תואר רביעי בקריירה: בולטר אלופת אוסטרבה

קייטי בולטר ממשיכה לבסס את מעמדה בצמרת טניס הנשים העולמי. הטניסאית הבריטית הציגה היום (שבת) אופי חזק, יכולת הגשה מרשימה ועצבים מברזל בדרך לזכייה בטורניר אוסטרבה. בולטר חזרה מפיגור של מערכה מול תמרה קורפאטש הגרמנייה, ובסיומו של משחק שארך שעה ו-59 דקות, הניפה את תואר ה-WTA הרביעי בקריירה שלה.

המשחק נפתח בצורה צמודה מאוד, כאשר שתי השחקניות, שהגיעו למעמד כשהן מדורגות מחוץ למאה הראשונות בעולם (בולטר במקום ה-120 וקורפאטש במקום ה-124), נלחמו על כל נקודה. בולטר הייתה הראשונה להשיג שבירה במשחק, וזה קרה במשחקון התשיעי של המערכה הראשונה, מה שהעלה אותה ליתרון מבטיח. עם זאת, קורפאטש לא ויתרה, שברה בחזרה באופן מיידי וניצחה שלושה משחקונים רצופים כדי להפוך את התוצאה ולנצח 5:7 במערכה הראשונה.

תמרה קורפאטש בפעולה על המגרש. (אימאגו)

למרות האכזבה בסיום המערכה הראשונה, בולטר בת ה-29, שדורגה בעבר במקום ה-23 בעולם, הוכיחה מדוע היא נחשבת לאחת השחקניות המסוכנות בסבב. היא פתחה את המערכה השנייה בסערה, השיגה שבירה מוקדמת כבר במשחקון השלישי ולא הביטה לאחור. מכאן ואילך, השליטה של הבריטית הייתה מוחלטת. היא איבדה שלושה משחקונים בלבד לאורך שתי המערכות האחרונות, כשהיא דורסת את יריבתה עם 2:6 ו-1:6 מהדהד שחתם את הסיפור.

הנתונים הסטטיסטיים של המשחק מדגישים את העליונות של בולטר ברגעים המכריעים. בעוד שאחוזי ההגשה הראשונה של השתיים היו דומים (66.2% לבולטר מול 65.4% לקורפאטש), הבריטית הייתה יעילה בהרבה בנקודות שייצרה. היא ניצחה ב-75.6% מהנקודות שבהן נכנס הסרב הראשון שלה, לעומת 60.4% בלבד של הגרמנייה. גם בהגשה השנייה היתרון היה ברור, עם 60.9% הצלחה לבולטר מול 50% של יריבתה.

עבור בולטר, מדובר בתואר WTA רביעי בקריירה וזכייה שנייה על משטחים קשים, לאחר שהניפה את הגביע בסן דייגו בשנת 2024. באמתחתה גם שני תארים על דשא, שניהם מטורניר נוטינגהאם (2023 ו-2024). הניצחון הנוכחי צפוי להקפיץ אותה בחזרה אל תוך רשימת 100 הטניסאיות הטובות בעולם, והיא צפויה להתברג באזור המקום ה-80 בדירוג החדש שיתפרסם בשבוע הבא.

קייטי בולטר חוגגת ניצחון עם טמרה קורפאטש. (אימאגו)

מנגד, תמרה קורפאטש תחפש את התואר השני שלה בהזדמנות אחרת. הגרמנייה, שזכתה בתואר היחיד שלה בקלוז'-נאפוקה ב-2023, מחזיקה כעת במאזן של ניצחון אחד מול שני הפסדים במעמדי גמר. למרות ההפסד המאכזב, היכולת שהציגה לאורך כל הטורניר באוסטרבה מקרבת אותה מאוד לחזרה לטופ 100, לאחר שבעבר כבר דורגה בשיאה במקום ה-71 בעולם.