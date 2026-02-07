"מרהיב", "מצא את החיבורים": מחמאות לסולומון

זה היה ברור שזה יקרה כי הוא שייך לרמות הללו, אבל מנור סולומון מתחיל רשמית לתקוע את היתד שלו בליגה האיטלקית. אחרי השער במחזור הקודם נגד נאפולי, הכוכב הישראלי עשה זאת פעם שנייה ברציפות וגם הערב (שבת) מצא את הרשת מול טורינו.

הקיצוני ראה את פיורנטינה נכנסת לפיגור של 1:0, ובדקה ה-51 הוא הניף את רגל ימין ועם בעיטה מדהימה קבע 1:1, זאת אחרי שהוא פתח בהרכב. בהמשך הוויולה הפכו ועלו ל-1:2 בדקה ה-57, כאשר מנור סולומון החל במהלך שהסתיים בשער של מויזה קן.

באיטליה החמיאו בגדול, כאשר ב’טוטוספורט’ רשמו: “גול מרהיב ביופיו של מנור סולומון. האורחת איבדה כדור, הישראלי דאג להעניש מיד עם כדור מסובב אל הפינה הרחוקה ואל בין החיבורים של שוער טורינו".

ענק: צפו בשער המטורף של מנור סולומון!

ב’טוטומרקאטו’ הוסיפו והריעו גם כן לכוכב הישראלי: “פיורנטינה השוותה משער ענק של מנור סולומון. הכדור נחטף על ידי מנדרגורה, שהעביר לישראלי והוא בעט בעיטה מרהיבה לחיבורים”.