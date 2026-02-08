יום ראשון, 08.02.2026 שעה 06:49
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בכר: יכול להיות שאמשיך ואולי גם לא, טוב לי כאן

אחרי התיקו מול הפועל י-ם, המאמן השאיר את הדלת פתוחה: "אוהב את המועדון". מרוץ נגד השעון להחתים 10, אכזבה מקאני, מלמד: "לא מפחדים מאף קבוצה"

|
ברק בכר (אורן בן חקון)
ברק בכר (אורן בן חקון)

מרוץ נגד השעון. כך אפשר לתאר את מה שיעבור על מכבי חיפה בארבעת הימים הקרובים עד תום מועד העברות כדי לנסות ולצרף קשר 10 במקום מי שהיה מועמד מוביל להגיע וכבר לא יבוא, הקשר הברזילאי ברוניניו. עד כמה בחיפה רוצים לראות קשר 10 תעיד העובדה שמרגע נפילת העסקה של ברוניניו ואחרי שחיפה כבר הסכימה לשלם לא פחות מ-2 מיליון אירו, סוכנים לא מעטים קיבלו פניות כדי לחפש במהירות האפשרית קשר 10 שיתאים לדרישות של הקבוצה.

במועדון מודעים לכך שהזמן עד תום מועד העברות לא משחק לטובתם אבל ינסו עד הרגע האחרון למצוא קשר כזה או כפי שפורסם ב-ONE בשישי האחרון הקבוצה תסתמך על מציבת הקשרים שישנה וכוללת את מיכאל אוחנה, דולב חזיזה ואיתן אזולאי שיכולים לשחק את ה-10.

אתמול (שבת) מול הפועל ירושלים וביתרון מספרי לאורך 80 דקות, חיפה התקשתה לפצח את ההגנה הצפופה של ירושלים, מה שהוביל לחלוקת נקודות ולכך שהמקום הרביעי, שעד לפני שבועיים היה נראה בהישג יד, הפך ליעד לא ברור: "תמיד נגד הפועל ירושלים היה קשה ובטח כאשר הם מצופפים את ההגנה שלהם ולנו אין ממש פתרונות. הנחמה היחידה שבפלייאוף העליון קבוצות יגיעו כדי לשחק פתוח ונוכל לייצר יותר מצבי הבקעה.כרגע הכלים שיש לנו לא מספיק טובים" אמרו בקבוצה.

ברוניניו. במועדון מחפשים מחליפים (IMAGO)ברוניניו. במועדון מחפשים מחליפים (IMAGO)

אחד השחקנים שקיבל אתמול קרדיט ולא בפעם הראשונה הוא סילבה קאני שמאכזב מאוד ביכולתו, לא מצליח לבוא לידי ביטוי ולהשפיע על ההתקפה. מדובר בשחקן עליו חיפה שילמה 1.1 מיליון אירו לבית"ר ירושלים בעסקה שכללה גם את עילאי חג'ג’. במכבי חיפה הביאו לא לחינם את מנואל בנסון שאמור להיכנס לכושר משחק ולהיות האיש של הקבוצה בכנף ימין.

ברק בכר יכול לפחות להיות מרוצה מכך שהרוויח שוב את טריבנטה סטיוארט שעלה מהספסל אתמול וכבש את שערו התשיעי העונה. סטיוארט, שהיה כבוי לאורך תקופה ארוכה זומן לפני שבוע לשיחה אצל בכר שגרם לשחקן להבין שהוא יזכה לדקות שלו במגרש, דבר שאכן בא לידי ביטוי בשני המשחקים האחרונים בגביע בהרכב מול כפר קאסם ובליגה אתמול כמחליף.

מלמד: “אם הגעתי למצב אחד אנחנו צריכים להסיק מסקנות”

המאמן ברק בכר נשאל במסיבת העיתונאים לאחר המשחק לגבי עתידו בעונה הבאה ואם ימשיך. בכר אמר: "יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. טוב לי במועדון, אני אוהב את המועדון. נראה מה יהיה".

גיא מלמד בסיום המשחק (אורן בן חקון)גיא מלמד בסיום המשחק (אורן בן חקון)

גיא מלמד שהגיע למצב אחד בסיום המשחק דיבר: "אם הגעתי למצב אחד זה אומר שאנחנו צריכים להסיק את המסקנות. מאוד קשה לשחק נגד הגנה צפופה. אנחנו לא חיים בסרט, בלי חלומות גדולים ונעשה את המקסימום לעמוד ביעדים. שמח לבשל לסטיוארט, מבאס שבסוף יצאנו רק עם נקודה".

בכר: לא הגיע לנו יותר

על הגרלת הגביע לקראת חצי הגמר אמר: "כדי לזכות בגביע אתה חייב לעבור קבוצה גדולה. אנחנו לא מפחדים מאף קבוצה והוכחנו זאת השנה בליגה. מי שתבוא ברוך הבא".

