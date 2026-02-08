יום ראשון, 08.02.2026 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2742-2424טורינו13
2331-2023קרמונזה14
2330-1523פארמה15
2337-2924גנואה16
1830-1323לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

"תכשיט אמיתי", "סוחב את הקבוצה על הכתפיים"

מנור סולומון זכה לציונים גבוהים ומחמאות רבות באיטליה אחרי השער: "איש המשחק, יצר את מירב הסכנה ותמיד מנצח את השומר שלו". גם המאמן ואנולי שיבח

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון סיפק הופעה משמעותית נוספת במדי פיורנטינה, עם שער חשוב, מעורבות ישירה בשער נוסף ונוכחות בולטת לאורך דקות רבות ב-2:2 עם טורינו. כלי התקשורת המקומיים היו תמימי דעים בנוגע להשפעתו על המשחק, ורובם העניקו לו ציונים גבוהים מאוד.

ב-'firenzeviola' ניתן לישראלי הציון 7.5 ונכתב: “פתיחה מורגשת כבר אחרי דקות ראשונות, גם אם ההרמה הראשונה שלו לא הייתה מדויקת. הוא נשאר מסוכן כשהלך על השומר שלו, אך היציבות שלו במחצית הראשונה הייתה לא אחידה, כשהוא מסיים בצד שמאל. שבע דקות לאחר החזרה למחצית השנייה הוא איזן עם בעיטה מדהימה, שהעניקה לו שער שני ברציפות במדי פיורנטינה. לאחר מכן גם היה שותף לבניית המהלך שהוביל לשער של קין. זמן קצר אחר כך גרם גם לצהוב של מריאנוצ’י, וסגר ערב מכריע”.

ב-'spaceviola' קיבל סולומון ציון 7 ונכתב: “הוא פתח עם רעיונות טובים, הלך אחד על אחד והגיע לקו הרוחב. היה טוב גם בירידה לאחור ובעבודה ההגנתית. בתחילת המחצית השנייה המציא בעיטת סיבוב יוצאת דופן שאיזנה את המשחק עם כדור מושלם לפינה השמאלית. הוא גם פתח את המהלך שהוביל לשער ה-2:1”.

חבל: שער ענק למנור, טורינו השוותה בתוספת

“סוחב את הקבוצה על הכתפיים” 

ב-'violanews' העניקו לו ציון 7.5 וכתבו: “הבזקים של חיות כבר מהפתיחה, תמיד טוב בלנצח את השומר שלו. הוא נותן תחושה שהוא תמיד יכול לייצר משהו. והשער שלו בדקה ה-51 הוא תכשיט אמיתי, יפה ומכריע. הוא גם פותח את המהלך שמכפיל את היתרון של פיורנטינה עם מסירה להריסון. הוא מנסה לסחוב את הקבוצה על הכתפיים ברגע הקשה ביותר. ואז ואנולי מוציא אותו”.

ב-'firenzepost' הסתפקו בציון 7, אך הדגישו את תרומתו: “הרגע החשוך מפנה מקום לאור. גודמונדסון יוצא, הריסון עובר לימין, וסולומון עובר לאגף שמאל, עמדה שהוא בבירור מעדיף, וזה נראה כמעט מיד. בדקה החמישית מנדראגורה חוטף כדור בצורה, מוסר בדיוק לסולומון, שמכוון ושולח ברגל ‘כירורגית’, כמו אזמל, אל החיבורים. 1:1. זה השער השני של מנור אחרי נאפולי”.

ב-'fiorentinauno' העניקו לו ציון 7 והכתירו אותו כאיש המשחק: “איש המשחק. במחצית הראשונה הוא יצר את מרב הסכנה, כמעט תמיד השתחרר במצבי אחד על אחד ואף ניסה לבעוט לשער. במחצית השנייה כבש שער גדול אחרי בישול של מנדראגורה וגם פתח את המהלך שהוביל לשער השני, שבסופו של דבר הורגש כשתי נקודות שאבדו”.

מנור סולומון עם פרס המצטיין (IMAGO)מנור סולומון עם פרס המצטיין (IMAGO)

ב-'laviola' קיבל סולומון ציון 7 ונכתב: “מחצית ראשונה בימין, הוא דוהר קדימה ואחורה ויוצר כמה מצבים. במחצית השנייה הוא עובר לשמאל ומיד כובש שער גדול שמחזיר את המשחק למסלול. סולומון מאשר את עצמו כשחקן מעניין מאוד”.

בסיום המשחק התייחס המאמן פאולו ואנולי להופעת הקבוצה והשחקנים ואמר: “כשהקבוצה משחקת, היא לוחצת קדימה, נשארת גבוהה ומשתנה. כדי להישאר בחיים צריך גם שלב שני, לפעמים לתקוף מחדש ולפעמים להיאחז בתוצאה בדקות האחרונות. אנחנו חייבים להישאר חדים ולהחזיק בזה עד המשחק האחרון. צריך לעבוד קשה. אני שמח שמואיז חזר לכבוש. יש לנו שחקנים איכותיים, סולומון והריסון הראו את זה. אנחנו חייבים להיות זהירים יותר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */