כשרודיק כבש את החימר: הניצחון הדרמטי בווינה

ה-8 בפברואר 2008 ייזכר כאחד הימים המפתיעים והמרשימים בקריירה של אנדי רודיק. האמריקאי, שנודע לאורך שנים כמי שמתקשה מאוד על משטח החימר האיטי, רשם באותו יום את אחד מניצחונותיו המשמעותיים ביותר על המשטח האדום באירופה, כשגבר על יורגן מלצר האוסטרי בקרב מתיש שנמשך חמש מערכות במסגרת הסיבוב הראשון של גביע דייוויס.

רודיק, אלוף ארצות הברית הפתוחה לשנת 2003 ומדורג 6 בעולם באותה עת, הגיע למפגש בווינה כשהוא חמוש בסרב האימתני שלו – שהחזיק אז בשיא המהירות העולמי (155 מייל לשעה). מולו התייצב מלצר, המדורג 57 בעולם, שחקן שמאלי מוכשר ובעל סגנון משחק מגוון, שנהנה מתמיכת הקהל הביתי באולם ה"פרי-דוסיקה" המכיל כ-7,600 צופים.

האוסטרים, בצעד טקטי מכוון, בחרו לארח את המפגש על משטח חימר. הם ידעו היטב ששני הכוכבים האמריקאים, רודיק וג'יימס בלייק, הם שחקני משטחים קשים מובהקים שמעולם לא עברו את הסיבוב השלישי ברולאן גארוס. המשטח החדש שהונח באולם היה איטי במיוחד ורווי בקפיצות לא צפויות, מה שהפך את המשימה של האמריקאים לקשה ומאתגרת עוד יותר.

המשחק נפתח בצורה מותחת כבר מהגייים הראשון, בו רודיק נאלץ להתמודד עם ארבע נקודות שבירה לרעתו, אך הצליח להיחלץ מהמצב בעזרת שלושה אסים. האמריקאי לקח את המערכה הראשונה עם 4:6, אך בשנייה החל לאבד את שלוותו. המשטח הבעייתי והקהל המקומי, שנהג לצעוק בין ההגשה הראשונה לשנייה שלו, הוציאו אותו מריכוז. מלצר ניצל זאת כדי לנצח 4:6 ולהשוות את מניין המערכות.

לאחר קרב עיקש שבו מלצר הצליח לכפות מערכה חמישית ומכריעה, רודיק הבין שעליו לשנות גישה כדי לנצח. "החימר מאט את הסרב שלי והוא החזיר מצוין, זה תסכל אותי", הודה האמריקאי לאחר מכן. במערכה האחרונה הוא זנח את משחק הקו האחורי המסורתי ועבר לטקטיקה התקפית אגרסיבית, כשהוא עולה לרשת בכל הזדמנות כדי לקצר את הנקודות ולא לאפשר למלצר להכתיב את הקצב.

המהלך השתלם בגדול. מלצר איבד את הקצב שלו מול ההתקפות הבלתי פוסקות, ורודיק סגר את הסיפור עם 3:6 במערכה המכרעת (4:6, 6:4, 3:6, 7:6, 3:6 בסיכום הכללי), כשהוא מסיים את המשחק עם אס אופייני. מלצר הודה בסיום: "עד אז שלטתי בראלי, אבל ההתקפות הפתאומיות שלו אילצו אותי לבצע טעויות. לא הייתי מספיק חכם בנקודות הגדולות".

במסיבת העיתונאים, רודיק לא חסך בביקורת על התנאים בווינה: "המגרש היה נורא – הגרוע ביותר ששיחקתי עליו אי פעם בגביע דייוויס. זה היה המשחק הקשה שציפיתי לו, אבל ניצחתי וזה אומר שהשגנו את המטרה". הניצחון של רודיק העלה את ארה"ב ליתרון 0:1, ובהמשך ג'יימס בלייק והאחים בריאן השלימו את המלאכה והעלו את הנבחרת לשלב הבא.

עבור רודיק, זה היה ניצחון שביעי ברציפות על מלצר, בדרך למאזן קריירה מושלם של 0:10 מול האוסטרי. למרות שמלצר המשיך לקריירה יפה ואף דורג בשיאו במקום ה-8 בעולם, הוא מעולם לא הצליח למצוא את הנוסחה שתכניע את האמריקאי, גם לא על המשטח האהוב עליו ביותר.