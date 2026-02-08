ברוקלין ניצחה, וולף ושרף סיימו בספרות כפולות

אין ספק שעל ברוקלין עוברת עונת בלהות, כשמהרגע הראשון היא לא הייתה ממש תחרותית ב-NBA. עם זאת, בשורותיה משחקים שניים מהנציגים שלנו בליגת הכדורסל הטובה בתבל, כששניהם רשמו משחק טוב הלילה (בין שבת לראשון) בניצחון של הנטס 113:127 על וושינגטון וויזארדס.

נתחיל עם בן שרף, שעובר עונת רוקי לא פשוטה כשהוא נע בין הסגל הבכיר לקבוצת הג’י ליג. עם זאת, לאחרונה הוא החל לקבל יותר הזדמנויות ודקות אצל הנטס, והלילה הוא הראה מדוע, כשרשם 10 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, להם הוסיף שתי חטיפות. לדני וולף הדברים הולכים יותר חלק השנה, והוא הרשים במיוחד מול הווזיארדס עם 16 נק’, 7 ריבאונדים ו-6 אסיטים.

דני וולף נאבק על הכדור (רויטרס)

מי שהוביל את רשימת הקלעים של ברוקלין הוא מייקל פורטר ג’וניור, שקלע 20 נקודות להם הוסיף 6 ריבאונדים. מהצד השני, וויל ריילי הצטיין אצל וושינגטון עם 25 נק’, אך זה כאמור לא הספיק. שתי הקבוצות נמצאות להן בתחתית המזרח, במקומות 13ו-14, ובמאזן זהה של 37:14 שלילי.