראגורה וגם פתח את המהלך שהוביל לשער השני, שבסופו של דבר הורגש כשתי נקודות שאבדו”.

מנור סולומון עם פרס המצטיין (IMAGO)

ב-'laviola' קיבל סולומון ציון 7 ונכתב: “מחצית ראשונה בימין, הוא דוהר קדימה ואחורה ויוצר כמה מצבים. במחצית השנייה הוא עובר לשמאל ומיד כובש שער גדול שמחזיר את המשחק למסלול. סולומון מאשר את עצמו כשחקן מעניין מאוד”.

בסיום המשחק התייחס המאמן פאולו ואנולי להופעת הקבוצה והשחקנים ואמר: “כשהקבוצה משחקת, היא לוחצת קדימה, נשארת גבוהה ומשתנה. כדי להישאר בחיים צריך גם שלב שני, לפעמים לתקוף מחדש ולפעמים להיאחז בתוצאה בדקות האחרונות. אנחנו חייבים להישאר חדים ולהחזיק בזה עד המשחק האחרון. צריך לעבוד קשה. אני שמח שמואיז חזר לכבוש. יש לנו שחקנים איכותיים, סולומון והריסון הראו את זה. אנחנו חייבים להיות זהירים יותר”.