טריפל דאבלים ליוקיץ' ולקאסל, הפסד לת'אנדר

לצד המשחק של פורטלנד מול ממפיס, נערכו הלילה (בין שבת לראשון) לא מעט משחקים ב-NBA: ניקולה יוקיץ’ המשיך להעמיד מספרים אדירים, אוקלהומה סיטי הפסידה, לברון ג’יימס כיכב בניצחון לוס אנג’לס לייקרס, סטפון קאסל נכנס לספרי השיאים של סן אנטוניו, אורלנדו חזרה מפיגור גדול ושארלוט המשיכה ברצף הניצחונות הכי חם בליגה. בהמשך: פיניקס – פילדלפיה, פורטלנד – ממפיס וסקרמנטו – קליבלנד.

שיקגו - דנבר 136:120

ניקולה יוקיץ’ רשם עוד מופע MVP עם טריפל-דאבל שני ברציפות: 22 נקודות, 17 אסיסטים ו-14 ריבאונדים, בדרך לניצחון חוץ חשוב של דנבר ששמה קץ לרצף של שלושה הפסדים. ג’מאל מארי הוסיף 28 נקודות ו-11 אסיסטים, וטים הרדוויי ג’וניור תרם 23 נקודות לנאגטס.

שיקגו עוד הובילה 97:104 בסיום הרבע השלישי אחרי ריצת 2:16, אך ברבע האחרון דנבר התפוצצה עם ריצת 2:20, שכללה שלשות של יוקיץ’ וג’וליאן סטרות’ר. הבולס קלעו סל שדה ראשון ברבע האחרון רק אחרי שש דקות וסיימו אותו עם 5 מ-17 בלבד מהשדה. מטאס בוזליס בלט בשיקגו עם 21 נקודות.

אוקלהומה סיטי - יוסטון 112:106

טארי איסון סיפק שיא עונתי של 26 נקודות והוביל את הרוקטס לניצחון חוץ יוקרתי מול אוקלהומה סיטי החסרה. אלפרן שנגון רשם טריפל-דאבל של 17 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, וג’בארי סמית’ ג’וניור הוסיף 22 נקודות ו-10 ריבאונדים. קווין דוראנט סיים עם 20 נקודות מול האקסית.

ג'יילין וויליאמס וקווין דוראנט (רויטרס)

הת’אנדר שיחקו משחק שני ללא שיי גילג’ס-אלכסנדר הפצוע, וקייסון וואלאס קלע 23 נקודות, בעוד אייזאה ג’ו הוסיף 21. אוקלהומה סיטי עוד הובילה במחצית, אך יוסטון שלטה ברבע השלישי ופתחה פער שנשמר עד הסיום. הקהל המקומי לא פספס הזדמנות לשרוק בוז לדוראנט, שספג קבלת פנים עוינת במיוחד.

לוס אנג’לס לייקרס – גולדן סטייט 99:105

לברון הוביל את הקבוצה מעיר המלאכים לניצחון שלישי רצוף ורביעי בחמשת המשחקים האחרונים. ללא לוקה דונצ’יץ’, קינג ג’יימס קלע 20 נקודות, מסר 10 אסיסטים וגם רשם שבעה איבודים, רוי האצ’ימורה הוסיף 18 נקודות, אוסטין ריבס 16 ומרקוס סמארט 15.

הווריירס חסרו את סטף קרי, ובלעדיו זה לא אותו דבר. גולדן סטייט קיבלה 25 נקודות ממוזס מודי, 15 מגיא סנטוס, 14 מפאט ספנסר ומברנדין פודזיימסקי, ו-13 מגארי פייטון השני.

לברון ג'יימס (רויטרס)

סן אנטוניו - דאלאס 125:138

סטפון קאסל התפוצץ עם משחק שיא בקריירה: 40 נקודות, 12 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, והוביל את הספרס לניצחון מרשים נוסף על דאלאס. קאסל הפך לשחקן השני בלבד בתולדות המועדון עם טריפל-דאבל של 40 נקודות, אחרי דייויד רובינסון האגדי. סן אנטוניו קלעה 81 נקודות כבר במחצית הראשונה.

ויקטור וומבניאמה תרם 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, ודבין ואסל הוסיף 17. בדאלאס קלע קליי תומפסון 19 נקודות, בעוד מרווין בייגלי השלישי, שערך הופעת בכורה, סיים עם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-12 ריבאונדים. הספרס רשמו ניצחון רביעי ברציפות והמשיכו לבסס את מעמדם בצמרת המערב.

סטפון קאסל (רויטרס)

אורלנדו - יוטה 117:120

פאולו באנקרו קלע 23 נקודות והוביל קאמבק גדול של אורלנדו, שחזרה מפיגור 17 וניצחה משחק צמוד. דזמונד ביין הוסיף 22 נקודות, כולל שתי קליעות עונשין קריטיות בדקה האחרונה, ואנתוני בלאק תרם 21 נקודות מהספסל.

ביוטה בלט לאורי מרקאנן עם 27 נקודות, וג’ארן ג’קסון ג’וניור רשם בכורה עם 22 נקודות, רובן במחצית הראשונה. הג’אז המשיכו בתקופה קשה עם הפסד שני רצוף ו-18 ב-22 המשחקים האחרונים, בעוד אורלנדו רשמה ניצחון ביתי שני ברציפות.

פאולו באנקרו (רויטרס)

אטלנטה – שארלוט 126:119

מיילס ברידג’ס הוביל את ההורנטס עם 26 נקודות וקון קנופל הוסיף 23 בניצחון חוץ שהאריך את רצף הניצחונות לתשעה - הרצף הפעיל הארוך ביותר ב-NBA. לאמלו בול סיים עם 19 נקודות ותשעה אסיסטים, ומוסא דיאבאטה שלט בצבע עם 15 ריבאונדים.

באטלנטה בלט ג’יילן ג’ונסון עם 31 נקודות, תשעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים, אך זה לא הספיק. ההורנטס היו מושלמים מהקו (16 מ-16) וסגרו עניין בדקות הסיום, כשהם גם שולטים לחלוטין בריבאונד עם יתרון 30:49. שתי הקבוצות ייפגשו שוב ביניהן כבר במשחק הקרוב בשארלוט.