סולומון נבחר למצטיין: הגול הזה מוקדש לאשתי

העונה של פיורנטינה לא הצליחה להתרומם גם אתמול (שבת), אחרי שספגה עמוק בתוך תוספת הזמן את ה-2:2 נגד טורינו. מי שכן נראה מצוין והיה מעורב בשני השערים, כשהוא אף כבש את הגול הראשון של הוויולה הוא מנור סולומון, שקיבל את פרס מצטיין המשחק.

בסיום הוא אמר: “אני לא יודע, לא יודע למה זה קורה. אני חושב שזה קרה לנו יותר מדי פעמים. מילאן, לאציו, אני לא יודע להסביר את זה. חבל, אנחנו חייבים לשחק את המשחק שלנו עד הסוף, אנחנו נתקן את זה, אנחנו חייבים לתקן את זה. זה לא סוד שיש לחץ, אבל זה אתגר גדול עבורי.

חבל: שער ענק למנור, טורינו השוותה בתוספת

“אני חושב שאנחנו משחקים הרבה יותר טוב במשחקים האחרונים, אבל אנחנו לא שם בכל הקשור לתוצאה הסופית. אנחנו דומיננטיים, אנחנו יוצרים, אבל אנחנו חייבים לדעת להרוג את היריבה ספורטיבית בדקות הסיום. קיוויתי לחגוג את העובדה שאהפוך לאבא בקרוב בצורה טובה יותר, הגול הזה מוקדש לאשתי”.