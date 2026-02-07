גם הוא לא עזר: בחולון מתכוונים להיפרד משמיר

הפועל חולון הפסידה מוקדם יותר הערב (שבת) לבני הרצליה במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל ובמועדון נראה שנפלה ההחלטה להיפרד מיואב שמיר. המאמן כזכור פתח את העונה הנוכחית כעוזרו של דני פרנקו אשר פוטר לאחר התבוסה המשפילה להפועל תל אביב, ולאחר מכן מונה במקומו.

התכנון מבחינת המועדון היה ששמיר ימשיך כמאמן הראשי עד לסיומה של העונה, אך התוצאות, כמו גם הדרך וחוסר השקט שיש כרגע בסביבת הקבוצה, הכריעו את הכף. הסגולים צהובים ירדו למאזן של תשעה ניצחונות אל מול שבעה הפסדים וכעת הם מדורגים במקום השישי בטבלת הליגה, כאשר במועדון לא בדיוק שקט.

חולוניה סיימה את הסיבוב הראשון בשלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב"א עם שלושה הפסדים בשלושה מחזורים, וביום שני בבוקר הקבוצה תמריא לסאמוקוב שם תארח את ריטאס וילנה במסגרת המחזור הרביעי, במה שיהיה ההזדמנות האחרונה בהחלט כדי לנסות ולהשאיר את העונה האירופית של הקבוצה בחיים. במועדון מכוונים להחתים מאמן זר במקומו של שמיר.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

בחמשת משחקיה האחרונים בזירה המקומית הפועל חולון ניצחה שניים והפסידה בשלושה (מכבי ראשון לציון, מכבי תל אביב ובני הרצליה), וכאמור בליגת האלופות הובסה בידי ריטאס וילנה ולה מאן, כשבמחזור האחרון היא גם הפסידה לגלאטסראיי.