״מי שמדבר על בונקר לא מבין במאבקי תחתית"

תוצאת ה-1:1 אתמול (שבת) בטדי בין הפועל ירושלים למכבי חיפה סיפקה את שחקני הקבוצה מהבירה, שהתמודדו מהדקה ה-22 בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה. נכון, זה לא היה משחק כדורגל נאה לעין, אבל הצוות המקצועי המועדון לא מתנצל על הדרך שבה הצליחו להוציא נקודה מול קבוצה שהתקציב שלה גדול פי 10 משל הפועל ירושלים.

מאז שהבינו בהפועל ירושלים שצריך להביא נקודות על חשבון כדורגל יפה, הדברים התחברו לזיו אריה ולשחקנים שלו והם כבר מעל הקו האדום. “זו פעם ראשונה העונה שאנחנו מעל הקו האדום וזה נותן לנו הרבה אוויר וביטחון, אבל אנחנו לא מסתנוורים. המלחמה על ההישארות רחוקה מלהסתיים. עד סוף הליגה הסדירה מחכים לנו ארבעה משחקים סופר משמעותיים והמטרה היא להצליח בהם’’ אומרים בירושלים.

לא מתנצלים על הסגנון

על הגישה החדשה של הצוות המקצועי והמשחק אתמול אומרים בהפועל ירושלים: ״בשלב הזה של העונה, הבנו שאנחנו חייבים לשנות דיסקט. העדפנו משמעת הגנתית ‘אפורה’ על פני הרפתקנות שעלתה לנו ביוקר בעבר. אנחנו לא מתנצלים על הסגנון, מי שמדבר על בונקר לא מבין את המציאות של מאבקי התחתית. באנו למשימה ספציפית, לעשות הכל כדי לחזור עם נקודות, ועמדנו בה״.

זיו אריה (אורן בן חקון)

בירושלים מרוצים מרוח הלחימה של השחקנים, כשמעל כולם בלט המגן השמאלי הראל שלום שנטרל את סילבה קאני ובנסון, ותרם רבות למשחק ההגנה של ירושלים. בקבוצה החמיאו גם לחיימוביץ, ראקוניץ׳ ונדב זמיר: ״השחקנים בהגנה נתנו הכל. הראל שלום ועומר אגבדיש עשו עבודה פנומנלית בסגירה של האגפים, ותמיר חיימוביץ’ ראוי לכל המחמאות על איך שהוא החזיק את האמצע בעמדה שהיא לא הטבעית שלו.

“כשמוסיפים לזה את היכולת של נדב זמיר בשער, יש לנו בסיס שאפשר לסמוך עליו. בחלק הקדמי, ראינו היום שוב למה התעקשנו על מרקו - כבש גול נאה, הוא שחקן עם איכויות גבוהות מאוד ואנחנו בטוחים שהוא ייתן לנו עוד הרבה״, סיכמו בירושלים.