קאמבק מרגש: קייטי בולטר זכתה בטורניר אוסטרבה

עולם הטניס קיבל הערב (שבת) רגע מרגש במיוחד על המשטח הקשה בצ'כיה. קייטי בולטר, הכוכבת הבריטית, השלימה קאמבק מרשים וזכתה בטורניר אוסטרבה הפתוח לאחר ניצחון בגמר על תמרה קורפאץ' הגרמנייה. בולטר חזרה מפיגור מערכה לניצחון 7:5, 2:6, 1:6, שהעניק לה תואר WTA רביעי בקריירה וראשון מאז שהגנה על תוארה בנוטינגהאם ביוני 2024.

הזכייה הזו מהווה נקודת מפנה קריטית עבור בולטר בת ה-29. אחרי עונת 2025 שהייתה קשה במיוחד ורווית פציעות, הבריטית הגיעה לטורניר כשהיא מדורגת במקום ה-120 בלבד בעולם. למרות המיקום הנמוך, היא הציגה יכולת שיא וחוסן מנטלי יוצא דופן לאורך כל השבוע, כשהיא מזכירה לכולם מדוע היא נחשבת לאחת השחקניות המוכשרות בסבב כשהיא בקו הבריאות.

קייטי בולטר בפעולה נחושה (אימאגו)

הדרך אל הגביע הייתה רצופה בניצחונות מרשימים. בולטר פתחה את הטורניר בצורה חלקה עם ניצחונות על קייטי וולינץ האמריקאית (1:6, 3:6) ועל המקומית המבטיחה לינדה פרוחבירטובה (3:6, 2:6). ברבע הגמר היא רשמה הצהרת כוונות רצינית כשהביסה את המדורגת חמישית בטורניר, ויקטוריה גולוביץ', עם 2:6 כפול. בחצי הגמר היא נאלצה לעבוד קשה יותר מול הכוכבת הצ'כית העולה, לוסי הבליצ'קובה, אך גברה עליה 4:6, 6:3, 1:6 כדי להבטיח את מקומה במעמד הגמר.

משחק הגמר מול קורפאץ' (124 בעולם) הפך לקרב התשה שנמשך כמעט שעתיים. הגרמנייה הגיעה למעמד מבלי ששמטה מערכה אחת לאורך כל הטורניר, כולל ניצחונות על המדורגות שתיים ושש, ואף הצליחה לגנוב את המערכה הראשונה הצמודה. אלא שאז הניסיון והעוצמות של בולטר באו לידי ביטוי. הבריטית שיפרה משמעותית את משחק ההגשה שלה, השתלטה על הקצב ודרסה בשתי המערכות הבאות בדרך לחגיגה הגדולה.

זהו התואר הראשון של בולטר תחת המאמן החדש שלה, מייקל ג'ויס, מי שזכור כמאמנה לשעבר של מריה שראפובה. בסיום המשחק, בולטר הנרגשת הקדישה את הניצחון לצוות שלה בטקס חלוקת הגביעים: "אני רוצה להתחיל עם הצוות שלי. אנחנו עובדים יחד רק שבועות בודדים, מיקי, וכבר יש לנו תואר אחד ביד. זה קרה בדיוק בשבוע יום ההולדת ה-53 שלך, אז זו המתנה שלי עבורך".

בנימה אישית יותר, הוסיפה האלופה הטרייה: "לכל המשפחה שלי בבית, כל מי שקרוב אליי יודע כמה השנה האחרונה הייתה קשה עבורי. להשיג את התואר הזה היום הופך את כל הסבל והעבודה הקשה לשווים את זה". בזכות ההישג, בולטר צפויה לבצע זינוק משמעותי בדירוג ה-WTA שיפורסם ביום שני הקרוב, ולחזור אל הטופ העולמי כשתתייצב במקום ה-84 בעולם. עבור חובבי הטניס, מדובר בהוכחה נוספת לכך שגם אחרי פציעות קשות, כוח הרצון יכול להוביל חזרה לפסגה.