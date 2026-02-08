בחולון אובדי עצות: הבעיות רחוקות מלהיגמר

הפועל חולון ספגה אתמול (שבת) את הפסדה התשיעי העונה בזירה המקומית שצפוי להביא לשינויים, 87:76 לבני הרצליה, אך הקביעה שעונה לא רגילה עוברת על הפועל חולון עדיין רלוונטית. המועדון כבר ערך שינוי אחד על הקווים וכשהשינוי השני נראה קרוב, הבעיות של חולוניה לא באמת נגמרו. יתרה מכך, הן נשארו כשהיו ולאור הדברים שנאמרו על ידי אנשי הקבוצה, הבעיות של הסגולים עמוקות מאוד, ומקורן עוד בתחילתה של העונה והמנדט שניתן לבניית הקבוצה.

חולוניה נבנתה בהתאם לרצונו של דני פרנקו. המנדט הרי ניתן לו וההחלטות היו שלו. המאמן כבר לא שם ומספר שחקנים שפתחו את העונה, נרשמו לליגה ותפסו מקום ברישומי הזרים גם כן כבר לא נמצאים כאן, אך הבעיות בחדר ההלבשה יותר מאשר נמצאות ואתמול דבריו של אדאמה סונוגו במסיבת העיתונאים די חשפו אותן לעיני כל. השחקן דיבר על כך שכולם צריכים להסתכל על עצמם ולשאול האם הם משחקים? האם הם עושים מספיק בהגנה ובהתקפה, והוסיף כי הם לא נלחמים ושהבעיות הן לא בכדורסל. בנקודה זו חשוב להבין כי מבחינת האופי, במועדון מעידים כי השחקנים לא בעייתיים אך משהו שם פשוט לא מתחבר כך שאין ספק שחדר ההלבשה של הסגולים פשוט לא בריא.

נסייר ברוקס, חסן מרטין, ג'ורדן בון, טוד ווית'רס, כל אלו כבר לא כאן. במהלך העונה היו פציעות לסגולים שלא פסחו עליהם. במשחק הקודם במסגרת רבע גמר גביע המדינה עם פציעתו של נתנאל ארצי וגם לא אתמול כאשר דריק וולטון ג'וניור נפצע. במועדון מודים שהבנייה של הסגל לא הייתה טובה ומעבר לפציעות נראה שחולוניה לא נהנתה מיותר מדי משחקים בהם גם אקסבייר מאנפורד וגם ג'ורדן מקריי היו טובים יחדיו. בנוגע לאחרון הייתה חוסר שביעות רצון לאחרונה אך אתמול הוא סיים את המשחק עם 25 נקודות 6 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

יואב שמיר (אורן בן חקון)

המטרה: המקום השישי

המטרה היחידה שנותרה לחולוניה היא המקום השישי. כפי שציינו בסביבת הקבוצה הרי הסגולים סיימו את דרכם בגביע המדינה ולאור התוצאות במחזורים הקודמים בליגת האלופות, גם בזירה האירופית דרכה של הקבוצה קרובה לסיום כך שמעשית במועדון רוצים להימנע רק מהפליי-אין בליגת העל. מאזנה של הקבוצה עומד כעת על תשעה ניצחונות אל מול שישה הפסדים כאשר מכבי ראשון לציון מדורגת שביעית כשבמאזנה שישה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים.