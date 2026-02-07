יום שבת, 07.02.2026 שעה 23:40
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2337-2924גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

"מרהיב", "מצא את החיבורים": מחמאות לסולומון

באיטליה הריעו לכוכב הישראלי של פיורנטינה אחרי שהשווה ל-1:1 עם גול ענק והחל במהלך של שער המהפך: "העניש מיד על הטעות עם ביצוע מרהיב ביופיו"

|
מנור סולומון חוגג (IMAGO)
מנור סולומון חוגג (IMAGO)

זה היה ברור שזה יקרה כי הוא שייך לרמות הללו, אבל מנור סולומון מתחיל רשמית לתקוע את היתד שלו בליגה האיטלקית. אחרי השער במחזור הקודם נגד נאפולי, הכוכב הישראלי עשה זאת פעם שנייה ברציפות וגם הערב (שבת) מצא את הרשת מול טורינו.

הקיצוני ראה את פיורנטינה נכנסת לפיגור של 1:0, ובדקה ה-51 הוא הניף את רגל ימין ועם בעיטה מדהימה קבע 1:1, זאת אחרי שהוא פתח בהרכב. בהמשך הוויולה הפכו ועלו ל-1:2 בדקה ה-57, כאשר מנור סולומון החל במהלך שהסתיים בשער של מויזה קן.

באיטליה החמיאו בגדול, כאשר ב’טוטוספורט’ רשמו: “גול מרהיב ביופיו של מנור סולומון. האורחת איבדה כדור, הישראלי דאג להעניש מיד עם כדור מסובב אל הפינה הרחוקה ואל בין החיבורים של שוער טורינו".

ענק: צפו בשער המטורף של מנור סולומון!

ב’טוטומרקאטו’ הוסיפו והריעו גם כן לכוכב הישראלי: “פיורנטינה השוותה משער ענק של מנור סולומון. הכדור נחטף על ידי מנדרגורה, שהעביר לישראלי והוא בעט בעיטה מרהיבה לחיבורים”.

