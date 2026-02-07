רוצה אירופה: סוסיאדד ניצחה 1:3 את אלצ'ה

לאחר הניצחון של ברצלונה 0:3 על מיורקה, ושני משחקים שנדחו (ראיו וייקאנו – אוביידו, סביליה – ג’ירונה) המחזור ה-23 בליגה הספרדית המשיך הערב (שבת) כשריאל סוסיאדד אירחה את אלצ’ה למפגש אמצע טבלה באצטדיון האנואטה שנגמר ב-1:3 לבאסקים.

כבר במחצית הראשונה המארחת עלתה ליתרון כפול משערים של לוקה סוצ’יץ’ (24’) ומיקל אויירסאבל (37’) כשאנדרה סילבה רק צימק (42’) מנגד. לקראת סוף ההתמודדות אורי אוסקרסון חתם את התוצאה עם שער בדקה ה-89.

המארחת המשיכה את המומנטום המעולה שלה בתקופה האחרונה עם עשרה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שהיא מנצחת שבעה מתוכם, ונשארה במאבק על המקום החמישי או השישי שמובלים למפעלים האירופיים. מהצד השני החבורה אדר סרביה חתמה שישה מפגשים ללא ניצחון.