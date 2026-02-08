יום ראשון, 08.02.2026 שעה 06:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

״מי שמדבר על בונקר לא מבין במאבקי תחתית"

בהפועל ירושלים מרוצים מה-1:1 מול מכבי חיפה ומצביעים על שינוי הגישה במאבקי ההישרדות. מחמאות להראל שלום, כשהפנים כבר למשחק הבא מול הפועל ת"א

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

תוצאת ה-1:1 אתמול (שבת) בטדי בין הפועל ירושלים למכבי חיפה סיפקה את שחקני הקבוצה מהבירה, שהתמודדו מהדקה ה-22 בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה. נכון, זה לא היה משחק כדורגל נאה לעין, אבל הצוות המקצועי המועדון לא מתנצל על הדרך שבה הצליחו להוציא נקודה מול קבוצה שהתקציב שלה גדול פי 10 משל הפועל ירושלים.

מאז שהבינו בהפועל ירושלים שצריך להביא נקודות על חשבון כדורגל יפה, הדברים התחברו לזיו אריה ולשחקנים שלו והם כבר מעל הקו האדום. “זו פעם ראשונה העונה שאנחנו מעל הקו האדום וזה נותן לנו הרבה אוויר וביטחון, אבל אנחנו לא מסתנוורים. המלחמה על ההישארות רחוקה מלהסתיים. עד סוף הליגה הסדירה מחכים לנו ארבעה משחקים סופר משמעותיים והמטרה היא להצליח בהם’’ אומרים בירושלים.

לא מתנצלים על הסגנון

על הגישה החדשה של הצוות המקצועי והמשחק אתמול אומרים בהפועל ירושלים: ״בשלב הזה של העונה, הבנו שאנחנו חייבים לשנות דיסקט. העדפנו משמעת הגנתית ‘אפורה’ על פני הרפתקנות שעלתה לנו ביוקר בעבר. אנחנו לא מתנצלים על הסגנון, מי שמדבר על בונקר לא מבין את המציאות של מאבקי התחתית. באנו למשימה ספציפית, לעשות הכל כדי לחזור עם נקודות, ועמדנו בה״.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

בירושלים מרוצים מרוח הלחימה של השחקנים, כשמעל כולם בלט המגן השמאלי הראל שלום שנטרל את סילבה קאני ובנסון, ותרם רבות למשחק ההגנה של ירושלים. בקבוצה החמיאו גם לחיימוביץ, ראקוניץ׳ ונדב זמיר: ״השחקנים בהגנה נתנו הכל. הראל שלום ועומר אגבדיש עשו עבודה פנומנלית בסגירה של האגפים, ותמיר חיימוביץ’ ראוי לכל המחמאות על איך שהוא החזיק את האמצע בעמדה שהיא לא הטבעית שלו.

“כשמוסיפים לזה את היכולת של נדב זמיר בשער, יש לנו בסיס שאפשר לסמוך עליו. בחלק הקדמי, ראינו היום שוב למה התעקשנו על מרקו - כבש גול נאה, הוא שחקן עם איכויות גבוהות מאוד ואנחנו בטוחים שהוא ייתן לנו עוד הרבה״, סיכמו בירושלים.

למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
